Colombo è pronto all’esordio contro la Giana: “Questa Pro Patria mi dà belle senza”

Per la Pro Patria inizia ufficialmente il conto alla rovescia all’esordio in campionato.

Nella prima giornata del Girone A di domenica 3 settembre, ore 16.15, i tigrotti bianco-blu ospitano infatti allo Speroni di Busto Arsizio la neopromossa Giana Erminio di Andrea Chiappella, squadra ritornata tra i professionisti dopo solo un anno di purgatorio in Serie D.

Una partita da non sottovalutare, quella contro I Ragazzi della Martesana, che nasconde una serie di insidie in grado di far saltare gli equilibri tattici (il 352 bustocco vs il 343 gorgonzolese): in primis la condizione fisica – che tra la fine di agosto e l’inizio di settembre ancora deve raggiunge uno stato ottimale – così come l’immancabile e incontrovertibile voglia di stupire da parte di una “matricola” alla prima giornata (proprio a Busto il ricordo del pareggio strappato l’anno scorso in piena zona cesarini contro l’Arzignano è ancora fresco nella mente di molti tifosi bianco-blu).

Carico di entusiasmo, tuttavia, è anche un altro debuttante: Riccardo Colombo.

L’ex capitano, oggi capo allenatore della Pro Patria, domenica siederà infatti per la prima volta su una panchina da professionista. E, come confermato anche in sala stampa, la volontà è quella di iniziare la nuova avventura da mister con nel verso giusto.

“Sono belle sensazioni – commenta il mister -. L’emozione è tanta quasi come fosse l’esordio nei professionisti, che tra l’altro l’ho fatta proprio qua tuttavia con una consapevolezza diversa rispetto a quando avevo 19. Sono una persona più matura, che ha visto tanti spogliatoi e diverse realtà, per cui riesco a godermi meglio questa sensazione. La verità è che non vedo l’ora di domani per vedere la squadra in campo: ho voglia di scoprire anche io le emozioni che si vivono sulla panchina”.

“In questo precampionato abbiamo fatto, partita dopo partita, un “passettino” in avanti – prosegue il mister, tirando un bilancio dell’estate bianco-blu – Così però non è stato contro l’Alcione, quando abbiamo fatto la riunione a inizio settimana ho visto nei ragazzi una grandissima risposta: si sono allenati molto bene e per questo sono tranquillo. La settimana di lavoro è stata ottima, quando si ha questo atteggiamento “giusto” le sensazioni prima della partita sono positive, sono tranquillo poi però le risposte le dà sempre il campo, che è giudice supremo“.

“Centrati gli obiettivi di mercato”

“Il mercato? Ha rispettato quanto era stato detto con il direttore – risponde alle domande della stampa. Penso che siano state centrati gli obiettivi che avevamo e che siamo una squadra in linea con gli scorsi anni: giovani interessanti e calciatori d’esperienza, con l’unico “vecchio” rimasto che è Fietta ed è squalificato (ride). Chi è in squadra da più tempo riesce a trasmettere il giusto spirito e la voglia di lavorare. Alla fine passa tutto da lì”.

DIRETTAVN

La diretta testuale, azione per azione, di Pro Patria – Giana Ermio sarà disponibile nel pomeriggio di domani su VareseNews. Seguiranno come sempre le interviste dagli spogliatoi, l’articolo completo e le pagelle del lunedì.