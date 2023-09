Colombo Filtri e Guarnizioni di Rescaldina, 60 anni di storia orientata alla tecnologia green

La C.F.G. di Rescaldina, l’azienda che ha dato vita alla Colombo Group, ha compiuto 60 anni. Un traguardo importante, festeggiato con tutti i dipendenti e con coloro che hanno contribuito allo sviluppo di questa importante realtà territoriale, sostenibile e in forte espansione. Abbiamo incontrato nel suo ufficio l’amministratore unico Alessandro Colombo.

Qual è la storia di Colombo Filtri e Guarnizioni?

L’azienda è stata fondata da mio padre, Giovanni Colombo, nel lontano 1963. È partito tutto come “garage company” con la produzione di guarnizioni industriali. Pochi anni dopo si è reso necessario spostare l’attività in un capannone più consono alle attività ormai diventate consistenti; approdiamo dunque a Rescaldina in Via Don Luigi Repetti, con un laboratorio di 200 metri quadri che impiegava già alcuni operai. Quando negli anni ’90, mia sorella Monica ed io siamo entrati in azienda, abbiamo portato una visione più industriale spostando il focus originale dalle guarnizioni industriali a quello della produzione di filtri per impianti di produzione di fibre sintetiche, allora un prodotto molto di nicchia. Inizialmente ci rivolgevamo ai produttori di impianti sintetici di filatura della Valle Olona, e dopo un’attenta valutazione del mercato abbiamo tentato l’avventura negli Stati Uniti. Ma il vero boom lo abbiamo avuto quando abbiamo avuto l’intuizione di esportare know how ed hardware verso l’oriente così da garantirci tele metalliche (la nostra materia prima) di altissima qualità, ma a costi contenuti: questo ci ha permesso di conquistare grandi fette di mercato poiché nessuno in quegli anni importava direttamente dall’Oriente. Durante l’espansione

verso i mercati più remoti, l’azienda C.F.G. non ha mai smesso di innovarsi e nel tempo abbiamo investito per sviluppare prodotti di filtrazione da impiegare nel settore del riciclaggio delle materie plastiche, conquistandoci oggi un posizionamento da leader fra i maggiori player a livello mondiale. Attualmente l’azienda è presente con un capannone in via Carlo Dell’Acqua a Rescaldina (dopo un periodo a Gorla Minore) con un organico di 50 persone (più di cento in tutta la holding) e con una forte prospettiva di espansione.

Quali sono i progetti per il futuro?

Abbiamo acquisito un nuovo capannone, sempre a Rescaldina, dove trasferiremo a breve il dipartimento di Meccanica di Precisione. Grazie a questo reparto siamo in grado di accompagnare il cliente dalla progettazione, prototipazione fino alla produzione di piccole serie o grandi produzioni industriali. Per la produzione dei filtri industriali oltre le tecniche tradizionali, abbiamo introdotto la tecnologia laser: realizziamo filtri microforati per le più recenti macchine industriali presenti sul mercato, utilizzate in particolare per il riciclaggio del PET e del PE; questi prodotti oltre a garantire una perfetta filtrazione secondo gli

standard richiesti dal Cliente, hanno il vantaggio di poter essere riutilizzati con un notevole vantaggio economico per gli utilizzatori ed un abbattimento degli scarti a vantaggio della sostenibilità ambientale. Vogliamo inoltre dare una dignità più elevata a tutto questo lavoro di qualità, motivo per il quale abbiamo avviato un processo di mappatura e ottimizzazione dei nostri processi industriali al fine di ottenere la certificazione ISO 9001:2015.

L’attenzione all’ambiente coinvolge tutta la holding…

Negli anni ci siamo sviluppati molto. Abbiamo acquisito altre aziende in Italia, sempre nella filiera della plastica e del riciclaggio. L’unica azienda fuori dal nostro range produttivo è la Plus International, realtà di Ravenna consolidata nella produzione di stazioni di ricarica elettrica per le imbarcazioni. Abbiamo portato i nostri prodotti Made In Italy fino agli Emirati Arabi e con lo spin-off di Plus EV Charge che si occupa prettamente della ricarica per autovetture, stiamo proponendo ed ottenendo degli ottimi riscontri per le colonnine in fast charge: ne installeremo una quindicina anche nella nostra azienda di Rescaldina e le metteremo a disposizione di chiunque voglia ricaricare il proprio mezzo. La quasi totalità saranno della tipologia fast charge per una ricarica veloce e sicura. Un servizio che abbiamo il piacere di dare alla cittadinanza. Allo stesso tempo stiamo puntando all’auto sostenibilità energetica coprendo interamente il tetto del capannone di Via Carlo Dell’Acqua con pannelli fotovoltaici contando di arrivare ad una potenza complessiva di circa 500kW

60 anni sono un traguardo importante, come lo avete festeggiato?

Abbiamo festeggiato nella sede storica in via Repetti, insieme agli attuali dipendenti e coloro che sono andati in pensione con noi, tutti con le loro famiglie; non sono mancati poi i nostri principali partner, insomma tutti coloro a cui dobbiamo una grande parte del nostro successo e che giorno dopo giorno contribuiscono allo sviluppo dell’azienda. Ma poiché non c’è felicità senza condivisione, abbiamo elargito una donazione alla Croce Rossa di Legnano donando 5 defibrillatori. Uno di questi sarà esposto in un’apposita teca nella nuova sede CRI di Legnano in via Ragazzi del ’99, mentre gli altri saranno utilizzati nei servizi di soccorso. Un regalo di cui andiamo fieri, per tutta la comunità che da sessant’anni ci ospita.