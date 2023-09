Colombo si gusta la vittoria del derby: “In campo una Pro Patria coraggiosa” “

Le parole di mister Riccardo Colombo e di Leonardo Stanzani, autore dell’2 a 0, al termine di Novara- Pro Patria 1 a 2, gara valida per la seconda giornata di Serie C.

Galleria fotografica Le foto di Novara – Pro Patria 1 a 2 4 di 42

COLOMBO 1 «Come è stata la prima vittoria da allenatore? Faticosa (ride, ndr.). Una bella sensazione e per questo ringrazio la squadra, alla fine sono loro che vanno in campo. In questo ruolo si è meno protagonisti nei 90 minuti ma si vive la vittoria con più passione e più gioia. Però ammetto di essere stanco lo stesso, come se avessi giocato».

COLOMBO 2 «Oggi c’era uno spirito diverso a causa del derby? Dico la verità, questo spirito lo vedo da settimane, e infatti lo dico ad ogni conferenza. Io lo vedo tutti i giorni ed per questo che il primo tempo di settimana scorsa mi aveva lasciato deluso: non era la squadra che vedo tutti i giorni. Oggi ho visto la Pro Patria che vedo ogni giorno in allenamento, una squadra che ha voglia di fare, che è propositiva. Lo staff dà una mano a 360 gradi ed è di grande aiuto all’allenatore ma a scendere in campo è sempre la squadra».

COLOMBO 3 «Il nostro calcio? Stiamo cercando di mettere dentro alla squadra qualche idea per la costruzione del basso, perché il calcio sta andando in questa direzione ed è il calcio che mi piace. A volte le cose ci escono bene, altre volte meno bene, però mi piace il coraggio di provare a giocare, portiere in primis – che oggi ha fatto una grande partita – così come i veterani che oggi hanno trascinato la squadra».

STANZANI 1 «Sicuramente la partita di oggi non aveva bisogno di darci altre motivazioni, sapevamo che era molto importante sia per riprendere dalla brutta prestazione di domenica sia per il peso della gara stessa. Penso che alla fine abbiamo dato una buona risposta sul campo. Noi giochiamo sempre per dare il massimo e proviamo sempre ad affrontare la partita con la mentalità giusta, purtroppo non vengono sempre delle belle prestazioni».

STANZANI 2 «Contento del gol, per noi attaccanti il gol è fondamentale. Solo gol belli? Purtroppo valgono tutti uno, quindi va bene farli in qualsiasi modo. Il clima da derby di oggi ha inciso sulla prestazione della squadra? Il campionato è questo, non tutte le squadre hanno la personalità che ha avuto il Novara di giocare a viso aperto contro di noi, molte squadre ci aspetteranno e lotteranno in partite sporche. L’importante è essere concreti, non prendere gol e poi in attaccato ci possiamo divertire, lo sappiamo».