Colombo sprona la Pro Patria: “Contro la Triestina mi aspetto una reazione della squadra”

“Il bello del calcio è che domani c’è già una nuova partita e un nuovo capitolo da scrivere”. Con queste parole Riccardo Colombo prova a voltare pagina dopo la sconfitta della sua Pro Patria nel turno infrasettimanale di mercoledì contro l’AlbinoLeffe, a Zanica padrona del risultato dall’inizio alla fine della partita.

L’occasione è quella di un match particolarmente sentito a Busto Arsizio, dove domenica 24 settembre (ore 14) allo stadio Carlo Speroni arriverà la “gemellata” Triestina.

Contro l’Unione Sportiva dell’Alabarda, in realtà, per la Pro Patria di occasioni e tabù da infrangere ce ne sono molteplici e, forse, commutativi: la ricerca della prima vittoria casalinga (i tifosi bianco-blu hanno potuto festeggiare solo a Novara) e la necessità di ritrovare la solidità difensiva (7 i gol subiti in 4 gare) e quindi di terminare una gara senza reti subite.

OUT LOMBARDONI E CASTELLI

Diversi quindi gli stimoli per il mister (ex di giornata che ha addirittura effettuato la sua The last dance contro l’Alabarda) e per la Pro Patria, tuttavia privata causa infortuni di due giocatori chiave all’interno della rosa: il leader della difesa Lombardoni e Davide Castelli, attaccante che al momento conta 2 gol in 4 partite (3 le gare da titolare).

TRIESTINA A BUSTO COL ROMBO A CENTROCAMPO

Dall’altra parte del campo, però, ci sarà fare i conti con una Triestina in grado di concretizzare le buone intenzioni e di “voltare pagina” dopo aver seriamente rischiato la retrocessione sul campo la scorsa primavera. La squadra dell’espertissimo Attilio Tesser, reduce anch’essa da una sconfitta in casa della Pergolettese, non farà sconti, e nel suo 4312 schiererà i suoi migliori uomini per rimanere in scia (6 punti) di Mantova (10), Padova (10), Vicenza (9) e della cenerentola Virtus Verona dell’eterno Gigi Fresco (10).

“TRIESTINA SQUADRA DA B: IN ATTACCO HA UN ARSENALE PERICOLOSO”

“La Triestina è una squadra candidata a vincere il campionato – commenta Riccardo Colombo in sala stampa alla conferenza pre-partita -. Ha un organico importante, un allenatore importante. Dovremo stare attenti al loro arsenale offensivo: il loro trequartista, D’Urso, ha fatto molti anni in Serie B. In generale hanno giocatori d’esperienza, non giocano con molti giovani, anche il loro portiere (Matosevic) arriva dalla B”.

“COMPATTEZZA E ATTENZIONE PER TUTTI E 100 I MINUTI”

“Dovremo fare una partita solida in difesa, massima attenzione sulle preventive: i loro attaccanti rimangano sempre alti e per questo in fase difensiva ci aspetterà una partita di duelli. È un aspetto che abbiamo rimarcato in allenamento, servirà tanta concentrazione per 100 minuti. Ho sentito le parole di Tesser: la Triestina cercherà di vincerla sicuramente, anche perché arriva da una sconfitta, che non meritava. Ma anche io mi aspetto una reazione da parte della squadra“.

“CONTRO L’ALBINOLEFFE COLPE COLLETTIVE, NON SIAMO STATI UNA SQUADRA”

“Mercoledì non abbiamo messo l’aggressività giusta, e per questo dopo la partita ero arrabbiato, anche per come sono venuti i gol. Siamo andati ad analizzarli e non c’è un solo colpevole: la colpa è di squadra. Su questo aspetto, senza palla, siamo mancati, mentre su certi altri abbiamo fatto anche bene. La cosa bella del calcio è che domani c’è un’altra partita e una pagina nuova da scrivere”.