Colombo vuole dalla Pro Patria il doppio dell’attenzione: “La Pergolettese in casa è tra le migliori del campionato”

È stato un inedito giovedì in sala stampa per mister Riccardo Colombo. L’allenatore della Pro Patria ha infatti analizzato il match al Voltini di Crema contro la Pergolettese in scena venerdì 29 settembre, data inconsueta per una partita di calcio dovuta al primo turno di Coppa Italia di martedì (bustocchi in trasferta a Mantova). (foto Roberta Corradin)

Orgoglio per vincere i duelli, attenzione per non subire gol e pazienza nel colpire al momento giusto. Queste le parole d’ordine dell’allenatore, che dopo due brutte sconfitte e 6 reti insaccate in 180′ (quattro da corner) vuole blindare per la prima volta in stagione la porta di Rovida. Meglio ancora se con una vittoria per muovere la classifica è allontanarsi il prima possibile dalle torbide acque dei playout, nel caso, ancora lontanissimi.

Così il mister ai microfoni dello Speroni.

“Troppi gol subiti; deve esserci voglia di rivalsa”

«Nel corso della settimana abbiamo visto gli errori che abbiamo commesso e lavorato sull’orgoglio di squadra: nelle ultime prestazioni abbiamo preso 6 gol. Decisamente troppi per una squadra come la nostra. Abbiamo cercato di toccare il tasto dell’orgoglio, della voglia di rivalsa, perché sappiamo di non essere quelli delle ultime partite. Sono d’accordo con Bertoni quando dice: “questa squadra ha la capacità di rialzarsi”, ma è sempre il campo a dare la risposta».

“Tanti punti persi, dobbiamo muovere la classifica e non prendere gol”

«Siamo pronti per la partita di domani: sono contento che mister Abbate stia meglio dopo esser stato male: è stata una scena abbastanza forte. Come ha detto lui (in sala stampa), anche noi siamo motivati a far bene per recuperare subito i punti lasciati per strada. Quello che mi dà più fastidio è aver fatto 0 punti con la Giana all’esordio, non siamo stati equilibrati e avremmo potuto ricavare molto di più, come nella partita contro l’Arzignano, avremmo dovuto portare a casa il bottino pieno. Ma adesso noi dobbiamo guardare avanti, muovere assolutamente la classifica e cosa ancora più importante non prendere gol».

“La Pergolettese palleggia bene e ha pazienza, in casa è tra le migliori del girone”

«La Pergolettese è una squadra che ha pazienza, gioca, fa girare la palla. Noi dovremo essere bravi a essere aggressivi al posto giusto del campo nel momento giusto della partita. Sarà fondamentale non provare andare a prenderli alti: hanno tanta capacità di palleggio e potrebbero prenderci in mezzo. Sapremo attendere, ai ragazzi ho ribadito l’importanza di non prendere gol. È un aspetto su cui abbiamo lavorato tanto, al pari della mentalità».

«La Pergolettese si schiera come noi, col 352: sarà sicuramente una partita di duelli. Abbiamo analizzato le loro partite e visto dei piccoli accorgimenti di fare: siamo pronti anche se non sarà facile. Loro in casa sono molto più forti: questo rendimento ce l’hanno da un paio di anni, al Voltini si sentono ancora più forti e in casa sono una delle migliori squadre, a questo aspetto dovremo prestare tanta attenzione, il doppio del normale. Probabilmente per loro mancherà Alessandro Piu, non sono sicuro però ogni allenatore spera di non incontrarlo: è un giocatore forte, e in categoria può sempre fare gol. Hanno comunque altri attaccanti forti e di qualità anche con questa mancanza».

“Convocati Lombardoni e Castelli. Out solo Minelli”

«Siamo riusciti a recuperare sia Lombardoni che Castelli, non sono al 100%. Non sono se partiranno titolari dal primo minuto, ci sono ancora degli aspetti da valutare e giochiamo alle 20.45: c’è ancora tempo per capire le loro condizioni, ma siamo contenti di averli recuperati perché per noi sono importanti. L’unico giocatore non convocato è Minelli, domenica scorsa ha sentito tirare».

FOCUS PERGOLETTESE

MODULO: 352

CLASSIFICA: 9th (7 punti insieme a Atalanta Under 23, Legnago e Arzignano)

UOMINI CHIAVE: Caia (att. 3 gol), Piccinini (def. 2 gol); Barriti (ala 2 assist); in porta Soncin (5 gol subiti in 5 partite).

MEDIA GOL F/S: 7:5 (7:3 in casa, 0:2 in trasferta)

Ultimi Risultati: 1-0 vs Vicenza, 2-1 vs TRIESTINA, 0-0 vs RENATE, 1-0 vs Lumezzane, 5-2 vs PRO SESTO

Striscia di risultati: -1

Bilancio complessivo: 2 vittorie, 1 pareggio, 2 sconfitte

Bilancio casa: 2 vittorie, 1 pareggio

Bilancio trasferta: 2 sconfitte

Precedenti vs Pro Patria: Pro Patria – Pergolettese 1 a 2 (18.2.23); Pergolettese – Pro Patria 3 a 2 (19.10.22); Pergolettese – Pro Patria 1 a 0 (24.22) = Ultimi tre scontri a favore della Pergolettese