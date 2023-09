Colpi di catena al vigilante e il furto si trasforma in rapina. Arrestato dalla Polizia di Busto Arsizio

La tranquillità di una serata ordinaria è stata interrotta intorno alle 19 di ieri, martedì, quando la Polizia di Stato di Busto Arsizio è intervenuta in risposta a una chiamata d’emergenza dalla Coop di viale Duca d’Aosta. La responsabile del punto vendita aveva segnalato un uomo che aveva aggredito un vigilante a colpi di catena di bicicletta.

Sul posto, una pattuglia del Commissariato di Pubblica Sicurezza ha trovato una donna che discuteva animatamente con l’aggressore, un ventisettenne italiano senza fissa dimora con un lungo elenco di precedenti penali. Gli agenti hanno rapidamente ricostruito la sequenza degli eventi che hanno portato a questa violenta aggressione.

Poco prima dell’arrivo della polizia, il giovane aveva tentato di eludere il sistema di sicurezza del supermercato cercando di passare dalle casse senza pagare la merce prelevata dagli scaffali. Tuttavia, è stato intercettato dall’addetto alla vigilanza, il cui intervento ha scatenato una serie di eventi violenti.

Inizialmente, l’uomo ha risposto alle richieste del vigilante con insulti e minacce, estendendo tali comportamenti anche alla direttrice del supermercato. Poi, la situazione è degenerata ulteriormente quando l’aggressore ha estratto una catena da bicicletta dal proprio zaino e ha colpito ripetutamente il sorvegliante.

Quello che era iniziato come un tentativo di furto si è rapidamente trasformato in una rapina impropria all’interno del supermercato. La situazione ha attirato l’attenzione delle autorità locali e quando gli agenti sono arrivati sul posto, hanno dovuto affrontare non solo il compito di arrestare il responsabile della rapina, ma anche di proteggersi dall’uomo che minacciava e cercava di colpirli

Come risultato dell’aggressione, il sorvegliante ha subito lesioni giudicate guaribili in sette giorni. Questo atto criminale ha portato all’arresto del ventisettenne pregiudicato, che è stato condotto in carcere in conformità con l’ordine del sostituto procuratore di turno.