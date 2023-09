Colpo alla criminalità organizzata: blitz dei carabinieri a Varese e in varie province d’Italia, 24 arresti

Un’imponente operazione condotta dai Carabinieri del Comando Provinciale di Milano è in atto in questo momento in alcune province d’Italia, compresa Varese. Secondo le prime informazioni 24 persone sono già state arrestate.

L’operazione è eseguita su ordinanza di misura cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Milano, su richiesta della locale Direzione Distrettuale Antimafia in stretta collaborazione con la Procura della Repubblica di Monza.

Le accuse sono gravi e includono associazione per delinquere finalizzata al traffico internazionale di sostanze stupefacenti, favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione, rapina ed estorsione.

L’operazione ha coinvolto quasi 200 Carabinieri distribuiti in diverse province d’Italia, tra cui Milano, Bergamo, Cremona, Lecco, Lodi, Mantova, Monza Brianza, Piacenza, Savona, Torino, Varese, Brescia e Cosenza. Oltre agli arresti, sono state effettuate ben 40 perquisizioni e i proventi dell’attività di spaccio sono stati sequestrati: ammontano a centinaia di migliaia di euro.

(seguono aggiornamenti)