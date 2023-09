Barasso, esplorazione in grotta e pranzo a base di specialità della tradizione

Ripartono le escursioni in Grotta Remeron seguite da un ricco pranzo al ristorante della Colonia Rossi. Appuntamento per domenica 7 e 24 settembre

A settembre tornano le escursioni alla Grotta Remeron: l’appuntamento è per tutte le domeniche con visita alla grotta e pranzo alla Colonia Rossi.

Prendi un respiro. Senti la natura

Le escursioni alla Grotta Remeron hanno origine dalla ex Colonia Elioterapica Marisa Rossi di Barasso in via al Piano 3.

Dalla Colonia Rossi si viene accompagnati in un’avventurosa escursione attraverso la geologia varesina, con le prime spiegazioni sulla formazione delle grotte grazie al percorso didattico coinvolgente sia per grandi che piccoli, si prosegue fino alla Grotta Remeron addentrandosi nel cuore della terra sino a -50 metri di profondità.

Sono raccomandate scarpe comode (ginnastica o trekking), un maglione e un k-way.

Al rientro, gli escursionisti, potranno rifocillarsi alla Colonia Rossi gustando le prelibatezze proposte dal ristorante. Per la prenotazione di un tavolo cliccare qui. oppure chiamare il numero 0332 1950604.

Le date da segnare nel calendario sono: