Comune di Varese e Guardia di Finanza al lavoro per garantire trasparenza sugli appalti Pnrr

Si è conclusa la prima fase operativa dell’accordo siglato nei mesi scorsi tra Comune di Varese e Guardia di Finanza sui bandi legati al PNRR, che in città ammontano a un totale di 100 milioni di euro.

L’obiettivo è quello di garantire la massima affidabilità e trasparenza delle aziende e professionisti aggiudicatari degli appalti. Una collaborazione rivolta a valorizzare il sistema di governance e controllo del PNRR al fine di contrastare le violazioni in danno agli interessi economico-finanziari dell’Unione Europea, dello Stato, delle Regioni e degli enti locali prevenendo la penetrazione dell’economia illegale nel tessuto economico locale. Sono state effettuate finora le verifiche di prevenzione su tutti i soggetti al momento affidatari dei bandi legati ai finanziamenti europei, alle loro compagini societarie e ai dipendenti.

Si tratta di circa 90 operatori verificati, tra aziende e professionisti, provenienti da diverse aree della nazione che sono state analizzate ai “raggi x” attraverso l’informatica operativa che acquisisce tutta una serie di informazioni dalle banche dati e le restituisce ai reparti della Guardia di Finanza sull’intero territorio. Ora, nella nuova fase i monitoraggi di prevenzione proseguono anche rispetto alle ditte subappaltatrici che verranno indicate dalle società vincitrici dei bandi, con l’esame puntuale delle banche dati a livello nazionale e internazionale, al fine di garantire i principi di legalità per tutte le realtà coinvolte in servizi o nei cantieri finanziati con le risorse europee, prevenire l’utilizzo distorto delle specifico strumento e verificarne l’effettivo avvio ed esecuzione dei lavori, contrastare gli illeciti e prevenire fenomeni di infiltrazione criminale, lavoro nero, tutte attività finalizzate alla massima efficienza nella realizzazione delle opere. In una partita così rilevante per lo sviluppo della città e del nostro territorio, la legalità è l’unica via percorribile per conciliare sviluppo, equità e giustizia e per tutelare imprese, professionisti, cittadini e cittadine che lavorano nel rispetto delle regole.