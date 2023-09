Con “Giallo pesca” comincia la stagione culturale della Biblioteca di Comabbio

Appuntamento sabato 16 settembre in Sala Lucio Fontana con il primo evento in programma dedicato al giallo storico

A Comabbio ripartono le attività culturali della Biblioteca con la presentazione del libro Giallo pesca. Milano 1858 di Paolo Saino. L’incontro fissato per sabato 16 settembre alle 17.30 in Sala Lucio Fontana, è l’occasione per conoscere il libro, ma anche addentrarsi in un tempo e in un mondo diverso tra lingua, scienza e cultura popolare.

Intervengono alla presentazione: Giovanni Carosotti, docente di storia e filosofia al liceo Virgilio di Milano; Alessio Battistini, specializzato in medicina legale e delle assicurazioni, attualmente coordinatore dell’attività e della reperibilità di un team di medici legali per i casi giudiziari di interesse forense all’Istituto di Medicina legale dell’Università di Milano, di cui dal 2017 è responsabile scientifico della Sala anatomica; Edo Bossi profondo conoscitore della lingua milanese. Insieme all’autore Paolo Saino e a Nicola Bonelli, membro di un “club rivoluzi0nario’’ ci si addentra nelle atmosfere di questo giallo storico.

La trama di Giallo pesca

Milano, settembre 1858, l’incontro tra Napoleone III e Cavour è avvenuto da appena due mesi. Poco si sa di quanto i due statisti si sono detti, ma una cosa è certa: nella guerra contro l’Austria, che ormai tutti percepiscono vicina, a fianco del piccolo Regno di Sardegna ci sarà l’Impero di Francia. E i giovani non vedono l’ora di prendere parte alla riscossa. Molti di loro attraverseranno il fiume che separa la Lombardia e il Piemonte per arruolarsi nelle fila dell’esercito sardo. È in questo contesto che accade qualcosa: un omicidio, per risolvere il quale Ulisse Zecchini, ormai in pensione, sarà chiamato a dare il suo essenziale contributo.

Una cena a tema

Dalle 20, in collaborazione con il locale Di Riffa o di Raffa, i partecipanti possono gustare una cena a tema: “Ottocento e Risorgimento tra rigore e romanzo”, per calarsi in quell’epoca storica, anche da un punto di vista culinario. Per la cena è necessario prenotare entro martedì 12 settembre telefonando a questo numero 3757229672.