Con i fondi raccolti a Sangiano verrà costruito un impianto fotovoltaico in Moldavia

Dal 27 agosto al 2 settembre 2023 il Sindaco di Sangiano, Matteo Marchesi, assieme a Gian Luca Del Marco, Presidente dell’Associazione Italia-Moldavia, ha viaggiato nei territori bassarabici, per frequentare le Istituzioni locali e vivere, sul posto, fattivamente, le necessità sociali, alla luce della richiesta di adesione UE, che vede l’Italia tra i paesi promotori.

Il viaggio nasce da una sinergia duratura tra Sangiano e l’associazione Italia Moldova che ha sede a Besozzo, dato che la Pro Loco Sangiano, grazie all’impegno fattivo del Presidente Luigi Paglia, uscente, e Tatiana Uccello, entrante nel 2023, ha organizzato delle feste tematiche in Villa Fantoni: momenti di condivisione culturale, religiosa e culinaria.

Fattivo anche lo sforzo introdotto negli anni per raccogliere fondi che vengono, di anno in anno, donati all’associazione di cui Gian Luca è rappresentante. Con i fondi, assieme ai suoi soci, Gian Luca compie opere di carità importanti sul territorio, che vede ancora grandi sacche di povertà: uno fra tutti la spedizione di presidi medici per la casa di riposo di Tanatari, ma anche le adozioni a distanza e progetti di accoglienza e sviluppo sociale dei ragazzi di “strada”.

Quest’anno con il Comune di Sangiano e la cooperazione congiunta con le altre istituzioni italiane, il Sindaco Marchesi ha personalmente incontrato l’Ambasciatore a Chisinau, Lorenzo Tomassoni, dove si è pensato congiuntamente di costruire delle sinergie per progettualità di medio-lungo termine, da realizzarsi nei prossimi anni.

Di fatto, grazie ai fondi raccolti alla Festa Moldava, con il lavoro della Pro Loco, e congiuntamente ad una raccolta capillare tra privati ed altri enti del terzo settore di Sangiano, si sta procedendo in questi giorni a consegnare una somma di denaro, utile a realizzare una progettualità nella campagnola Tanatari, nella regione di Causeni.

Il solco si inserisce nel lavoro di anni della Sindaca Lidia Jubea, la quale ha realizzato un acquedotto, che si struttura su un pompaggio d’acqua da sorgenti artesiane. Questo comporta una certa facilità nel reperimento, ma anche, a causa del conflitto russo-ucraino, un alto costo di energia per il suo funzionamento. Tenendo conto che i costi dell’energia sono simili a quelli italiani ma lo stipendio medio è di soli 300 euro per abitante.

Per questo, grazie all’investimento “1+3”, la Sindaca Lidia ha vinto un progetto del Governo che prevede la realizzazione di un impianto fotovoltaico abbastanza efficiente da gestire i consumi dell’intera opera di ingegneria. Il 50% è finanziato dal Governo moldavo, con la presenza di altri tre co-finanziatori ovvero la municipalità locale, la diaspora e altri benefattori.

“L’auspicio è coadiuvare nei prossimi anni il Governo moldavo in altri interventi infrastrutturali di medio-lungo periodo, dato che la cultura europea è all’interno del DNA di quei territori. La solidarietà è alla base dello sviluppo, che deve essere programmato, aldilà degli aiuti contingenti. Sono stato personalmente in quei territori e ho potuto toccare con mano le difficoltà sociali e umane delle famiglie; perciò, credo serva una visione prospettica” così afferma il Sindaco Marchesi, che si muoverà personalmente anche fuori dal perimetro sangianese per lo scopo.

“Per questo, durante la settimana ho visitato altri territori periferici, al fine di individuare altri progetti da finanziare, nei prossimi anni, in continuità con il Ministero degli Esteri, e del suo Dipartimento di Cooperazione Internazionale. Un ringraziamento speciale va alla rete del terzo settore presente sul territorio, che vede Gian Luca con la sua associazione, ma anche Intersos, la Caritas Ambrosiana e i Salesiani di Don Bosco” afferma il Sindaco.