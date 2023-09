Con i nonni in cima a Palazzo Lombardia per la “festa degli Angeli Custodi”

Lunedì 2 ottobre, a partire dalle ore 14, in occasione della ‘Festa dei Nonni’, è prevista un’apertura straordinaria del 39° Piano Belvedere di Palazzo Lombardia che consentirà di offrire una “Belvedere Experience” ai nonni e nipoti che potranno celebrare insieme questa ricorrenza.

INIZIATIVA GRATUITA – La salita al Belvedere, completamente gratuita previa prenotazione, consentirà a nonni e nipoti di ammirare, a 161 metri di altezza, il panorama della città dall’alto, una vista mozzafiato dello skyline di Milano per scorgere monumenti, edifici storici e punti strategici.

VISITA GUIDATA – Ad accompagnarli ci saranno tre professionisti che condurranno la visita guidata con competenza e passione mentre i fotografi, grazie a una postazione dedicata a nonni e nipoti, cattureranno i momenti speciale per una foto ricordo.

L’assessore alla Famiglia, Solidarietà sociale e Pari opportunità di Regione Lombardia, Elena Lucchini, nell’invitare tutti a partecipare alla festa, ha sottolineato “l’inestimabile patrimonio rappresentato dai va celebrato ogni giorno ma con questa ricorrenza vogliamo rendere omaggio e festeggiare una figura fondamentale per la nostra comunità”.

I nonni, ha proseguito Lucchini “sempre più preziosi e indispensabili per la gestione della famiglia e per la cura dei nipoti, sono la testimonianza di saggezza e di valori che dobbiamo saper tramandare. Per ringraziarli del loro straordinario impegno quotidiano abbiamo pensato di offrire loro un piccolo regalo come la Belvedere Experience, un’esperienza da condividere con i loro amati nipoti. Grazie a tutti i nonni e a tutte le nonne”.

La ‘Festa dei Nonni’ è stata istituita con la Legge 159 del 31 luglio 2005 e si celebra il 2 ottobre, giorno dedicato agli Angeli custodi.

COME PRENOTARE – L’ingresso alla #BelvedereExperience dedicata ai nonni, è gratuito previa prenotazione.

Lo si può fare attraverso il form che trovate a questo link