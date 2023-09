Con il Green Market l’orto scolastico di Morosolo condivide i suoi frutti

Il Green Market a Morosolo è l’atteso appuntamento in cui scuola e territorio si incontrano pe per condividere il raccolto dell’orto scolastico della primaria di Morosolo (IC Campo dei fiori). Un momento di grande partecipazione all’interno del pluriennale progetto Ortoinsieme che continua a crescere.

Anche quest’anno l’allestimento dello spazio per il mercatino, nel pomeriggio di giovedì 21 settembre, ha visto l’attiva collaborazione di famiglie, alunni e Associazione Genitori.

Galleria fotografica Green Market di fine estate per l’orto scolastico di Morosolo 4 di 31

Il primo Green Market del nuovo anno scolastico

Giovedì 21 settembre alunni e insegnanti con la guida di Fausto e Nando, preziosi volontari che seguono passo passo la cura dell’orto e del giardino scolastico, si sono dedicati alla raccolta, alla pesatura e alla preparazione dei vari ortaggi.

La raccolta è stata abbondante: 200 kg di prodotti tra patate (rosse Laura e bianche Kennebek), zucche (Hokkaido, Violina e Marina di Chioggia), pomodorini (ciliegini, datterini, viola…), carote, erbette e mele.

Grande la soddisfazione degli alunni che hanno visto concretamente il risultato della semina e della cura dei vari ortaggi. Importantissimo e preziosissimo il lavoro delle famiglie e delle persone che durante l’estate hanno continuato a lavorare nell’orto scolastico.

Come lo scorso anno, oltre al raccolto della scuola, il mercatino è stato arricchito da verdura biologica gentilmente offerta dall’azienda OrtoBioBroggini: km zero e qualità garantita.

Malgrado le condizioni meteo avverse, il mercatino ha avuto un grande successo.

Alla fine dell’evento, gli ortaggi non ritirati dalle famiglie a fronte di un libero contributo, sono stati donati a persone in difficoltà.

In calendario ci sono già i prossimi appuntamenti del Green Market di Morosolo: a novembre (kaki, pomodorini verdi) e a maggio (piantine varie pronte per essere trapiantate).

Le novità 2023 di Ortoinsieme

Il progetto “Ortoinsieme”, nato moltissimi anni fa, continua a dare frutti e a svilupparsi in varie direzioni: non solo il giardino della scuola si arricchisce sempre più di nuove essenze in nome della biodiversità, ma anche nella coltivazione degli ortaggi si sperimentano nuove tecniche.

Quest’anno grazie all’adesione al PON EduGreen saranno allestiti dei cassoni per sperimentare la coltivazione “a lasagna”, un’altra attività che andrà ad arricchire la ultra decennale esperienza della scuola.

Inoltre un grande serbatoio per la raccolta dell’acqua piovana verrà messo in opera a breve.

Il percorso green della comunità scolastica è validata dalle certificazioni ottenute di anno in anno nell’ambito del progetto “Green school”, nato nella provincia di Varese ma ormai diventato nazionale, al quale la scuola ha aderito fin dal primo anno.

Stagionalità, biodiversità, agricoltura rispettosa dell’ambiente, conoscenza e rispetto dei ritmi naturali, cura: queste le parole chiave dell’esperienza “Ortoinsieme”.