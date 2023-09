Con #varesedoyoubike autunno a tutto sport. Si parte dalla Gran Fondo Tre Valli Varesine

Periodo fitto di attività nell’ambito del progetto #varesedoyoubike promosso da Camera di Commercio per valorizzare il nostro territorio sul versante del cicloturismo. Dopo che Varese è stata protagonista all’Italian Bike Festival di Misano Adriatico di metà settembre, iniziativa leader in Europa per il mercato della bicicletta e della mobilità dolce, tante altre iniziative sono operative in questi giorni.

Così, a inizio settimana sono stati in visita sul nostro territorio diversi operatori tedeschi: sono entrati in contatto con il Lago Maggiore e le zone circostanti attraverso un Educational Tour in bicicletta. Inoltre, analogamente a questa iniziativa promozionale, un altro Educational Tour con operatori tedeschi si svolgerà sul Lago Ceresio il 13 e 14 ottobre, sempre sostenuto da Camera di Commercio Varese.

Non basta, perché il progetto #varesedoyoubike sarà al centro dell’attenzione anche in occasione della Gran Fondo Tre Valli Varesine del weekend. Il tutto grazie a un altro stand, questa volta realizzato, oltre che da Camera di Commercio, anche da Comune di Varese e Provincia, nell’ambito di un protocollo d’intesa sottoscritto dai tre enti. Lo stand sarà l’occasione di far conoscere il nostro cicloturismo, con i suoi percorsi e i servizi offerti, agli oltre 2mila partecipanti di una competizione che si è ormai affermata come tra le maggiori sul piano nazionale.

«Tutti i dati e le testimonianze – sottolinea il presidente di Camera di Commercio Varese, Mauro Vitiello – ci dicono che il cicloturismo rappresenta una grande opportunità per lo sviluppo del territorio provinciale nell’ambito del settore dell’active&green, particolarmente adatto a un ambiente così ricco di fascino come il nostro. Mi piace poi evidenziare come la sinergia con Comune di Varese e Provincia, già in atto nell’ambito del progetto di promozione in vista delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, si sia ora allargata anche a quest’altra iniziativa. Un evento che coglie il grande patrimonio di passione e interesse collegato alla Gran Fondo Tre Valli Varesine per trasformarlo in opportunità di crescita territoriale, potendo contare sull’indotto generato dai numerosissimi partecipanti: gli atleti e i loro familiari, provenienti dal resto d’Italia ma anche da altri paesi del mondo, che in quei giorni usufruiranno delle nostre strutture della ricettività e della ristorazione come pure di quelle commerciali. Noi con le altre istituzioni stiamo facendo la nostra parte: è importante che tutto il sistema Varese si attrezzi per accoglierli al meglio».

Il presidente di Provincia di Varese, Marco Magrini, aggiunge: «La Gran Fondo e la Tre Valli Varesine 2023 vedranno Provincia, Comune di Varese e Camera di Commercio con la Società Alfredo Binda realizzare ogni possibile sinergia per la migliore realizzazione dell’evento. Sarà una quattro giorni di eventi sportivi di rilievo internazionale che porteranno sotto i riflettori la nostra provincia. Ogni pedalata su strade e ciclopedonali offrirà l’occasione di scoprire le bellezze artistiche, culturali e storiche che contraddistinguono il nostro territorio. Questi eventi non solo valorizzano il nostro patrimonio, ma contribuiscono anche a promuovere la mobilità dolce, un aspetto fondamentale per la sostenibilità e la qualità della vita di ognuno di noi. Ci stiamo sempre di più caratterizzando come “provincia turistica” legata alle attività sportive, con il ciclismo così come con il canottaggio. Provincia sta facendo la sua parte attraverso la realizzazione della rete di piste ciclabili. Grazie all’attenzione alla mobilità leggera e alla progettazione di piste ciclabili, infatti, Varese ha molto da offrire al ciclismo e ospitarne i talenti sarà un volano indiscusso per il territorio».

A sua volta, il sindaco di Varese, Davide Galimberti, aggiunge: «Il Comune di Varese crede fortemente nei grandi eventi sportivi che si svolgono sul nostro territorio. Come in ogni occasione, dai mondiali di canottaggio agli altri appuntamenti, anche in occasione della Gran Fondo e della Tre Valli Varesine l’impegno dell’amministrazione, degli uffici, della Polizia locale è massimo per garantire la migliore riuscita dell’evento. Il grande ciclismo ogni anno contribuisce a far conoscere la nostra provincia e il nostro patrimonio naturalistico. Anche per questo il Comune partecipa con un contributo di 45 mila euro proprio per potenziare sempre di più le opportunità derivate dal grande sport e dalla vocazione sportiva della nostra città».