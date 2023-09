Concerto Antichi Organi: il duo Szlachetko e Croese nella Chiesa SS. Alessandro e Tiburzio di Besozzo

Il Comune di Besozzo, in collaborazione con la Biblioteca popolare “Ornella Contini”, anche quest’anno aderisce alla 43° Edizione della stagione concertistica Antichi Organi, Patrimonio d’Europa, ciclo di concerti sugli organi storici della provincia di Varese, organizzato dall’Associazione Antiqua Modicia, con la Direzione Artistica di Irene De Ruvo e Mario Manzin.

Il 2 settembre alle ore 21 nella chiesa dei SS. Alessandro e Tiburzio a Besozzo via Indipendenza, si esibirà il duo composto da Izabela Szlachetko alla tromba e Michele Croese all’organo. La Szlachetko è diplomata al Conservatorio Paganini di Genova, Croese, a sua volta diplomato in piano e organo al Conservatorio genovese, nonché in direzione di coro al Ghedini di Cuneo, si è specializzato all’Accademia Chopin di Varsavia. Insieme hanno suonato presso sedi ed istituzioni prestigiose (come la Cattedrale di Varsavia, il Palazzo Reale di Frederiksborg di Copenaghen, la Basilica di S. Petronio di Bologna, la Basilica di S. Prassede di Roma). Il programma prevede pagine di Bach, Verdi, Friedemann e altri suonate su organo Giacomo Mascioni e figli di Cuvio 1884.

L’ingresso al concerto è libero e gratuito.