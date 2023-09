Concerto inaugurale de “L’Arte dei Suoni – Accademia d’Organo della Valcuvia”

Il progetto vuole far nascere un’Accademia estiva d’organo che attiri sul territorio per una settimana un gruppo di giovani organisti provenienti da tutta Europa per studiare la musica del Seicento e del Settecento italiana

La Valcuvia ospita una realtà unica e antichissima: la Fabbrica di organi Mascioni, fondata nel 1829 e attiva ancor oggi. Negli ultimi anni sono stati restaurati alcuni antichi strumenti (Orino, Castello Cabiaglio, Brinzio) e nel 2016 è stato costruito uno nuovo organo a canne nel prezioso complesso monumentale del Convento di Azzio, una chiesa seicentesca di grande bellezza e con un’acustica straordinaria.

Il progetto vuole far nascere un’Accademia estiva d’organo che attiri sul territorio per una settimana (all’inizio di settembre) un gruppo di giovani organisti, provenienti da tutta Europa per studiare, con dei docenti di fama internazionale, la musica del Seicento e del Settecento italiana e la musica di J.S. Bach per organo.

Il patrimonio di strumenti, il contorno architettonico, le comunità desiderose di promuovere la cultura sul loro territorio, forniscono una cornice unica per un’esperienza che vorrebbe porsi come un appuntamento ricorrente negli anni futuri.