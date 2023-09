Concluso il recupero dell’ex cava Giudici di Viggiù, nasce “Il museo della pietra”

Si è concluso l’intervento di recupero dell’ex Cava Giudici di Viggiù, che tra una decina di giorni potrà essere visitata in sicurezza e che sarà il primo nucleo del Museo diffuso della pietra.

L’inaugurazione è in programma domenica 17 settembre alle 10, con una visita guidata gratuita e aperta a tutti.

L’intervento di recupero è stato realizzato grazie ai fondi del programma di collaborazione Interreg Italia Svizzera, che ha permesso di riscoprire e valorizzare un luogo bello e affascinate, testimonianza della storia di questo territorio, che per decenni si è sviluppato grazie all’attività estrattiva.

«La riapertura della Cava Giudici aggiunge un luogo storico straordinario al ventaglio di proposte del nostro territorio, creando un collegamento tra i musei e i luoghi delle attività viggiutesi dei secoli passati, le cave – spiega il sindaco Emanuela Quintiglio – Questi luoghi maestosi sono stati il fulcro dell’economia del paese legata all’estrazione della pietra che si può scoprire visitando il Museo dei Picasass. Il loro recupero è il tassello mancante per la comprensione di tutte le attività legate all’estrazione della pietra».

L’inaugurazione domenica 17 settembre, in concomitanza con la manifestazione “Pittori e scultori nei cortili” che animerà il borgo con esposizioni d’arte nei cortili del centro storico.

L’appuntamento per chi vuole visitare la cava è per le 9,30, con punto di ritrovo in piazza parrocchiale. Un”escursione guidata permetterà di entrare nel cuore del progetto e della storia di questo luogo.