Confermata la Camminata musicale di Arcegno: concerti e spettacoli tra il borgo e il Bosco di Maia

Nonostante l’emergenza maltempo che ha colpito il Locarnese, il Municipio di Losone ha confermato che la tradizionale Camminata musicale di sabato 9 settembre si terrà secondo il programma previsto.

Con la fine dell’estate musicisti e cantastorie tornano dunque tra gli edifici carichi di storia di Arcegno e in mezzo agli scenari naturali dei boschi circostanti con cinque concerti e spettacoli gratuiti con repertori e stili molto diversificati, a cui il pubblico potrà assistere sabato 9 settembre in diverse ambientazioni.

Punto di partenza della Camminata, il Prato delle streghe (in via Pestalozzi, Arcegno) dove, dopo un breve benvenuto, alcuni Municipali di Losone faranno da guida al gruppo attraverso le varie postazioni.

Dalle 13.30 alle 15 ogni 30 minuti sarà organizzato un nuovo giro. Gli spettacoli saranno riproposti all’arrivo di ogni gruppo. Per raggiungere il punto d’inizio è possibile usufruire anche di navette gratuite, che partono dal posteggio delle Scuole medie di Losone.

Alla Grotta dei Pagani, una caverna di epoca preistorica, il pubblico tornerà indietro nel tempo con le musiche degli anni ’70 e ’80 di Max Spada, che proporrà con chitarra acustica e armonica a bocca grandi classici intramontabili come Neil Young, Bob Dylan, Bruce Springsteen, Eagles, Cat Stevens, Simon&Garfunkel, Crosby, Stills, Nash & Young. Entrando nella Grotta dei Pagani si sarà trasportati indietro nel tempo, in un’epoca in cui una canzone aveva il potere di cambiare il mondo.

Musiche etniche e racconti per il solista Marco Belcastro che propone “…e là tu deponi il tuo cuore” alla Cappella Pozz da Butt con tampura, chitarra e fisarmonica. Belcastro ha orientato la sua ricerca musicale verso il canto, di cui è interprete, autore e insegnante. Una ricerca volta a creare, grazie alla voce, una profonda relazione con chi ascolta accompagnandosi con gli strumenti, così da entrare in profondo contatto con noi stessi, senza filtri. Un contatto che può diventare catartico, liberatorio e, non in ultimo, curativo.

Nell’Anfiteatro Pestalozzi, immerso nella natura, la proposta ironica e divertente del metal rurale di Powerhill, band ticinese fondata dal chitarrista Cep nel 2000 per unire le due passioni del gruppo: la musica metal e le mucche, soprannominando il proprio stile come “farm metal”. I Powerhill sono una band di contadini che fanno headbanging e che offrono una miscela di hard rock classico, hair metal e sleaze rock. Frontwoman del gruppo Veronica Torre, e la mucca mascotte Clotilde, amata dalla folla, che si unisce a Cep e ai suoi contadini hard rock durante i loro indimenticabili concerti.

La camminata prosegue poi nel nucleo medioevale di Arcegno con il noto cantastorie Paolo Tomamichel e la sua chitarra, che farà sorridere i partecipanti all’iniziativa con le sue irriverenti canzoni e racconti di vita vissuta, tutto rigorosamente all’insegna del dialetto.

Ultima tappa nella chiesa di S. Antonio Abate con il Trio Sintonia che alternerà un repertorio di musica barocca, con narrazione e canto di Stefano Marcionelli. Marcionelli sarà accompagnato alla tastiera dalla musicista giapponese Naoko Llosas Hirose, che si è perfezionata nello studio dell’organo a Hiroshima e al conservatorio di Losanna; e ai flauti Magda Bianchini, che ha studiato fra Milano, Friburgo e Losanna e suona in diverse formazioni da camera, oltre ad essere storica docente della Scuola popolare di Musica di Locarno e in diverse scuole bandistiche.

La partecipazione è gratuita con iscrizione obbligatoria.

Per ragioni organizzative è necessario prenotarsi entro giovedì 7 settembre scrivendo a comunicazione@losone.ch e indicando: nome, luogo di partenza (scuole o Arcegno), numero di partecipanti (eventualmente anche telefonando allo 091 785 76 29).

La camminata sarà annullata in caso di pioggia.