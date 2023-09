Conosci il tuo patrimonio: ecco gli appuntamenti per scoprire le bellezze storiche e artistiche della città di Varese

Riprende l’iniziativa Conosci il tuo patrimonio, il progetto promosso dall’assessorato alla Cultura che mette in calendario circa cinquanta appuntamenti alla scoperta del patrimonio culturale, storico, artistico della nostra città.

Si parte da sabato 30 settembre e fino a venerdì 29 dicembre sono previste aperture straordinarie di spazi di norma non accessibili al pubblico, visite accompagnate tra luoghi sacri o storici, itinerari per scoprire le opere d’arte meno conosciute, visite agli atelier degli artisti che aprono i loro studi creando un museo diffuso e molto altro.

“Un insieme di itinerari per scoprire e apprezzare il ricco patrimonio culturale cittadino – spiega l’assessore alla Cultura Enzo Laforgia – attraverso percorsi spesso poco esplorati ma che sono ricchi di valore e fascino. Un’iniziativa sperimentata nei mesi scorsi e ora rinnovata con visite inedite”.

Per tutte le informazioni è possibile consultare il sito del Comune di Varese.

ALLA SCOPERTA DI VARESE

30 settembre – 21 ottobre 2023

Quattro appuntamenti alla scoperta dell’antico borgo di Varese e di quello di Santa Maria del Monte. Un approccio esperienziale fatto di emozioni e di stupore. La proposta si rivolge a chi già conosce la città e a chi la scopre per la prima volta. Appuntamenti in collaborazione con Immagina Arte Cultura Eventi. Il numero massimo di partecipanti per ogni iniziativa è di 30 persone, prenotazioni richiesta al link: Alla scoperta di Varese.

sabato 30 settembre

LUOGHI DI CULTO E DI POTERE – le Chiese

ritrovo: piazza San Vittore

ore 15.00

domenica 8 ottobre

I SEGNI DELLA MEMORIA – il Liberty al Monumentale di Giubiano

ritrovo: via Maspero 18, Giubiano

ore 10.00

domenica 15 ottobre

IL FOLIAGE NEL PARCO ESTENSE

ritrovo: via Sacco 5, cortile d’onore di Palazzo Estense

ore 15.00

sabato 21 ottobre

TRA ARTE E FEDE A SANTA MARIA DEL MONTE

ritrovo: Fontana del Mosè a Santa Maria del Monte

ore 15.00

I COLORI DI VARESE

4 – 25 novembre 2023

All’interno di luoghi sacri e castelli si mostrano spazi coloratissimi. Incontri con opere d’arte custodite in antichi gioielli architettonici. Appuntamenti in collaborazione con Immagina Arte Cultura Eventi. Il numero massimo di partecipanti per ogni iniziativa è di 30 persone, prenotazioni richiesta al link: I colori di Varese.

sabato 4 novembre

I PROTAGONISTI DELLA LOGGIA in Battistero

ritrovo: piazza Battistero

ore 15.00

sabato 11 novembre

TRA DAME E CAVALIERI al Castello di Masnago

ritrovo: via Cola di Rienzo 42, Masnago

ore 15.00

sabato 18 novembre

LA STORIA DELLA SALVEZZA – chiesa di Santo Stefano

ritrovo: via Portorose, Bizzozero

ore 15.00

sabato 25 novembre

LA SACRA FAMIGLIA nella chiesa di San Giuseppe

ritrovo: piazza San Giuseppe

ore 15.00

LE ATMOSFERE DEL NATALE

2 – 17 dicembre 2023

In preparazione della festa del Natale, percorsi dedicati al senso del sacro e alla gioia. Dal Sacro Monte al centro di Varese tra arte sacra e clima di festa. Appuntamenti in collaborazione con Immagina Arte Cultura Eventi. Il numero massimo di partecipanti per ogni iniziativa è di 30 persone, prenotazioni richiesta al link: Le atmosfere di Natale.

sabato 2 dicembre

SIBILLE E PROFETI IN SALA VERATTI

luogo di ritrovo: via Veratti 20

ore 15.00

venerdì 8 dicembre

NATALE DI LUCI IN CITTA’

luogo di ritrovo: Corso Matteotti 1

ore 15.00

domenica 10 dicembre

GIOCHI DI LUCE A SANTA MARIA DEL MONTE

luogo di ritrovo: Fontana del Mosè a Santa Maria del Monte

ore 15.00

domenica 17 dicembre

VERSO IL NATALE NELLE PRIME TRE CAPPELLE DEL SACRO MONTE

luogo di ritrovo: Primo Arco Via Sacra, Prima Cappella

ore 15.00

IL MUSEO DIFFUSO

14 ottobre – 2 dicembre 2023

Visita agli atelier degli artisti, ad un laboratorio di restauro e agli spazi pubblici dedicati all’arte contemporanea. Dai luoghi della creazione artistica agli spazi deputati alla conservazione delle opere d’arte. La prenotazione è richiesta al link: Il museo diffuso.

sabato 14 ottobre

STUDIO Giorgio Presta, scultore e ceramista

ore 9.30 |11.15

indirizzo: via Amendola 27, Masnago

partecipanti: n. 12

durata: 45 minuti

MUSEO DI ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA DEL CASTELLO DI MASNAGO

9.30 | 11.15

indirizzo: via Cola di Rienzo 42, Masnago

partecipanti: n. 20

durata: 45 minuti

NON MUSEO – Liceo Artistico Angelo Frattini

14.30 | 15.45

indirizzo: via Valverde 2

partecipanti: n. 20

durata: 45 minuti

sabato 28 ottobre

STUDIO Silvio Monti, pittore e scultore

ore 9.30 |11.15

indirizzo: Via Vela 3, Masnago

partecipanti: n. 12

durata: 45 minuti

STUDIO Giorgio Presta, scultore e ceramista

ore 9.30 |11.15

indirizzo: via Amendola 27, Masnago

partecipanti: n. 12

durata: 45 minuti

STUDIO Valeria Villa, storica dell’arte e conservatrice

ore 9.30 |11.15 | 14.30 | 15.45 | 17.00

indirizzo: Piazza Rizzi 10, Velate

partecipanti: n. 8

durata: 45 minuti

TORRE DI VELATE – FAI

ore 9.30 |11.15 | 14.30 | 15.45 | 17.00

indirizzo: via alla Torre 22, Velate

partecipanti: n. 20

durata: 45 minuti

MUSEO DI ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA DEL CASTELLO DI MASNAGO

14.30 | 15.45

indirizzo: via Cola di Rienzo 42, Masnago

partecipanti: n. 20

durata: 45 minuti

sabato 2 dicembre

STUDIO Silvio Monti, pittore e scultore

ore 9.30 |11.15

indirizzo: Via Vela 3, Masnago

partecipanti: n. 12

durata: 45 minuti

STUDIO Giorgio Presta, scultore e ceramista

ore 9.30 |11.15

indirizzo: via Amendola 27, Masnago

partecipanti: n. 12

durata: 45 minuti

MUSEO DI ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA DEL CASTELLO DI MASNAGO

14.30 | 15.45

indirizzo: via Cola di Rienzo 42, Masnago

partecipanti: n. 20

durata: 45 minuti

ARCHIVIO, BIBLIOTECA, PALAZZO COME NON LI AVETE MAI VISTI

Viaggio negli spazi segreti solitamente non accessibili al pubblico. Tutte le iniziative in programma sono con accesso gratuito. Per le visite “Aneddoti in archivio” e “La biblioteca segreta” la prenotazione è richiesta al link: Archivio, Biblioteca. Per gli eventi “Invito a palazzo” non è richiesta prenotazione.

ANEDDOTI IN ARCHIVIO

giovedì 9 novembre

14.30 | 16.00

ritrovo: viale XXV Aprile, 28

partecipanti: n. 10

durata: 1 ora e 15 minuti

LA BIBLIOTECA SEGRETA

sabato 16 dicembre

ore 14.00 | 15.30 | 17.00

ritrovo: via Sacco, 9

partecipanti: 10

durata: 1 ora

INVITO A PALAZZO

apertura straordinaria del palazzo per consentire al pubblico la visita autonoma agli spazi civici e culturali del Comune di Varese

venerdì 22 dicembre

dalle ore 18.00 alle ore 21.00

via Sacco, 5 (portico – lato Anagrafe)

accesso gratuito, senza prenotazione

durata percorso: 30 minuti

INVITO A PALAZZO

apertura straordinaria del palazzo per consentire al pubblico la visita autonoma agli spazi civici e culturali del Comune di Varese

venerdì 29 dicembre

dalle ore 18.00 alle ore 21.00

via Sacco, 5 (portico – lato Anagrafe)

accesso gratuito, senza prenotazione

durata percorso: 30 minuti

