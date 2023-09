Convegno al centro congressi di Villa Cagnola del Movimento per la vita

I prossimi 30 settembre e 1 ottobre al centro congressi di Villa Cagnola, il Movimento per la Vita (Mpv) propone un momento per la condivisione di idee e l’approfondimento delle tematiche legate alla difesa della vita umana. Il tema di quest’anno, “Voglio un Movimento ‘spericolato’!”, suggerisce un desiderio di maggiore impegno e audacia nella promozione dei valori pro-life.

Promuovere una cultura della vita

Uno degli obiettivi principali del Convegno è sensibilizzare la società sulla realtà del Movimento per la Vita e rendere più efficace l’azione culturale e preventiva contro l’aborto procurato. Questo obiettivo è cruciale per sostenere le donne in situazioni difficili e per promuovere alternative all’aborto, incoraggiando l’educazione alla regolazione naturale della fertilità e la valorizzazione della vita sin dalla sua concezione.

Un programma ricco di contenuti

Il Convegno sarà articolato in diverse sessioni, ognuna dedicata a un aspetto specifico del movimento e della sua missione. Si inizierà con i saluti della presidente del Mpv di Varese, Vittoria Criscuolo, e del vicepresidente del Mpv nazionale, Pino Morandini. Sarà presente anche la presidente del Movimento per la vita nazionale, Prof. Marina Casini, collegata in videoconferenza.

Le relazioni affronteranno vari temi, dalla storia del Mpv italiano alla filosofia della nascita, dall’importanza dell’educazione alla regolazione naturale della fertilità alle ragioni della presenza del Mpv nella società.

Una rete di solidarietà pro-life

Un momento significativo sarà dedicato all’esperienza delle associazioni e al concetto di fare “rete” sul territorio. Questo dimostra l’importanza della collaborazione tra diverse realtà pro-life, come Alleanza Cattolica, Advm, RNS, Divina Misericordia, CLOMB, e molte altre. Questa collaborazione rafforza il messaggio pro-life e offre un supporto concreto alle donne in difficoltà.

Un dialogo aperto con la Chiesa

La presenza del Vicario episcopale della zona di Varese, don Franco Gallivanone, e dell’arcivescovo di Milano, S. E. Mons. Mario Delpini, testimoniano il dialogo aperto tra il Movimento per la Vita e la Chiesa, sottolineando l’importanza di questi temi anche per la comunità religiosa.

Una mostra e momenti conviviali

Il Convegno includerà anche momenti di svago e condivisione, come la presentazione della mostra “Con gli Angeli” del Movimento per la Vita di Varese e momenti conviviali con musica e canti.

Conclusioni e prospettive future

Il Convegno si concluderà con proposte finali da parte del dott. Pino Morandini e considerazioni conclusive dalla Prof. Vittoria Criscuolo. Sarà celebrata la Santa Messa per la Vita guidata da don Franco Gallivanone.

Partecipare al Convegno

La partecipazione al Convegno richiede un contributo di iscrizione di €10,00.