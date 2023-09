Coppa Bernocchi e Tre Valli Varesine: il grande ciclismo in diretta

È il momento del grande ciclismo in provincia di Varese e nell’Altomilanese. Sabato 30 settembre e domenica 1 ottobre si corre la Gran Fondo Tre Valli per amatori; lunedì 2 è il momento della 104a Coppa Bernocchi con partenza da Parabiago e arrivo a Varese; martedì 3 invece tocca alla Tre Valli Varesine con la gara “Women” al mattino e con la 102a edizione per i professionisti al pomeriggio (entrambe da Busto Arsizio a Varese). Le redazioni sportive di VareseNews e LegnanoNews racconteranno le corse “pro” con un liveblog offerto da Finazzi Serramenti e da Workmak a disposizione dei lettori fin dal venerdì precedente con notizie, curiosità, statistiche e immagini. Nei giorni di corsa, cronaca minuto per minuto. Per commentare con noi gli eventi è disponibile la chat che si apre in pagina. Il liveblog si carica qui sotto dopo qualche secondo di attesa; nel caso ci fossero problemi di visualizzazione potete CLICCARE QUI.