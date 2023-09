Cosa fare a Varese e nel Varesotto nel weekend del 1, 2, 3 settembre

L’estate non sta finendo e anche questo fine settimana è ricchissimo di eventi. Masnago in festa per la 45esima edizione del Palio delle sei contrade. Due fine settimana con diverse iniziative, tra mostre, sfide, gare di torte, musica e cene insieme. Sant’Ambrogio in strada domenica 3 settembre dalle ore 12 alle 20. Weekend di grande fermento per la piccola frazione di Caldana a Cocquio Trevisago: ad animare l’intero weekend ben più di un’iniziativa al parco Clivio. Sagra degli uccelli, a Cantello si rinnova la tradizione nell’edizione numero 56. Lella Costa al Parco Archeologico di Castelseprio, il Festival “Voci Umane. Musei e teatro di narrazione” porta l’attrice con il suo spettacolo “Stanca di Guerra”. Da Guttuso a Matisse. ogni domenica il patrimonio di arte contemporanea del Sacro Monte di Varese si apre al pubblico, con visite guidate gratuite per scoprire il patrimonio artistico raccolto da monsignor Pasquale Macchi. Ai Giardini Estensi di Varese settembre inizia con il Black & Blue Festival: la musica afroamericana sarà protagonista dal 1 al 3 settembre. Si parte con Fabio Treves, padre del blues italiano. L’associazione “Sui sentieri della musica” di Venegono Superiore festeggia i 30 anni con un gran concerto, l’appuntamento è per sabato 2 settembre alle 20.45 al Parco Pratone. Tra gli ospiti anche il cantautore Ricky Gianco

EVENTI

VARESE – A Varese Villa Mylius apre le sue porte per una giornata all’insegna di relax e divertimento. Una grigliata che inizierà alle 12 e durerà fino al calar del sole, accompagnata dal sound di Dj Dos e Pisa – Tutte le informazioni

CASCIAGO – Strategia, divertimento e passione: a Casciago arriva il 1° torneo di Risiko! Appuntamento domenica 3 settembre a Villa Valerio per l’evento organizzato dal Comune di Casciago insieme all’RCU Aironi Gerenzano, club ufficiale di Risiko! riconosciuto da E.G. e Spin Master. Iscrizioni ancora aperte – Tutte le informazioni

ARONA – Traversata del Lago Maggiore rinviata a domenica 3 settembre. La manifestazione sportiva è stata posticipata a causa del maltempo previsto nelle prossime ore – Tutte le informazioni

GAVIRATE – A Gavirate sei nuovi itinerari turistici gratuiti “tra acqua e terra”. Da sabato 2 settembre e fino a metà ottobre sono previste venticinque escursioni guidate sui sei percorsi, in bici, a piedi o in battello: ecco come partecipare – Tutte le informazioni

SANGIANO – Causa maltempo rimandata a sabato 2 settembre la Notte Rosa di Sangiano. Appuntamento rimandato con la “Notte Rosa 2023” al primo sabato di settembre – Tutte le informazioni

CASTIGLIONE OLONA – Castiglione Olona saluta l’estate con lo Streetfood al Castello. Torna protagonista il castello di Monteruzzo: sabato 2 settembre è il momento di “Aperitivo in terrazza”, ultimo degli eventi di streetfood, che attirano sempre un gran pubblico nel borgo di Castiglione Olona – Tutte le informazioni

BESOZZO – A Besozzo arriva Il Villaggio delle Favole. Venerdì 1 settembre ore 20.30 e 21.30 nel giardino del Palazzo Comunale in via Mazzini 4 – Tutte le informazioni

MERCALLO – “La serata dei single in tour” fa tappa alla Locanda Aquasole di Mercallo ed è subito sold out. Venerdì 1 settembre il format ideato e portato in tutta Italia da 14 anni da Celestino Costa arriva nel Varesotto: si annuncia come la tappa con il più alto numero di partecipanti fin qui – Tutte le informazioni

GALLARATE – L’estate non è finita: a Gallarate tornano le serate in piazza. Si parte questo sabato con la proposta per bambini associata ai negozi aperti per i genitori. E poi torna anche lo Street food in piazza – Tutte le informazioni

FESTE E SAGRE

VARESE – Giovedì inizia la festa a Masnago con il Palio. Dal 31 agosto al 10 settembre la festa nelle vie del rione per la 45esima edizione del Palio delle sei contrade. Due fine settimana con diverse iniziative, tra mostre, sfide, gare di torte, musica e cene insieme – Tutte le informazioni

VARESE – Sant’Ambrogio in strada 2023. Un quartiere di Varese in festa per tutto il giorno. L’Associazione I Santambrogini APS organizza “Sant’Ambrogio in Strada 2023” per domenica 3 settembre 2023 dalle ore 12 alle 20 – Tutte le informazioni

GAVIRATE – A Gavirate un fine settimana con la Freerider Sport Events Fest. Da giovedì 31 agosto a domenica 3 settembre il lungolago di Gavirate si colorerà di arancione per ospitare la festa culinaria dedicata all’associazione varesina. Musica e specialità regionali del trentino, della Valtellina, romane – Tutte le informazioni

COCQUIO TREVISAGO – Dalla Sagra della Patata all’Orino Trail, un weekend movimentato a Caldana. Weekend di grande fermento per la piccola frazione di Caldana a Cocquio Trevisago: ad animare l’intero weekend ben più di un’iniziativa al parco Clivio – Tutte le informazioni

CANTELLO – Sagra degli uccelli, a Cantello si rinnova la tradizione nell’edizione numero 56. Domenica 3 settembre torna la storica Sagra organizzata dalla Pro Loco: il clou è la gara canora per gli uccelli, ma il banco gastronomico offre molte specialità – Tutte le informazioni

VALLE OLONA – Marnate, Torna la festa di Santa Maria Nascente a Nizzolina, capace di attirare. ogni anno tante persone. Partecipati gli eventi religiosi e la festa, fra musica, spettacolo pirotecnico e il sempre apprezzato punto ristoro – Tutte le informazioni

BUGUGGIATE – Menu valtellinese per la Festa al Bosco di Buguggiate. L’iniziativa è in programma domenica 3 settembre alle 12.30 nell’area feste di via Verdi – Tutte le informazioni

ANGERA – Ad Angera la Bruschera è in festa: un weekend con musica, sport e buona cucina. Appuntamento dal 1 al 3 settembre al parco del rione. Il 1 settembre per piccoli e grandi sportivi si tiene anche “La Bruschera in corsa”, gara podistica non competitiva – Tutte le informazioni

TRADATE – A Tradate una domenica di festa per la Madonna delle Vigne. Domenica 3 settembre attorno alla chiesetta di Abbiate Guazzone, momenti di preghiera ma anche la vendita di prodotti tipici, aperitivo con gli Alpini e appuntamenti musicali – Tutte le informazioni

BESANO – Besano in festa per la Madonna di San Martino. Dal dal 1° al 3 settembre è in programma la tradizionale festa della Madonna di San Martino, organizzata dall’unità pastorale di Besano e Porto Ceresio – Tutte le informazioni

VENEGONO INFERIORE – Venegono Inferiore saluta l’estate con la 25esima edizione della September Fest. Da giovedì 31 agosto a domenica 3 settembre torna la festa di fine estate che animerà il paese con musica, giochi, gastronomia e tanta buona birra – Tutte le informazioni

COMERIO – Comerio in festa con i suoi Alpini. La festa delle penne nere del gruppo di Comerio si svolgerà dall’1 al 3 settembre nell’area feste di via Giardini – Tutte le informazioni

VARESE – All’area feste di Schiranna la Festa provinciale della Resistenza. Tra incontri, cibo e musica, il primo weekend di settembre all’area feste della Schiranna di Varese è dedicato alla Festa della Resistenza, ogni anno organizzata dall’Anpi provinciale – Tutte le informazioni

LUVINATE – A Luvinate è tempo di festa della birra con la “Lüna’ Beer Fest”. Appuntamento venerdì 1 e sabato 2 settembre al Parco del Sorriso di Luvinate – Tutte le informazioni

CARONNO VARESINO – Costine e trattori: Caronno Varesino si prepara alla Festa Agricola. La grande festa durerà quattro giorni. Ecco il programma completo, tra laboratori per bambini, dimostrazioni, buon cibo, offerta di prodotti agricoli – Tutte le informazioni

MONVALLE – Fiera dell’Agricoltura domenica 3 settembre all’oratorio di Monvalle. In programma mercatino agricolo, giochi e iniziative dedicate. La rassegna sarà preceduta dalla pizzoccherata in programma sabato sera

CINEMA E TEATRO

CASTELSEPRIO – Lella Costa al Parco Archeologico. Il Festival “Voci Umane. Musei e teatro di narrazione” porta l’attrice con il suo spettacolo “Stanca di Guerra” domenica 3 settembre – Tutte le informazioni

SALTRIO – A Saltrio arriva il Cinema sotto le stelle con “Clifford, il grande cane rosso”. L’appuntamento è per venerdì 1° settembre alla Piscina comunale o, in caso di maltempo, negli spazi di Palazzo Marinoni – Tutte le informazioni

MALNATE – A Malnate una storia di contrabbando da seguire immersi nella natura del Parco I . Maggio. Sabato 2 settembre alle 17 al Parco I Maggio è in programma uno spettacolo teatrale proposto dal Sistema bibliotecario Valli dei Mulini. Lo spettacolo si svolgerà passeggiando nel parco accompagnati in cuffia dalla voce di Andrea Gosetti – Tutte le informazioni

INCONTRI

TRADATE – All’Ecoplanetario di Tradate una serata con “Le Pleiadi e l’arrivo dell’autunno” – Tutte le informazioni

BRINZIO – A Brinzio una serata in ricordo di Gabriele Piccinelli. Comune, Biblioteca, Parrocchia e Pro Loco di Brinzio, insieme alla CRI, hanno lavorato dietro le quinte per alcuni mesi per preparare questo appuntamento – Tutte le informazioni

CASTIGLIONE OLONA – L’associazione Borgo antico presenta a Castiglione Olona “I Sacri Monti di Varese”. L’appuntamento è per domenica 3 settembre alle 16 a Palazzo Branda, nel cuore del centro storico di Castiglione Olona – Tutte le informazioni

BUSTO ARSIZIO – A Busto Arsizio un ciclo di conferenze sportive, si parte con la storia del “giocatore inesistente”. Venerdì 1° settembre a Villa Calcaterra il primo appuntamento di una serie di conferenze su grandi personaggi dello sport. Lo scrittore bustocco Alberto Brambilla racconta la storia del calciatore della Pro Patria Laszlo Kubala – Tutte le informazioni

ARTE E MOSTRE

VARESE – Da Guttuso a Matisse. Scopri ogni domenica il patrimonio di arte contemporanea del Sacro Monte di Varese. Dal 3 settembre, ogni prima, seconda e terza domenica del mese, visite guidate gratuite per scoprire il patrimonio artistico raccolto da monsignor Pasquale Macchi, segretario di papa Paolo VI – Tutte le informazioni

BUSTO ARSIZIO – Tra passione fotografica e scoperta del territorio, a Busto Arsizio le immagini del Photo contest 2022. La mostra sarà esposta dall’1 al 10 settembre e si compone di una quarantina di immagini: le fotografie vincitrici, i secondi ed i terzi classificati e le fotografie con merito di menzione da parte dalla giuria – Tutte le informazioni

CASTIGLIONE OLONA – A Castiglione Olona si inaugura la mostra alla scoperta dell’antico Tempio di Gerusalemme. L’esposizione, realizzata dal circolo culturale Masolino da Panicale, sarà inaugurata sabato 2 settembre sarà visitabile fino a domenica 10 settembre nella sede della Pro Loco di Castiglione Olona – Tutte le informazioni

VARESE – A Camponovo la mostra d’arte contemporanea “L’altro lato del vento”. La nuova mostra d’arte contemporanea ospita le opere di M. Elena Danelli e Gaetano Blaiotta. Inaugurazione il 2 settembre – Tutte le informazioni

BESANO – Al Museo di Besano vanno in scena tra i fossili “Le spose di Darwin”. Sabato 2 settembre si inaugura al Museo dei Fossili l’esposizione delle opere dell’artista genovese Carla Iacono ispirate alla moglie del famoso scienziato – Tutte le informazioni

ANGERA – “Artisti a confronto”. Le opere di Wagner e Latorre alla Soara di Angera. Dal 2 settembre nello spazio espositivo dell’ex fabbrica è possibile ammirare le opere dello scultore gallaratese, Gianfranco Wagner, accanto all’itinerario tattile con opere in legno d’ulivo realizzate da Latorre – Tutte le informazioni

LIBRI

VARESE – Anna De Pietri a Varese in Silentaloud. RICOSTRUIRE IN COMPAGNIA NOMADE di culture e letture questo sabato, 2 settembre alle 19, riserva la prima sorpresa degli ultimi incontri della ventesima stagione di abrigliasciolta – Tutte le informazioni

TERNATE – Poesia protagonista a Ternate con “Poetry slam”. Sabato 2 settembre al Parco Berrini la gara di declamazione di testi scritti da poeti per passione – Tutte le informazioni

BUSTO ARSIZIO – “Volevo essere te” si presenta alla Galleria Boragno. Ambientato nei primi anni ’50, il romanzo si incentra sulla storia di due bambine nate in un caseggiato di periferia, Letizia e Gioia, che andranno però incontro a destini molto diversi tra loro – Tutte le informazioni

LUINO – “L’abbraccio” di Ernesto Masina alla biblioteca comunale. Il nuovo romanzo dell’autore varesino sarà presentato sabato 2 settembre alle ore 17 – Tutte le informazioni

MUSICA

VARESE – Ai Giardini Estensi di Varese settembre inizia con il Black & Blue Festival. La musica afroamericana sarà protagonista dall’1 al 3 settembre. Si parte con Fabio Treves, padre del blues italiano. Tutti gli eventi a ingresso libero – Tutte le informazioni

LUINO – A Luino torna il #MusicAperiPro: una notte di musica, aperitivi e festa con la Nuova Pro Loco Città di Luino. La serata prenderà il via alle 18.00 con un ricco aperitivo accompagnato dalla musica di DJ Ricky Fiorini e Davide Falsone e con uno stand gastronomico, che rimarrà attivo tutta la sera. Appuntamento per sabato 2 settembre – Tutte le informazioni

MUSICA – Quattro concerti nel weekend per chiudere “Summer in Morcote”. Summer in Morcote, si conclude questo fine settimana, a livello musicale, con i Grandi Concerti di Fine Stagione – Tutte le informazioni

BESOZZO – Concerto Antichi Organi: il duo Szlachetko e Croese nella Chiesa SS. Alessandro e Tiburzio di Besozzo. Il 2 settembre alle ore 21 nella chiesa dei SS. Alessandro e Tiburzio a Besozzo via Indipendenza, si esibirà il duo composto da Izabela Szlachetko alla tromba e Michele Croese all’organo – Tutte le informazioni

CANTON TICINO – La musica di Marco Santilli chiude Ceresio Estate 2023, tra jazz e leggende ticinesi. L’appuntamento è per domenica 3 settembre alle 17 nella Sala dell’ex Municipio di Castagnola, con la presentazione al pubblico dell’ultimo lavoro del versatile clarinettista e compositore di Giornico – Tutte le informazioni

VENEGONO SUPERIORE – L’associazione “Sui sentieri della musica” di Venegono Superiore festeggia i 30 anni con un gran concerto. L’appuntamento è per sabato 2 settembre alle 20.45 al Parco Pratone. Tra gli ospiti anche il cantautore Ricky Gianco – Tutte le informazioni

BUSTO ARSIZIO – Il gipsy & latin jazz di Bonizzoni e Mortillaro a villa Ottolini Tosi di Busto Arsizio. In scena i due musicisti eclettici e da sempre impegnati ad approfondire la loro esperienza musicale in una molteplicità di contesti. Oganizzano i Mandolinisti Bustesi – Tutte le informazioni

