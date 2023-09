Cosa fare a Varese e nel Varesotto nel weekend del 15, 16, 17 settembre

Settembre continua all’insegna dei sapori, dello sport e dei fumetti. Il fine settimana porta con se la musica e i colori dell’Irlanda con il Busto Folk Festival, mentre i padiglioni di Malpensafiere si riempiono di fumetti e ospiti con il Milano Comics&Game. A Cassano Magnago torna la tipica cucina Bavarese, BBQ, musica, giochi per tutte le età con l‘Oktoberfest. E per chi vuole unire il buon cibo allo sport c’è la Stracamagnada: si cammina e si mangia. Chilometri da percorrere a piedi a tutte le età con gli eventi sulla Via Francisca. Per chi vuole rifarsi gli occhi di bellezza c’è la mostra delle farfalle a Villa Mirabello. Alla Schiranna è l’ultimo weekend per scoprire i tanti padiglioni ed eventi della Fiera di Varese. Non mancano le sfilate di auto e moto storiche e gli eventi di solidarietà sono diversi: dalla “Pigiama run” a Marnate fino alla manifestazione “Aggiungi un posto a tavola” a San Vittore a Varese.

EVENTI IN EVIDENZA

BARASSO – Visita alla Grotta Remeron verso il cuore della Terra e risalita in superficie per un pranzo a base di polenta al Ristorante Colonia Rossi. L’appuntamento è per domenica 17 settembre. La prenotazione è obbligatoria. Tutte le informazioni

BRUNELLO – Domenica 17 settembre Good Smaritan Odv è pronta ad aprire il suo mercatino solidale per mostrare a tutti i nuovi cesti in foglia di banano, le nuove e colorate collane di carta, le pochette in tessuto africano e tantissimi altri prodotti. Tutte le informazioni

BUSTO ARSIZIO – Continuano i weekend all’insegna della musica e del buon cibo: Lumachiamo Green Festival vi dà appuntamento venerdì 15 settembre con Arte in Sintonia. Tutte le informazioni

BUSTO ARSIZIO – Non solo fumetti. Grandi ospiti, youtuber, streamer, gaming, cosplayer, Lego e kPop. A Malpensafiere torna Milano Comics&Games. Tutte le informazioni

CASSANO MAGNAGO – Birra a fiumi, cucina tipica Bavarese, BBQ, musica, giochi per tutte le età, per quattro giorni di puro divertimento. All’area feste arriva l’Oktoberfest. Tutte le informazioni

GERMIGNAGA – Una passeggiata lungo un percorso di 8 km attraverso boschi e paesaggi incantevoli, gusti e piaceri gastronomici locali. Domenica 17 torna la Stracamagnada. Tutte le informazioni

VARESE – Nell’ambito del festival Varese: arte, natura e ambiente, il Museo di Villa Mirabello apre le porte a un’emozionante esposizione dedicata al mondo delle farfalle. Nei giorni del 16 e 17 settembre, dalle 9:30 alle 12:30 e dalle 14:00 alle 18:00, gli amanti della natura avranno l’opportunità di immergersi in un affascinante viaggio tra le straordinarie collezioni di Francesco Tamagno e Mario Simondetti. Tutte le informazioni

VIZZOLA TICINO – Per tutto il mese di settembre, Sbevizzola vi tiene compagnia con tante specialità gastronomiche. Domenica 17 settembre trippa alla milanese con musica di Walzer. Tutte le informazioni

FUORI PROVINCIA

GARBAGNATE MILANESE – Domenica a tutto shopping con gli Ambulanti di Forte dei Marmi. Tutte le informazioni

EVENTI

ANGERA – Un pranzo in compagnia e un mistero da risolvere. Il 16 settembre ad Angera arriva il pranzo con delitto, a cura del progetto Pop Up. Tutte le informazioni

BUSTO ARSIZIO – Busto Arsizio, per la 22esima volta, renderà omaggio alla cultura celtica. Dal 14 al 17 settembre, il Museo del tessile ospiterà il BustoFolk, il festival Interceltico con musica, danze, falconeria, body painting, libri, scrittura elfica, fotografia il tutto in chiave popolare. Tutte le informazioni

BUSTO ARSIZIO – Domenica 17 settembre nel parco Comerio di Busto Arsizio ci sarà la nuova edizione del Mercato Contadino ( con ingressi da via Espinasse, Via Magenta e via Silvio Pellico) dalle 9 alle 13 . Tutte le informazioni

COCQUIO TREVISAGO – Un momento di incontro tra culture: sabato 16 settembre l’associazione Refugees Welcome di Varese con le Guide di Controvento Trekking organizzano un pomeriggio di cammino e dialogo presso l’orto sociale di Cocquio Trevisago, gestito dai rifugiati dell’Organizzazione di volontariato Dikuntu. Tutte le informazioni

VARESE – La Fiera di Varese arriva alla sua 45esima edizione: protagonista l’acqua e la solidarietà. La Fiera di Varese è alla Schiranna dall’8 al 17 settembre per il suo tradizionale appuntamento: in un’area Espositiva di 6.000 metri quadrati sono attesi circa 60mila visitatori – Tutte le informazioni

VARESE – Una grande festa sul sagrato della Basilica: è quello che succederà domenica 17 settembre in piazza di San Vittore dove il progetto Centro Famiglia “La Casa di Varese” verrà presentato con una festa. Tutte le informazioni

VARESE – Sono circa 80 le motociclette “storiche” che sabato 16 settembre daranno vita alla rievocazione storica della Sei Giorni di Varese, la manifestazione che intende ricordare il celebre evento motoristico internazionale avvenuto in città nel 1951. – Tutte le informazioni

VARESE – Un giro in moto con la Croce Rossa attraverso la Provincia di Varese. La manifestazione, che rientra nel progetto “Varese ti mette in moto”, è programmata per domenica 17 settembre con ritrovo alle ore 8 in Piazza Monte Grappa. Tutte le informazioni

VARESE – Domenica 17 settembre la settima edizione del Memorial dedicato a Roberto Zanella. Sarà una camminata amatoriale con due possibilità di percorso: da 15 km oppure da 7 per i boschi. Tutte le informazioni

FESTE E SAGRE

CASORATE SEMPIONE – A Casorate Sempione già tutti sono pronti per la festa di San Tito. Tradizione particolarissima, una festa religiosa (e uno recente, meno di un secolo) che si celebra solo ogni dieci anni. Tutte le informazioni

FAGNANO OLONA – La festa della Parrocchia di S. Maria Assunta a Fagnano Olona propone un programma che combina proposte religiose e culturali. Tutto il programma

SAMARATE – A Samarate torna la Sagra del Crocifisso, tradizionale appuntamento comunitario a fine estate, tra momenti religiosi e di divertimento. Tutte le informazioni

VEDANO OLONA – Tutto è pronto a Vedano Olona per la tradizionale Festa dello Sport, in programma sabato 16 e domenica 17 settembre al Centro sportivo Mario Porta, in via Bixio. Tutte le informazioni

MUSICA

AZZIO – Sarà Fabiano Maniero, per vent’anni Prima Tromba del Teatro la Fenice di Venezia con il suo organista Silvio Celeghin a far risuonare in modo inedito le antiche volte della chiesa del Convento di Azzio. Tutte le informazioni

BREZZO DI BEDERO – Doppio appuntamento con “Interpretando Suoni e Luoghi” a Brezzo di Bedero. Sabato 16 e domenica 17 settembre in Via Baumgartner 10 presso Casa Paolo. L’associazione PianoFriends presenta i giovani talenti del pianoforte partecipanti alla maserclass del Maestro Vsevolod Dvorkin. Tutte le informazioni

LIBRI

CARDANO AL CAMPO – Monica Vanni presenta “La Tela di Cloto” al Quarto Stato, venerdì. Tutte le informazioni

ARTE E MOSTRE

GALLARATE – Riprendono al Museo Maga di Gallarate le visite guidate gratuite. Ogni domenica fino al 22 ottobre alle ore 17.00 il pubblico sarà accompagnato alla visita della mostra “Il profilo dell’immagine. Arte e fotografia in Italia”. Tutte le informazioni

LUINO – La mostra “5GU4RD1” dell’artista Samuele Arcangioli nell’ambito del progetto “Restart, la Stazione riparte” viene inaugurata sabato 16 settembre alle ore 17.00 presso i locali della ex mensa del dopolavoro ferroviario.

MALPENSA – Sarà presentata giovedì 14 settembre a Malpensa sul led wall della Porta di Milano, “Milano Fabbrica di Futuro“, opera digitale realizzata con gli strumenti dell’Intelligenza artificiale da Mauro Martino, uno degli AI artist più rappresentativi a livello internazionale. Tutte le informazioni

VARESE – Sabato 16 settembre apre al pubblico alla Galleria Ghiggini la mostra “Xilomorfi”, un progetto in cui sono protagoniste le opere di Enzo Capozza e Maria Rita Fedeli. Tutte le informazioni

VARESE – Al Museo di Villa Mirabello esposizione straordinaria delle collezioni di farfalle Tamagno e Simondetti. Tutte le informazioni

CINEMA E TEATRO

BESNATE – Per il festival itinerante di teatro “Terra e Laghi”, l’appuntamento è sabato 16 settembre alle ore 21 al porticato di piazza Mazzini a Besnate per lo spettacolo “Non è Francesca”. Tutte le informazioni

BUSTO ARSIZIO – Nel trentennale del martirio di Padre Pino Puglisi, il Teatro S.Anna accoglie il monologo di Christian Di Domenico, la cui famiglia era profondamente legata in amicizia da Padre Pino. Venerdì 15, ore 21. Tutte le informazioni

CANTELLO – Il prossimo appuntamento di Piambello dal vivo è per venerdì 15 settembre a Cantello, dove alle 21 in piazza Libertà il trio “Le radiose” propone il divertente spettacolo “On Air!”. Sabato 16 a Clivio la favola di Hansel e Gretel in una doppia versione, per bambini e adulti. Tutte le informazioni

COCQUIO TREVISAGO – Appuntamento per il 16 settembre, alle ore 21, al Salone Teatro Soms di Caldana (Via Carlo Malgarini 3, Cocquio Trevisago) con il Teatro Del Noce per lo spettacolo inedito “D’Aria e Destino”. Tutte le informazioni

ISPRA – Serate finali per il Festival Internazionale del Cinema Povero di Ispra. Dal 14 al 16 settembre alle 21 presso Auditorium S. Giovanni Bosco. – Tutte le informazioni

SOLIDARIETA’

MARNATE – Il Comune di Marnate, con il patrocinio di LILT – Lega Italiana per la Lotto contro i Tumori – invita la cittadinanza alla prima edizione del “Pigiama run – Marnate Edition”. Si tratta di un evento gratuito, l’ appuntamento è per venerdì 15 settembre al Parco Ex Mulino alle ore 18, per una camminata/corsa di 5 km circa. Requisito fondamentale: indossare un pigiama. Tutte le informazioni

VARESE – Torna, per la prima volta a settembre, la cena sul sagrato di san Vittore “Aggiungi un posto a tavola” pensata per aiutare le associazioni che sfamano i poveri a Varese. Tutte le informazioni

SPORT ED ESCURSIONI

BUSTO ARSIZIO – Torna a grande richiesta, sabato 16 settembre dalle 15.00 alle 19.00 “Busto: Sport per tutti”, la manifestazione che porterà nelle vie e nelle piazze del centro decine di società, con atleti, allenatori, dirigenti che inviteranno a provare le varie discipline. Tutte le informazioni

BUSTO ARSIZIO – Nell’ambito delle iniziative della Settimana europea della Mobilità, la Didattica museale territoriale di Busto Arsizio organizza due appuntamenti nel weekend (16-17 settembre) in bicicletta per famiglie con figli tra i 9 e i 13 anni. Tutte le informazioni

BUSTO ARSIZIO – Al via il primo torneo città di Busto Arsizio-BCS Cup organizzato dall’associazione Tigrotto per Busto, con la collaborazione dell’Amministrazione comunale, nell’anno in cui Busto è città europea dello Sport. Tutte le informazioni

BUSTO ARSIZIO – Sabato 16 e domenica 17 settembre il grande wrestling targato TCW (Total Combat Wrestling) tornerà per la terza volta al Milano Comics&Games, Festival del Fumetto e della Cultura Pop a MalpensaFiere. Tutte le informazioni

CASSANO MAGNAGO – Al Parco della Magana a Cassano Magnago arriva “Gioca lo sport”, la grande festa dedicata allo sport e al benessere. Tutte le informazioni

MARNATE – Quattro camminate con merende e spettacoli teatrali gratuiti lungo la Via Francisca. Da domenica 17 settembre si torna a camminare con Alfa alla scoperta della “Via dell’acqua” e delle bellezze della provincia di Varese. Due appuntamenti a settembre e due ad ottobre pensati per le famiglie e i loro bambini. Tutte le informazioni

MUSTONATE – Alla “Marciando per la vita” di Mustonate si festeggiano i 40 anni del Piede d’Oro. Domenica 17 riparte il calendario podistico con una gara speciale, quella in cui si celebra il compleanno del circuito provinciale. Lo start alle 9 in punto, il ricavato in beneficenza. Tutte le informazioni

VARESE – Alla scoperta dei parchi di Varese con tre suggestive escursioni. Gli appuntamenti, promossi all’interno del festival “Arte, natura e ambiente”, sono per venerdì 15, sabato 16 e domenica 17 settembre, rispettivamente nei parchi Mantegazza, Toeplitz e Giardini Estensi con Parco Mirabello. Tutte le informazioni

