Cosa fare a Varese e nel Varesotto nel weekend del 8, 9, 10 settembre

Agenda colma di appuntamenti nel fine settimana con tante iniziative settembrine.

EVENTI IN EVIDENZA

BARASSO – Ripartono le escursioni in Grotta Remeron seguite da un ricco pranzo al ristorante della Colonia Rossi. Appuntamento per domenica 10, 17 e 24 settembre. Tutte le informazioni

BUSTO ARSIZIO – A Busto Arsizio quattro weekend all’insegna della musica e del buon cibo: Lumachiamo Green Festival anima via Canale per tutto il mese di settembre. Si comincia domenica 10 con i “Parsec”. Tutte le informazioni

CASSANO MAGNAGO – Una festa lunga un intero weekend che racchiude i gusti e i profumi unici di una terra magica, la Valtellina. Presso l’area feste si celebrano le specialità valtellinesi con la Sagra dei Pizzoccheri. Tutte le informazioni

CUNARDO – Tutto pronto per la tanto amata Sagra del Fungo. Nel menù tanti piatti a base di funghi porcini freschi: polenta, risotto, tagliatelle, lasagne, frittate ai funghi e molto altro ancora. Tutte le informazioni

ISPRA –Terra e Laghi, il festival di teatro itinerante del Teatro Blu, arriva a Ispra con lo spettacolo “Elena di Sparta”. Protagonista della serata di domenica 10 settembre alla piazzetta Ferrario sarà Silvia Priori, attrice e autrice dello spettacolo. Tutte le informazioni

VARESE – Giunta alla sedicesima edizione, Varese Orchidea, celebra il fiore che più racchiude in sé tutti gli elementi tipici della bellezza: il fascino, il mistero, l’insolenza e l’eleganza. Dall’8 al 10 settembre in Agricola, in via Pisna 1 a Varese, con orario continuato. L’ingresso è libero. Tutte le informazioni

VARESE – Domenica 10 settembre, con inizio alle 20.45, una serata di musica e cabaret insieme al gruppo “The Tribeatles”. Tutte le informazioni

VIZZOLA TICINO – Per salutare l’estate, Sbevizzola organizza Wild West Party, una serata a ingresso gratuito immersi nell’atmosfera del vecchio west e vi dà appuntamento per le successive domeniche di settembre con pranzi a base di specialità nostrane e non solo. Tutte le informazioni

FUORI PROVINCIA

MASERA – La Festa dell’uva di Masera torna ad animare la cittadina piemontese. La parola d’ordine per questa edizione è baldanza. Tutte le informazioni

EVENTI

VARESE – La Fiera di Varese arriva alla sua 45esima edizione: protagonista l’acqua e la solidarietà. La Fiera di Varese torna alla Schiranna dall’8 al 17 settembre per il suo tradizionale appuntamento: in un’area Espositiva di 6.000 metri quadrati sono attesi circa 60mila visitatori – Tutte le informazioni

CASTELSEPRIO – La natura tra Druidi e Longobardi al Parco Archeologico di Castelseprio. Per l’occasione i personaggi dell’avventura saranno presenti in carne ed ossa grazie agli attori dell’associazione Luminanda – Tutte le informazioni

INDUNO OLONA – A Induno Olona nasce un nuovo giardino per il centro ricreativo Rebelot. Venerdì 8 settembre a partire dalle 19 musica dal vivo e risotto cucinato dal sindaco per inaugurare il nuovo giardino del centro ricreativo di via Piffaretti – Tutte le informazioni

VARESE – Una passeggiata al Campo dei Fiori per “inquadrare” il cambiamento climatico. “F2Click. Obiettivo Clima” è il concorso fotografico promosso da Fondazione Cariplo per il Clima con l’obiettivo di raccontare l’impatto del cambiamento climatico nella provincia di Varese. Ecco come partecipare all’escursione di sabato 9 settembre – Tutte le informazioni

VARESE – “In cammino” tra i pianeti, porte aperte all’osservatorio di Varese. La Società Astronomica G.V.Schiaparelli ha organizzato per domenica 10 settembre una visita guidata lungo la strada per l’Osservatorio, per ammirare i nuovi pannelli installati sul percorso – Tutte le informazioni

INARZO – Un viaggio tra stelle e galassie all’oasi Lipu Palude Brabbia. La Riserva Naturale Palude Brabbia ospiterà il telescopio digitale di Binomania coi quali sarà possibile ammirare gli astri ce ammirare le galassie e le nebulose nonostante l’inquinamento luminoso – Tutte le informazioni

VARESE – Concerti e celebrazioni religiose per la settimana della Madonna Addolorata a Varese. Dall’8 al 15 Settembre, la parrocchia centrale è in festa per la co-patrona della città. Gli eventi in programma – Tutte le informazioni

SESTO CALENDE – A Sesto Calende lo Sbaracco è una grande giornata di festa. Musica, intrattenimento e shopping: sabato 9 settembre Sesto Calende si prepara ad ospitare una serie di iniziative che coinvolgeranno le vie e le piazze della città – Tutte le informazioni

TRADATE – A Tradate settembre inizia con la 36esima Mostra agricolo zootecnica. La tradizionale fiera agricola è in programma sabato 9 e domenica 10 settembre nelle vie attorno al campo sportivo comunale di via Roma – Tutte le informazioni

FESTE E SAGRE

VARESE – Torna la festa di Casbeno Insieme: dall’8 al 10 settembre musica, cibo, intrattenimento e socialità. Nel weekend ricco calendario di iniziative per il ritorno della festa “Casbeno Insieme”. Ecco tutti gli eventi previsti – Tutte le informazioni

FAGNANO OLONA – Fagnano Olona fa festa fino a tardi con la Notte Bianca in centro. Dalle 18 di sabato 9 settembre fino all’una di notte le vie del centro brulicheranno di eventi, buon cibo, negozi aperti. Silent disco, visite con accompagnatori in abiti medievali al castello e molto altro – Tutte le informazioni

CANTELLO – Festa di fine estate a Cantello, protagonisti i giovani del paese. Sabato 9 settembre all’area feste di via Collodi musica e cucine in funzione per la festa organizzata dal Gruppo giovani in collaborazione con Comune e Pro loco. Cucine aperte e musica dalle 19 – Tutte le informazioni

CASCIAGO – Giochi, pizzoccheri e comunità: torna la Sagra Settembrina di Morosolo. Dal 5 all’11 settembre una serie di eventi, feste, momenti di preghiera e cene per festeggiare l’appuntamento tradizionale per la comunità morosolese – Tutte le informazioni

GALLARATE – “Quatar pass a la Riva”, la festa è in strada in via Riva a Gallarate. Terza edizione dell’iniziativa animata dal Naga e i commercianti della zona tra Cascinetta e la zona del casello autostradale. Tre giorni con musica dal vivo, giochi per bambini, stand gastronomici – Tutte le informazioni

GAVIRATE – A Gavirate sei giornate di festa patronale della Madonna Addolorata. In occasione della patronale proposta dalla parrocchia, dall’8 al 17, i gaviratesi potranno partecipare ai solenni eventi dedicati a Maria Bambina e alla Madonna Addolorata, con spettacoli musicali e teatrali, mostra fotografica, concorsi delle vetrine per le vie del paese. E non mancheranno stand gastronomici e mercatini – Tutte le informazioni

VARESE – Al via la Festa patronale di Sant’Agostino in Valle Olona. Da giovedì 7 settembre a lunedì 11 diversi appuntamenti in programma in occasione delle festa patronale. Giovedì anche una partita di Baskin – Tutte le informazioni

BRUSIMPIANO – Brusimpiano saluta l’estate con la Sagra dell’alborella. Domenica 10 settembre nell’area feste una giornata dedicata al lago e ai suoi sapori. Alle 18 l’inaugurazione del restauro dell’imbarcadero – Tutte le informazioni

LUINO – A Luino tutto pronto per l’Hometown Festival: Il Triangolo, Gospel e Veddasca tornano a casa. In programma sabato 9 settembre a partire dalle 20:30 una serata di concerti e divertimento con due band e un artista della zona. La organizza la Nuova Pro Loco Città di Luino con il patrocinio del Comune. Gli artisti: “Sarà bellissimo riuscire a riportare la nostra musica sul palcoscenico casalingo” – Tutte le informazioni

PORTO CERESIO – A Porto Ceresio un fine settimana di musica, eventi e fuochi d’artificio. Da venerdì 8 a domenica 10 settembre musica, animazione per bambini, arte sul lungolago, la processione delle barche e l’atteso spettacolo dei fuochi d’artificio sul Ceresio – Tutte le informazioni

ARCISATE – L’Arcobaleno di Nichi accende la magia al Parco Lagozza di Arcisate. Sabato 9 e domenica 10 settembre un intero weekend dedicato alla magia, pieno di sorprese per i più grandi e i più piccoli. Il ricavato sarà devoluto alla Fondazione Giacomo Ascoli – Tutte le informazioni

LUVINATE – Festa nel bosco a Luvinate con prodotti a km zero. Domenica con piatti a base di cinghiale e cervo provenienti dal parco Campo dei Fiori – Tutte le informazioni

BESNATE – Festa della birra e non solo, a Besnate protagonista lo sport. Sabato 9 settembre si terrà l’ottava edizione della “Festa dello Sport” presso la palestra comunale di Via Veneto. A seguire la prima edizione del “September Beer” – Tutte le informazioni

BUSTO ARSIZIO – Scopri il Messico a Busto Arsizio. La Festa Nazionale al Museo Tessile. La location di via Volta 6 sarà, per un weekend, il centro delle celebrazioni della festa nazionale messicana tra musica tradizionale, sport, piatti tipici e cultura – Tutte le informazioni

BISUSCHIO– A Bisuschio nel fine settimana torna la Festa di tutte le abilità. Da venerdì 8 a domenica 10 settembre all’area feste di via Bonvicini è in programma la terza edizione della Festa di tutte le abilità – Memorial Chicco Arca – Tutte le informazioni

CUGGIONO – Vino, mostre e mercatini: arriva la Sagra del Baragioeu a Cuggiono. È la quarantesima edizione dell’appuntamento di fine estate, che ricorda il vino “povero” della fascia tra pianura e Ticino. Due giorni di festa nello splendido spazio di villa Annoni – Tutte le informazioni

MONTEGRINO VALTRAVAGLIA- A Montegrino un fine settimana con la Festa contadina. Da venerdì 8 settembre a domenica 10 buon cibo, musica, battesimo della sella ed esposizione di rapaci per la quinta edizione dell’evento organizzato dalla Pro Loco – Tutte le informazioni

MALNATE – La Sagra Settembrina di Malnate prepara il gran finale. La festa della Parrocchia malnatese è iniziata domenica 3 settembre e andrà avanti fino al 10 – Tutte le informazioni

VALLE OLONA – Nizzolina, Madonna dell’Albero, Gerbone, Santa Croce: è tempo di sagre in valle Olona. Locandine, date e informazioni sulle amate sagre che ravvivano il mese di settembre in valle Olona: Nizzolina, Gerbone a Olgiate Olona, Santa Croce a Marnate e Madonna dell’Albero a Prospiano – Tutte le informazioni

MUSICA

CAVARIA CON PREMEZZO – “Semplicemente Mia”, le canzoni di Mia Martini in uno spettacolo live a Cavaria. In piazza Pertini l’annuale appuntamento in onore della celebre interprete, vissuta con la famiglia a Cavaria – Tutte le informazioni

VIGGIÙ – Avete mai suonato un pomodoro? A Viggiù arriva “La musica dell’orto”. Domenica 10 settembre alle 17,30 nel parco di Villa Borromeo uno spettacolo inusuale e poetico, che fa divertire e riflettere. Ingresso libero – Tutte le informazioni

ORINO – A Orino uno dei concerti con i partecipanti all’Accademia d’Organo della Valcuvia. Venerdì 8 settembre alla chiesa Parrocchiale l’appuntamento musicale con il progetto che vuole far nascere un’Accademia estiva d’organo – Tutte le informazioni

MONVALLE – La musica dei Lymb Familia da “Quelli là” a Monvalle. Appuntamento sabato 9 settembre alle ore 21 con il collettivo di artisti e la loro musica underground – Tutte le informazioni

VARESE – Eventi e laboratori a San Fermo e sul palco arriva a Frankie hi-nrg. Appuntamento al campo dei Gorillas di Via Sette Termini e in diverse location del quartiere per sabato 9 settembre. Mercoledì 26 un convegno sul tema della dispersione scolastica che vedrà come ospite anche il cantante Gio Evan – Tutte le informazioni

LIBRI

BUSTO ARSIZIO – In biblioteca a Busto Arsizio è già “Autunno tra le righe”. Prende il via il 9 settembre la quarta edizione della rassegna letteraria riunisce autori locali e non in un ricchissimo calendario che si concluderà il 28 ottobre – Tutte le informazioni

BESANO – Massimiliano Latorre presenta a Besano “Il sequestro dei marò”. L’appuntamento è per venerdì 8 settembre alle 20.45 all’area feste di via Fermi, di fianco alle scuole. Ingresso libero – Tutte le informazioni

SAMARATE – Il Sabato della biblioteca di Samarate per bambini e ragazzi, tra giochi e letture. Il 9 settembre dalle ore 10 i volontari di Nati per leggere aspettano i bambini fino ai 6 anni al Parco di Villa Montevecchio mentre i più grandi sono attesi in biblioteca per giocare – Tutte le informazioni

BUSTO ARSIZIO – “In lontananza”, alla Galleria Boragno di Busto Arsizio la presentazione del libro di Claudio Borghi. L’opera dello scultore parte dalla premessa che un’opera d’arte, di qualunque natura, nasca sempre dall’incontro tra oggetto e fruitore, in una relazione estetica determinata dal rapporto tra queste due componenti – Tutte le informazioni

ARTE E MOSTRE

GALLARATE – Tornano le visite guidate gratuite al Maga. Tutte le domeniche alle 17 i visitatori saranno accompagnati alla visita della mostra “Il profilo dell’immagine” – Tutte le informazioni

ARTE – A Busto Arsizio e Castellanza il circuito di mostre “Della Natura e dell’Arte”. La rassegna si svolge dal 10 settembre al 29 ottobre 2023 tra Busto Arsizio e Castellanza per sensibilizzare l’opinione pubblica ad un’etica di responsabilità ambientale – Tutte le informazioni

VARESE – Omaggio al Lago di Varese degli artisti dell’Associazione Contemporary Arte&Ambiente. La sede della Canottieri Varese ospita la mostra “Tracce di natura e di lago” – Tutte le informazioni

BUGUGGIATE – Torna la rassegna di immagini e colori de La Focale di Buguggiate, protagonista: la strada. Inaugurazione sabato 9 settembre alle 18 scuderie del Borgo di Mustonate, a Varese. Tre ospiti internazionali: Claudio Argentiero, Stefano Mirabella e Sara Munari – Tutte le informazioni

CULTURA – “This is just fantasy”, a Laveno l’arte di RachelB celebra Freddie Mercury e i Queen. L’artista sestese una mostra inaugurerà una mostra personale dedicata ai Queen sabato 9 settembre – Tutte le informazioni

VARESE – Street Photography, a Mustonate la 30° rassegna fotografica per la Focale di Buguggiate. Sabato saranno ospiti tre fotografi di fama internazionale, domenica spazio alla creatività in movimento con lo Spazio Kabum – Tutte le informazioni

CINEMA E TEATRO

VARESE – Pirati, dinosauri e ambiente i protagonisti della sesta edizione di Varese ArcheoFilm. In Sala Montanari da mercoledì 6 a sabato 7 settembre va in scena il cinema documentaristico – Tutte le informazioni

ISPRA – A Ispra lo spettacolo teatrale “Elena di Sparta” con Silvia Priori. L’appuntamento è per domenica 10 Settembre, ore 20.45, Piazzetta Ferrario – Tutte le informazioni

TEMPO LIBERO – Cesar Brie in scena a Minusio per il festival “Terra e Laghi”. L’attore e regista argentino metterà in scena “Il Vecchio Principe”, un adattamento teatrale del Piccolo Principe di Saint Exupery – Tutte le informazioni

SOLIDARIETA’

BUSTO ARSIZIO – “Cuori in piazza”, per un giorno il centro di Busto Arsizio sarà sommerso di solidarietà. L’evento ha l’obiettivo di mettere in luce i progetti di circa ottanta associazioni e di valorizzare il prezioso lavoro dei volontari – Tutte le informazioni

SPORT

MALNATE – La quarta edizione della MalnateRun passa per la Valle del Lanza. Appuntamento per sabato 9 settembre per la corsa podistica organizzata dall’Atletica Malnate – Tutte le informazioni

BUSTO ARSIZIO – Gene Gnocchi e tanti atleti a Busto Arsizio per due giorni di sport e libri. Venerdì 8 e sabato 9 settembre di scena “SportivaMente – il Festival dei Libri sportivi” in piazza San Giovanni: evento gratuito ricco di confronti e condivisione di esperienze. Tra gli ospiti Gianluca Pagliuca, Dario Costa, Alice Pignagnoli e Gene Gnocchi: ecco il programma completo – Tutte le informazioni

TRADATE – A Tradate si gioca la Yellow Diamond Cup di softball. Appuntamento sabato 9 settembre al campo di via Fontana. Squadre in campo a partire dalle 14.15, poi alle 20.15 la premiazione del torneo. A seguire, alle 21, musica dal vivo con la cover band Ducks – Tutte le informazioni

ANGERA – Sport in festa, passeggiate e “pranzo con delitto”: gli appuntamenti ad Angera sul Lago Maggiore. Gli eventi del weekend e le iniziative in programma nei prossimi giorni nella cittadina del Basso Verbano – Tutte le informazioni

GORNATE OLONA – MORAZZONE – Una domenica in bici dal Monastero di Torba a Casa Macchi. Un appuntamento speciale quello per domenica 10 settembre che porta i partecipanti in due beni del Fai Fondo Ambiente Italiano – Tutte le informazioni

MALNATE – Tutto pronto a Malnate per l’All Star Game del baseball per ciechi. Martedì 5 settembre I Patrini hanno presentato in sala consiliare il grande appuntamento di domenica 10 settembre – Tutte le informazioni

LAVENO MOMBELLO – Al Gaggetto di Laveno due giorni di sport. Sabato 9 e domenica 10 settembre il Gaggetto ospiterà una serie di eventi organizzati dalle associazioni sportive locali – Tutte le informazioni

BESOZZO – Break dance, calcio, pallavolo: Besozzo aderisce alla Settimana Europea dello Sport. I primi appuntamenti sono per sabato 9 settembre prove libere di pallacanestro, calcio e pallavolo e break dance. Domenica 10 settembre un percorso di mini MTB all’interno del parco del Cioss per i ragazzi – Tutte le informazioni

LOSONE – Confermata la Camminata musicale di Arcegno: concerti e spettacoli tra il borgo e il Bosco di Maia. Sabato 9 settembre la Camminata musicale propone cinque spettacoli e concerti in diversi luoghi tra il borgo storico di Arcegno e i boschi che lo circondano. Partecipazione gratuita con prenotazione – Tutte le informazioni

GAZZADA SCHIANNO – Motori in Villa a Gazzada Schianno, un evento tra passione e solidarietà. Torna il 10 settembre una delle manifestazioni più attese dagli appassionati delle quattro ruote. A organizzarla gli Amici della Formula1, in collaborazione con il Club Auto Sportive Legnanesi – Tutte le informazioni

SAMARATE – Sabato 9 settembre “Corriamo per Verghera”. La corsa serale è anche momento di festa per il quartiere: ecco le informazioni per partecipare – Tutte le informazioni

LUINO – Escursione a passo lento con il Cai di Luino: si va al Rifugio Bois. Venerdì 8 settembre il Cai propone una facile escursione tra boschi di faggio e antichi alpeggi. Iscrizioni aperte fino a giovedì 7 settembre – Tutte le informazioni

VARESE – Quartieri League di basket, una giornata di sfide ai campetti di Casbeno. Primo appuntamento della nuova stagione con il torneo itinerante della città di Varese organizzato da “Il Basket Siamo Noi”. Si gioca domenica 10 dalle 11; dalle 18 premiazioni e concerto – Tutte le informazioni

CUGLIATE FABIASCO – A Cugliate Fabiasco arriva “The Cage”, sfide di calcio nella gabbia tra creator. Sabato 9 settembre l’evento che vedrà protagonisti 16 personaggi del mondo social che saranno capitani delle squadre – Tutte le informazioni

COSA FARE SUL LAGO MAGGIORE – Cosa fare nel weekend del 8, 9 e 10 settembre. Dal Palio dei dragonboat a Sesto Calende al Teatro sull’acqua di Arona, weekend ricco sul Verbano e nei dintorni – Tutti gli appuntamenti