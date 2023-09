Cosa fare nel weekend a Varese e nel Varesotto il 22, 23, 24 settembre

Sabato 23 e domenica 24 settembre sono le Giornate Europee del Patrimonio, anche a Varese aperture straordinarie dei luoghi della cultura: tra le novità, percorsi accompagnati negli atelier degli artisti. “Ruote nella storia” presenta auto storiche, eccellenze culinarie, paesaggistiche e un percorso che partirà da Varese e toccherà Besozzo, Angera, il Lago Maggiore e il Campo dei Fiori. Ad Osmate si fa festa con la Sagra della zucca: un vero appuntamento con la tradizione sabato 23 e domenica 24 settembre tra musica, mercatini, giochi e stand gastronomico. A 50 anni dalla sua scomparsa il caso Morselli approda al Chiostro di Voltorre con un omaggio al grande scrittore. Nuove opere di street art a Lavena Ponte Tresa con il progetto MAD 21037: sabato 23 settembre per tutta la giornata sul muro della passeggiata del lungolago diversi artisti invitati e i giovani che vorranno partecipare daranno vita a una giornata di live painting all’insegna del viola, colore della creatività

EVENTI IN EVIDENZA

BARASSO – Visita alla Grotta Remeron verso il cuore della Terra e risalita in superficie per un pranzo a base di polenta al Ristorante Colonia Rossi. L’appuntamento è per domenica 24 settembre. La prenotazione è obbligatoria. Tutte le informazioni

BIANDRONNO – Castagne, musica, polenta e molto altro. Al Bosco del Fauno la Pro Loco di Biandronno accoglie l’autunno con una giornata dedicata a grandi e piccini. Tutte le informazioni

BUSTO ARSIZIO – Continuano i weekend all’insegna della musica e del buon cibo: Lumachiamo Green Festival vi dà appuntamento sabato 24 settembre con Pulenta e Ciaparatt. Tutte le informazioni

BRUSIMPIANO – Per una fame extra large, ci vuole uno street food festival in formato XXL. Appuntamento in Piazza Lago dal 22 al 24 settembre con XXL Street Food Festival. Tutte le informazioni

CARNAGO – Carnago Country Fest torna ad animare la città. Nel menù tante specialità “western” e poi balli e musica country. Tutte le informazioni

GALLARATE – Tutto pronto per il tanto atteso e amato Urban Lake Street Food, il festival del cibo di strada. Venti tra punti beverage e food truck che sapranno accontentare i palati di tutti. Tutte le informazioni

LAVENA PONTE TRESA – Miss & Mister Europa, il primo concorso nazionale attento alle tematiche sociali, anima l’area feste di Lavena Ponte Tresa. Tutte le informazioni

VARESE – A Masnago vi aspetta un weekend a tutta birra: appuntamento Al Posto Giusto, nei locali del circolo storico del rione varesino. Tutte le informazioni

VARESE – Spolverate i mantelli, sguainate le bacchette e ripassate gli incantesimi: Al Borducan sta per tornare la magia di Hogwarts. Appuntamento con il professor Piton domenica 24 settembre. Tutte le informazioni

VIZZOLA TICINO – Continuano le domeniche dedicate ai piatti della tradizione. Domenica 24 settembre, Sbevizzola vi tiene compagnia con un pranzo della tradizione lombarda: la casoeûla. Tutte le informazioni

FUORI PROVINCIA

LEGNANO – Domenica a tutto shopping con gli Ambulanti di Forte dei Marmi. Tutte le informazioni

EVENTI

VARESE – Giornate Europee del Patrimonio, anche a Varese iniziative sabato 23 e domenica 24 settembre. Da sabato 23 settembre continuano le aperture straordinarie dei luoghi della cultura. Tra le novità, percorsi accompagnati negli atelier degli artisti – Tutte le informazioni

VOLTORRE – A Gavirate l’evento “Campane nel corso del tempo”. Il ricco programma avrà come tema le campane e vedrà esposta per la prima volta l’antica campana medievale di fine XII secolo, tra le più antiche della Lombardia e della Provincia di Varese – Tutte le informazioni

VARESE – Auto storiche, eccellenze culinarie e paesaggistiche: a Varese si corre “Ruote nella storia”. Lo scorso anno, la manifestazione organizzata dall’ACI Varese vide la partecipazione di 70 vetture. L’edizione 2023 si correrà domenica 24 settembre con un percorso che partirà da Varese e toccherà Besozzo, Angera, il Lago Maggiore e il Campo dei Fiori – Tutte le informazioni

MARNATE – Camminata metabolica e teatro, al casello di Prospiano una domenica di festa. L’associazione Amici della Ferrovia della Valmorea propone per domenica 24 settembre una camminata metabolica e uno spettacolo di improvvisazione teatrale – Tutte le informazioni

VALLE OLONA – Torna la Coppa Cobram, tutti in sella come Fantozzi e Filini. Torna in valle Olona la Coppa Cobram, la corsa ciclistica goliardica che richiama la saga di Fantozzi, con i partecipanti agghindati come il ragionier Ugo e i suoi amici. Alla regia i Calimali e il gruppo Filini – Tutte le informazioni

CUGGIONO – Dal mercato contadino al concerto, un weekend con tante proposte a Cuggiono. Tra le altre proposte anche pranzo comunitario e la mostra dei libri usati e rari – Tutte le informazioni

SOMMA LOMBARDO – A Volandia un weekend ricco di iniziative per celebrare i cento anni dell’Aeronautica. Al museo di fianco a Malpensa una nuova mostra e l’inaugurazione della replica scala 1:1 dell’idrovolante Siai S55X – Tutte le informazioni

CASTELLANZA – Puliamo il mondo fa tappa a Castellanza. L’appuntamento è per sabato 23 Settembre alle ore 14,30 al parco di via De Gasperi a Castellanza per pulire il parco, la pista ciclabile che lo attraversa e le vie limitrofe – Tutte le informazioni

LOZZA – A Lozza la 23esima edizione della Mostra dell’hobby. L’appuntamento è per domenica 24 settembre dalle 9 alle 19, al Palatennistavolo di via Vittorio Veneto 1, dove molti appassionati esporranno le proprie opere al pubblico – Tutte le informazioni

VARESE – Due giorni di Circo contemporaneo ai Giardini Estensi di Varese. Spettacoli e laboratori gratuiti il 23 e 24 settembre ai Giardini Estensi per Giardini Circensi, il festival di Circo contemporaneo e lo spettacolo itinerante La creatura di Mary – Tutte le informazioni

ISPRA – “Ispra al calar della sera”: visite guidate alla chiesa di San Martino e al Mausoleo Castelbarco. Il 21 e il 28 settembre, a chiusura di una stagione turistica importante per la cittadina che si affaccia sul Lago Maggiore – Tutte le informazioni

TEMPO LIBERO – Fattorie didattiche aperte domenica 24 settembre. Anche in provincia di Varese sarà possibile visitare e partecipare alle iniziative organizzate per la manifestazione promossa da terra Nostra Lombardia. Le proposte nel Varesotto – Tutte le informazioni

CASTELVECCANA – Gli alpini di Castelveccana spengono 100 candeline e fanno festa. Il 23 settembre 2023, verranno aperte le porte del museo a tutti coloro che ne vorranno far visita, e alle 18,30 si terrà presso La Baita l’inaugurazione di un masso commemorativo, seguito dal rinfresco offerto a tutti i partecipanti – Tutte le informazioni

FESTE E SAGRE

CADREZZATE CON OSMATE – Ad Osmate si fa festa con la Sagra della zucca. Un vero appuntamento con la tradizione sabato 23 e domenica 24 settembre tra musica, mercatini, giochi e stand gastronomico – Tutte le informazioni

VEDANO OLONA – Vedano Olona in festa per la patronale di San Maurizio, il nuovo parroco e il Palio. Dal 20 al 24 settembre tante iniziative in occasione della festa del paese e della quarta edizione del Palio dei Rioni – Tutte le informazioni

ANGERA – Musica, incontri e degustazioni: ad Angera torna “Un lago di…vino”. Gli appuntamenti sono in programma nel weekend. Domenica in particolare si terrà il mercatino dei prodotti tipici e i locali angeresi proporranno menù e piatti a tema – Tutte le informazioni

SOLBIATE ARNO – Solbiate Arno in festa per il patrono San Maurizio. Dal 21 al 25 settembre 2023 si terrà la festa in onore di San Maurizio, patrono della città. Qui di seguito gli eventi in programma – Tutte le informazioni

CASSANO MAGNAGO – Cassano Magnago festeggia San Maurizio. Tutto pronto a Cassano Magnago per la festa patronale di San Maurizio, patrono della città. ecco il ricco programma degli eventi che si svilupperanno da giovedì 21 a domenica 24 settembre – Tutte le informazioni

MUSICA

VARESE – A Villa Panza una serata di fine estate tra dj set e visite guidate nel parco. A partire dalle 17:30 sarà possibile visitare la Villa e la Collezione, a seguire spazio alla musica. Un evento organizzato dalla Delegazione FAI di Varese insieme al Gruppo Giovani – Tutte le informazioni

VARESE – Domenica 24 settembre ultimo concerto a Casa Pogliaghi. “Il verismo di Puccini” avrà la voce del soprano Viviana Nebuloni e le note al pianoforte di Corinna Sinigaglia – Tutte le informazioni

MUSICA – La rassegna Antichi Organi prosegue con due concerti a Vedano Olona e Cassano Magnago. Venerdì 22 settembre alle 21 concerto di Eugenio Maria Fagiani nella chiesa di San Maurizio a Vedano Olona, mentre domenica 24 settembre Enrico Viccardi si esibirà in Santa Maria del Cerro a Cassano Magnago – Tutte le informazioni

VARESE – Al teatro Santuccio di Varese omaggio a Lucio Battisti con i Sunrise. L’appuntamento è per sabato 23 settembre alle 21. I biglietti sono in vendita al Nuovo Bar di piazza Repubblica e si possono prenotare tramite Whatsapp – Tutte le informazioni

CASCIAGO – Ultimo appuntamento stagionale a Casciago con “Tempo di Note”. Domenica 24 settembre alle 18 a Villa Castelbarco appuntamento con Fabio Storino al violoncello e Roberto Bacchini a clavicembalo e pianoforte per la III Stagione Musicale curata dall’associazione Più che Suono – Tutte le informazioni

BUSTO ARSIZIO – A Busto ritorna la magia del concerto all’alba in occasione dell’equinozio d’Autunno. L’abbraccio di tre secolari Cedri del Libano, dalla chioma con tipico portamento a candelabro, accoglierà la suggestione delle melodie dell’arpa celtica di Rossana Monico – Tutte le informazioni

COCQUIO TREVISAGO – Chitarra e violino a Caldana per suonare De Andrè: doppio appuntamento per sabato. Oltre allo spettacolo in programma per le 21, andato già tutto esaurito il Teatro Soms ospiterà anche una seconda performance alle 18 – Tutte le informazioni

CASTIGLIONE OLONA – Da Castiglione Olona la musica di Masolino Ensemble pronta a conquistare Milano e Genova. Due importanti impegni fuori sede per l’orchestra castiglionese che dal 2017 si esibisce sul territorio proponendo concerti di musica classica che di anno in anno crescono per interesse delle proposte e per qualità – Tutte le informazioni

TEATRO – Tornano al teatro di Gurone i Tra-Ballanti con tre atti unici scritti da Giosuè Romano. Il gruppo di genitori, che nel 1993, recitò per la festa di classe dei loro figli, è ancora pronto a salire sul palcoscenico per festeggiare 30 anni di risate, impegno e solidarietà – Tutte le informazioni

TEMPO LIBERO – I Legnanesi arrivano al Giuditta Pasta di Saronno con i sogni della famiglia Colombo. Appuntamento a sabato 23 e domenica 24 settembre al Teatro di Saronno con il nuovo spettacolo dei Legnanesi – Tutte le informazioni

LIBRI

VARESE – Matteo Lancini al Premio Chiara 2023, “Sii te stesso a modo mio”. Psicologo e psicoterapeuta, presidente della Fondazione Minotauro di Milano, che presenterà il suo nuovo libro – Tutte le informazioni

VARESE – A Varese l’incontro con i finalisti del Premio Chiara Giovani 2023

I giovani concorrenti saranno intervistati da Salvatore Consolo e Alessandro Guglielmi, membri della giuria tecnica – Tutte le informazioni

GAVIRATE – A 50 anni dalla sua scomparsa il caso Morselli approda al Chiostro di Voltorre. Venerdì 22 settembre alle 17 e 30 Gavirate renderà omaggio al grande scrittore. Interverranno: Valentina Fortichiari, Maria Grazia Ferraris, Dino Azzalin e Romano Oldrini – Tutte le informazioni

CASTIGLIONE OLONA – A Castiglione Olona “Il te con l’autore” con Tiziana Viganò. Domenica 24 settembre, alle 16, al caffè Lucioni Tiziana Viganò presenta il suo romanzo “Quando il delitto è arte”, pubblicato da edizioni Golem – Tutte le informazioni

GALLARATE – Francesco De Palo presenta “Doppia vittima” al Melo di Gallarate. Riprendono a pieno ritmo le attività dell’Università del Melo, con la presentazione di un giallo. Aspettando la festa per l’inizio dell’anno accademico – Tutte le informazioni

GALLARATE – Al “chiostrino” di Gallarate si racconta L’incidente di Malpensa. È il secondo romanzo giallo scritto da Stefano Bandera e Adelfo Forni. Un mistero tra la brughiera e la Gallarate del 1917 – Tutte le informazioni

BUSTO ARSIZIO – Gran finale per “Reading Busto”, il progetto che ha portato la biblioteca in tutta la città. Sabato 23 settembre si chiude con una giornata di appuntamenti per restituire alla cittadinanza i risultati di un percorso durato due anni e che ha portato la bilbioteca fuori dalle sue mura – Tutte le informazioni

ARTE E MOSTRE

VARESE – Varese ha la Romagna nel cuore: una mostra benefica per l’istituto San Giuseppe di Lugo di Romagna. Un’iniziativa benefica che coinvolgerà cinquanta artisti della Provincia per contribuire al sostegno delle zone colpite dall’alluvione avvenuta a maggio 2023 – Tutte le informazioni

VARESE – La Galleria Due Punti di Varese celebra i 170 anni dalla nascita di Van Gogh. Dal 23 settembre al 1° ottobre verranno esposte le opere di 16 artisti espongono opere di pittura, scultura e fotografia ispirate al grande artista e al suo caratteristico colore giallo – Tutte le informazioni

VARESE – Chiarelli torna a esporre al Sacro Monte, l’inaugurazione con Max Laudadio. Dal 23 settembre al 15 ottobre una personale di sculture sacre in marmo e legno, visibili ogni sabato e nei festivi – Tutte le informazioni

LAVENA PONTE TRESA – Nuove opere di street art a Lavena Ponte Tresa, quest’anno dominerà il colore viola. Prosegue il progetto MAD 21037: sabato 23 settembre per tutta la giornata sul muro della passeggiata del lungolago diversi artisti invitati e i giovani che vorranno partecipare daranno vita a una giornata di live painting all’insegna del viola, colore della creatività – Tutte le informazioni

VARESE – Libreria degli Asinelli: aperitivo d’arte omaggio a Franco Tardonato. Varese e la Libreria degli Asinelli celebrano l’opera di Franco Tardonato anche grazie alla presenza della figlia, la scultrice e insegnante varesina Sara Tardonato – Tutte le informazioni

COMABBIO – A Comabbio in mostra le illustrazioni di Fabio Sironi. L’inaugurata dell’esposizione è sabato 23 settembre in sala Lucio Fontana – Tutte le informazioni

GAVIRATE – Gli artisti di Expophoto69 espongono sul lungolago di Gavirate. Appuntamento per domenica 24 settembre con fotografie, opere in legno, opere in ceramica, disegni fatti a mano di paesaggi, forme astratte – Tutte le informazioni

TEMPO LIBERO – Gli scatti di Massimo Nicora e un cortometraggio chiudono la stagione di “Arte in Trotto”. Domenica 24 settembre l’ultimo appuntamento per la rassegna d’arte nel cuore della Valle del Lanza. In serata una speciale videoproiezione – Tutte le informazioni

BUSTO ARSIZIO – Giocattoli, Lego, fumetti: a Busto la giornata “Il Modellismo al museo”. Appuntamento dalle 9 alle 18 con tanti espositori – Tutte le informazioni

GORLA MAGGIORE – A Gorla Maggiore la mostra fotografica “I colori dell’acqua”. Organizzata dall’associazione Intesa, l’esposizione verrà presentata il 23 e il 24 settembre – Tutte le informazioni

INCONTRI

BODIO LOMNAGO – L’isolina Virginia e le palaffitte di Bodio Lomnago, un incontro in biblioteca. Ripartono gli appuntamenti organizzati dagli “Amici di Filippo”. Venerdì 22 serata con la dottoressa Tagliaferri per parlare delle origini del nostro territorio – Tutte le informazioni

VENEGONO SUPERIORE – In biblioteca per “esplorare” la Valle D’Aosta e la Val Veddasca con Elio Rimoldi. Appuntamento per venerdì 22 settembre, alle 20.45 alla Biblioteca Piazza San Giorgio – Tutte le informazioni

VARESE – Cambiamenti climatici nella storia geologica recente, conferenza a Palazzo Estense a Varese. Con il mese di settembre la Società Astronomica “G.V.Schiaparelli”, riprende il ciclo di incontri in città. Appuntamento venerdì 22 settembre alle ore 21 – Tutte le informazioni

SALUTE – Varese capitale italiana della Radiologia Interventistica e della Chirurgia Vascolare. Appuntamento a Ville Ponti il 22 e 23 settembre con in-congress – Tutte le informazioni

ALBIZZATE – “Quando l’Italia perse la faccia”. Ad Albizzate una serata nel ricordo di Enzo Tortora. L’appuntamento è per venerdì 22 settembre alle ore 21.00 presso la Sala Piotti del Comune di Albizzate – Tutte le informazioni

VARESE – L’Associazione Mazziniana di Varese celebra il 153° anniversario la breccia di Porta Pia. Domenica 24 settembre l’associazione mazziniana sezione di Varese “Giovanni Bertolè Viale” commemora l’importante evento storico avvenuto il 20 settembre del 1870 – Tutte le informazioni

CAIRATE – Castelseprio, centri di potere: un convegno a Cairate. Il 23 settembre si terrà una giornata di studio inserita all’interno degli eventi organizzati dal Parco Archeologico di Castelseprio in occasione delle Giornate Europee del Patrimonio 2023 – Tutte le informazioni

SOLIDARIETÀ

BODIO LOMNAGO – A Bodio Lomnago una camminata che aiuta la prevenzione. Il prossimo 24 settembre 2023 un’iniziativa promossa dall’Associazione Nazionale Donne Operate al Seno di Varese – Tutte le informazioni

MALNATE – Un sabato di celebrazioni per i 70 anni di Avis Malnate. Sabato 23 settembre diverse iniziative in città e una serata per la consegna delle benemerenze – Tutte le informazioni

ARCISATE – Alla Lagozza di Arcisate una festa solidale per Medici con l’Africa Cuamm Varese. Sabato 23 settembre al parco Lagozza Sabato 23 settembre il gruppo Medici con l’Africa Cuamm Varese organizza una festa a sostegno dei progetti dell’associazione in Africa con musica, cibo e animazione per bambini – Tutte le informazioni

VARESE – Cena benefica di Varese Alzheimer, ecco come prenotare. Venerdì 22 settembre appuntamento al Panorama Golf a partire dalle 19.30 con la cena annuale per raccogliere fondi a sostegno dell’associazione – Tutte le informazioni

VARESE – A teatro con Il Millepiedi, un’occasione per tutti. Venerdì 22 settembre al Teatro San Giorgio di via della Repubblica 22 Bisuschio alle 21 andrà in scena lo spettacolo di Nicola Virdis “A Nerd Compilation” e poi workshop, presentazioni di libri e tanto altro – Tutte le informazioni

MARNATE – La 5^ Marcia per rompere il silenzio a Marnate combatte la violenza contro le donne. Domenica Il 24 settembre dalle ore 15 la camminata da Marnate a Gorla Minore per sconfiggere la Violenza di genere “uniti e a passo deciso” – Tutte le informazioni

BUSTO ARSIZIO – Due eventi con Asda Speranza di Busto Arsizio da vivere tutti insieme. Una serata con artisti di varia estrazione per il 22 settembre, poi il 15 ottobre il tradizionale Open – Tutte le informazioni

SPORT

CICLOTURISMO – Lonate Ceppino, due percorsi per la RandoAil: in sella per fare del bene. Domenica 24 la 4a edizione della pedalata su lunghe distanze (100 e 200 Km) organizzata dal Compact Team. Il ricavato andrà a favore della lotta alle leucemie, linfomi e mielomi – Tutte le informazioni

BUSTO ARSIZIO – La “1^ Camminata insieme alle Tommaseo” conclude le iniziative della Settimana Europea della Mobilità di Busto Arsizio. Domenica 24 settembre l’appuntamento voluto dai genitori dei bambini e dei ragazzi delle scuole “Tommaseo” a realizzare questa camminata non competitiva – Tutte le informazioni

VARESE – A Varese arriva il corso di difesa personale. Una giornata per imparare le basi del krav maga e come utilizzarlo in caso di pericolo in programma sabato 23 settembre a Villa Mirabello – Tutte le informazioni

