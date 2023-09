Cosa fare nel weekend a Varese e nel Varesotto il 29, 30 settembre e il 1 ottobre

Torna AgriMornago, per rivivere atmosfera e sapori della vita in fattoria. La quarta edizione della manifestazione si svolgerà quest’anno su due giorni, sabato 30 settembre e domenica 1° ottobre, nella nuova location dell’azienda Keracalor. Non solo Granfondo Tre Valli Varesine: ecco cosa succede a Varese nel weekend. Abbiamo provato a riunire per voi gli avvenimenti che si svolgono nella città giardino il 30 settembre e il primo ottobre. La scienza ai fornelli e in piazza a Busto Arsizio. Così l’Università dell’Insubria celebra i 25 anni. A Castiglione Olona torna la Fiera del Cardinale. Appuntamento con il mercatino dell’antiquariato e dell’artigianato che dal 1978 si svolge dalle 9.00 alle 18.30 ogni prima domenica del mese attorno alla centralissima Piazza Garibaldi. Torna per la sua 31esima edizione l’October Grap: musica, cibo e grappa a mille metri. Al via la festa che offre intrattenimento musicale, buon cibo e grappa proposta in metri. Dal 30 settembre per cinque fine settimana in Val Veddasca. Il Premio Chiara entra nel vivo con diversi appuntamenti in calendario nel weekend.

EVENTI IN EVIDENZA

BARASSO – Continuano le escursioni in Grotta Remeron seguite da un ricco pranzo al ristorante della Colonia Rossi. Appuntamento per tutte le domeniche di ottobre. La prenotazione è obbligatoria. Tutte le informazioni

BUSTO ARSIZIO – Ultimi due appuntamenti con Lumachiamo Green Festival per concludere la stagione in bellezza. Il primo evento si terrà venerdì 29 settembre, a partire dalle ore 20.30, in via Canale a Busto Arsizio. Una una serata karaoke e un dj set dal vivo (Tutte le informazioni), La seconda delle due serate, invece, è in programma per sabato 30 settembre per L’ultima notte in festa. Tutte le informazioni

CARONNO PERTUSELLA – Due weekend dedicati a piatti tipici locali e ricette a base di gorgonzola: l’appuntamento è con la Sagra del Gorgonzola per i giorni 29-30 settembre, 1 ottobre e 6-7-8 ottobre. Tutte le informazioni

GAVIRATE – Al via la tradizionale Festa della Zucca sul lungolago. Tra le proposte del menù tortelli di zucca, ravioli mantovani, risotto e molto altro. Appuntamento per domenica 1, 8, 15 e 22 ottobre. Tutte le informazioni

MORNAGO – Torna AgriMornago, per rivivere atmosfera e sapori della vita in fattoria. La quarta edizione della manifestazione si svolgerà quest’anno su due giorni, sabato 30 settembre e domenica 1° ottobre, nella nuova location dell’azienda Keracalor. Tutte le informazioni

SARONNO – In occasione dell’evento “Senologia al Centro”, Enrico Cantù Assicurazioni metterà a disposizione di tutte le donne che decideranno di aderire all’iniziativa in programma il 30 settembre, una clinica mobile attrezzata dove potranno sottoporsi ad esami di senologia in modo semplice e gratuito. Tutte le informazioni

VARESE – L’eleganza e la raffinatezza del Giappone di Tom Porta ritornano alla Galleria Punto sull’Arte di Viale Sant’Antonio 59/61 a Varese (Casbeno). Vernissage in galleria sabato 30 settembre, ore 11, n presenza dell’artista. Tutte le informazioni

EVENTI

VARESE – Non solo Granfondo Tre Valli Varesine: ecco cosa succede a Varese nel weekend. Abbiamo provato a riunire per voi gli avvenimenti che si svolgono nella città giardino il 30 settembre e il primo ottobre – Tutte le informazioni

VARESE – Un selfie con la Famiglia Bosina, si apre così Oktoberfoto 2023. Sabato 30 settembre alle ore 16.00 a Varese nella sala espositiva ACLI in via Speri della Chiesa Jemoli si inaugura la quindicesima edizione della manifestazione. Domenica 30 ospiti ospiti Lidia e Antonio – Tutte le informazioni

LA RICORRENZA – Viva i nonni, il 2 ottobre è la loro festa: tutti gli eventi in provincia. Lunedì 2 ottobre si celebrerà in tutta Italia la festa degli Angeli Custodi, il ruolo che hanno un po’ tutti i nonni. Per l’occasione sono previsti diverse manifestazioni in provincia di Varese e a Milano – Tutte le informazioni

CASSANO MAGNAGO – 7^ edizione di Armonia in Villa a Cassano Magnago. Sabato 30 settembre e domenica 1 ottobre l’Associazione Armonia proporrà l’evento olistico giunto alla 7^ edizione “Armonia in Villa”, patrocinato dal Comune – Tutte le informazioni

VEDANO OLONA – Torneo di burraco a Vedano Olona per sostenere l’associazione per bimbi autistici “Il Tommy team”. Appuntamento il 30 settembre nel salone Vela – Tutte le informazioni

VARESE – A 24 anni dalla sua costruzione, verrà consacrata sabato 30 la chiesa delle Bustecche a Varese. La messa, presieduta dall’arcivescovo Mario Delpini, sarà concelebrata da ben 13 sacerdoti e avrà inizio alle 17 – Tutte le informazioni

BUSTO ARSIZIO – La scienza ai fornelli e in piazza a Busto Arsizio. Così l’Università dell’Insubria celebra i 25 anni. Un compleanno speciale per la sede bustocca dell’ateneo che invita i cittadini a partecipare ai due eventi organizzati per “La notte dei ricercatori” tra lezioni di cucina molecolare ai Molini Marzoli ed esperimenti in piazza Santa Maria – Tutte le informazioni

LONATE POZZOLO – Suonare in divisa e cappello piumato: Open Day alla fanfara bersaglieri di Lonate. La “Tramonti-Crosta” avvia i nuovi corsi introduttivi: previsto un incontro di presentazione – Tutte le informazioni

VALGANNA – Camminata, letture e merenda gratuita per piccoli pellegrini con Alfa in Valganna. Una passeggiata di circa 3 Km organizzata dal gestore del servizio idrico integrato dal Maglio di Ghirla alla Badia di Ganna, in compagnia delle letture di Parole in Viaggio. Evento gratuito, necessaria iscrizione – Tutte le informazioni

VARESE – Una domenica per onorare i caduti ucraini. La organizza l’associazione Anna Sofia nella sua sede di Varese, in via Maspero 20 – Tutte le informazioni

FESTE E SAGRE

VARESE – Tornano a Biumo i Profumi e Sapori d’autunno. Il quartiere di Biumo a Varese domenica 1 ottobre sarà in festa per il ritorno, dopo tre anni di stop forzato dalla pandemia, della manifestazione – Tutte le informazioni

LAVENO MOMBELLO – A Laveno Mombello il fine settimana con il “Festival della Biblioterapia”. Per l’edizione 2023 infatti, si presenta con un logo nuovo e registrato e il tema “Voci del paesaggio” che verrà sviscerato in una serie di incontri e laboratori. Il clou del programma è dal 28 settembre al 1° ottobre – Tutte le informazioni

CASTIGLIONE OLONA – A Castiglione Olona torna la Fiera del Cardinale. Appuntamento con il mercatino dell’antiquariato e dell’artigianato che dal 1978 si svolge dalle 9.00 alle 18.30 ogni prima domenica del mese attorno alla centralissima Piazza Garibaldi – Tutte le informazioni

GORLA MINORE – Gorla Minore, attesa per la festa della Madonna del Rosario. Torna la festa della Madonna del Rosario di Gorla Minore, con momenti di preghiera e altri di incontro, buon cibo e divertimento da venerdì 29 settembre a domenica 8 ottobre – Tutte le informazioni

MACCAGNO CON PINO E VEDDASCA – Torna per la sua 31esima edizione l’October Grap: musica, cibo e grappa a mille metri. Al via la festa che offre intrattenimento musicale, buon cibo e grappa proposta in metri. Dal 30 settembre per cinque fine settimana in Val Veddasca – Tutte le informazioni

CAIRATE – La gran festa di Cairate, torna anche il Camminar Mangiando . Stand, laboratori, mostre, sfilate: una domenica vivace a Cairate – Tutte le informazioni

TEMPO LIBERO – Luvinate si prepara per la 29esima edizione della festa “Una mela al giorno”. La manifestazione si svolgerà al Parco del Sorriso dal 30 settembre al 1 ottobre – Tutte le informazioni

CINEMA E TEATRO

VARESE – “Da grande voglio fare teatro”: il film del Liceo Artistico Frattini di Varese racconta la storia di Francine Christophe. Al comando del film la regia di Luca Scarabelli, sceneggiatura di Andrea Minidio, scenografie di Costantin Migliorini e naturalmente i ragazzi della scuola, in particolare la 5F di indirizzo multimediale e la 3D dell’indirizzo di scenografico – Tutte le informazioni

VARESE – La Parrocchia Kolbe di Varese celebra i 40 anni con un musical. Al Teatro di Varese lo spettacolo celebrativo che ripercorre la vita di San Massimiliano Kolbe messo in scena dalla “Compagnia della torre” – Tutte le informazioni

ARTE E MOSTRE

VARESE- L’attore Umberto Orsini racconta Giuseppe Panza e la sua collezione. L’appuntamento è fissato per venerdì 29 settembre alle ore 21 a Ville Ponti dove si terrà una lettura d’eccezione di alcuni brani tratti da “Ricordi di un Collezionista (2006)” – Tutte le informazioni

VARESE – Gaspare Mutolo, dalla mafia all’arte: sarà in mostra dal primo ottobre in sala Veratti a Varese. I suoi dipinti resteranno esposti da domenica 1 ottobre a domenica 15 – Tutte le informazioni

BUSTO ARSIZIO – Omaggio a Carlo Farioli a dieci anni dalla scomparsa. Lo spazio culturale a lui dedicato presenta la la mostra antologica, a cura di Antonio Maria Pecchini ed Elisabetta Farioli con una selezione di oltre trenta opere dell’artista – Tutte le informazioni

BUSTO ARSIZIO – “L’altro sport”, le Cuffie Colorate in mostra alla Galleria Boragno. Da giovedì 28 settembre a domenica 1° ottobre l’esposizione di Claudio Argentero, a cura di AFI – Archivio Fotografico Italiano – Tutte le informazioni

TRADATE – Il Museo Fisogni di Tradate presenta la nuova raccolta d’arte. Il Museo da Guinness espone opere di artisti italiani e internazionali. Apertura straordinaria domenica 1° ottobre – Tutte le informazioni

BESOZZO – “Il Dono dell’Acqua – Frammenti” di Alessandro Puccia in mostra a Besozzo. Vernissage sabato 30 settembre ore 16, spettacolo teatrale “Di Storie e d’Acqua”, inaugurazione con l’artista e a seguire brindisi e merenda – Tutte le informazioni

OLGIATE OLONA – “Il Rinascimento dei Bambini”: un viaggio tra arte e accoglienza a Olgiate Olona. L’esposizione, realizzata a Rimini in occasione della XL edizione del Meeting per l’amicizia tra i popoli, è organizzata dalla Cooperativa Primi Passi e promossa dal Centro Aiuto alla Vita – Tutte le informazioni

CASTIGLIONE OLONA – Kubeart: prolungata la mostra di Amicarelli a Castiglione Olona. Dal 26 settembre al 1 ottobre 2023 Kubeart Associazione Artistica e Paolo Amicarelli presentano la mostra personale nell’ex sala Consiliare fino all’1 ottobre – Tutte le informazioni

MUSICA

VARESE/GORNATE OLONA – Antichi organi risuonano a Varese e Gornate Olona. L’Associazione Antiqua Modicia organizza nel weekend due concerti con gli organisti Fabio Ciofini e Lidia Cremona – Tutte le informazioni

MUSICA – Tullio De Piscopo riporta Gianni Cazzola sul palco di Busto Arsizio con Eventi in Jazz. La rassegna che si snoda tra Busto Arsizio e Castellanza parte domenica con i due grandi performer che hanno suonato con i più grandi artisti italiani e internazionali – Tutte le informazioni

MUSICA – La nuova stagione del 67Jazz Club Varese inizia con una jam session. Si inizia venerdì 29 settembre alle 21 nella sala Varesevive. Sul palco: Gabriele Toia (pianoforte), Beppe Santangelo (sassofono), Marco Brambilla (contrabbasso) e Matteo Rebulla (batteria) – Tutte le informazioni

CANTELLO – A Cantello una serata tra jazz e swing nell’Antico Cascinale Lombardo. Appuntamento venerdì 29 settembre alle 21 con il concerto “Colloquiar swingando” con Cattaneo-Monteforte Quartetto – Tutte le informazioni

TRADATE – Villa Truffini ospita la 22esima edizione della Stagione musicale di Tradate. Dal 30 settembre all’11 novembre quattro concerti organizzati dall’associazione Più che suono con il patrocinio del Comune di Tradate. Ingresso libero – Tutte le informazioni

MUSICA – “Vivere in pace”: il coro Hispano-Americano al Salone Estense di Varese. L’appuntamento è per giovedì 28 settembre alle ore 21. Il coro è diretto dal maestro Antonio Neglia. All’evento parteciperà il poeta Dino Azzalin – Tutte le informazioni

INCONTRI

FERNO – Fabrizio Gatti ospite a Ferno, il famoso reporter presenta “Bilal” e “Nati sul confine”. Venerdì 29 settembre appuntamento con il giornalista e autore di inchieste presso l’Alleanza Cooperativa San Martino di Ferno – Tutte le informazioni

BUSTO ARSIZIO – Al Gagarin di Busto si parla di violenza ostetrica e ginecologica con FemVa. Si intitola “Anche a te?” l’incontro che vede come ospite Francesca Salviato, avvocato esperta in diritto di famiglia. Appuntamento per sabato 30 settembre – Tutte le informazioni

VARESE – A Varese un incontro per parlare di disagio giovanile con don Claudio Burgio e Daniel Zaccaro. Un evento in sintonia con il protocollo stilato dalla Prefettura di Varese per la difesa dal disagio giovanile e dal bullismo – Tutte le informazioni

VARESE – Quella Varese che non c’è più: un viaggio tra teatri, lussuosi alberghi, tram e funicolari. Cinque incontri e un percorso guidato nel centro storico: un progetto del Comune di Varese e del Cavedio che prende il via il 30 settembre alle ore 18 in Sala Morselli Biblioteca civica – Tutte le informazioni

SESTO CALENDE – “Pace sulla Terra?” incontro pubblico a Sesto Calende a 60 anni dall’enciclica di Papa Giovanni XXIII. Ospiti della serata don Stefano Perego e don Renato Sacco, che verranno presentati da Alberto D’Incà – Tutte le informazioni

FAGNANO OLONA – L’Anpi ricuce la ferita neofascista a Fagnano con un convegno. È ancora attuale parlare di fascismo oggi? Secondo Anpi Valle Olona sì. Dopo l’evento del gruppo di Lealtà e Azione, Anpi organizza una serata con l’esperto di neofascismo Saverio Ferrari – Tutte le informazioni

LIBRI

VARESE – Una settimana ricca per il Premio Chiara che entra nel vivo con diversi appuntamenti in calendario – Tutte le informazioni

LIBRI – “Tornano” le grandi cospirazioni, due incontri a Gallarate ed Angera. L’ultimo libro di Danilo Sacco è stato pubblicato in una nuova edizione e sabato 30 settembre sarà a presentarlo alla Biblos Mondadori di Gallarate (dalle 10 alle 12) e alla Mondadori di Angera (dalle 16 alle 18) – Tutte le informazioni

SPORT

BUSTO ARSIZIO – Il mese del Creato per il circolo Laudato sì chiude con una pedalata e una camminata a Busto Arsizio. L’iniziativa è organizzata dai circoli San Francesco e Laudato sì Busto-Gallarate, insieme ad una serie di associazioni del territorio. Si parte da via Ugo Foscolo – Tutte le informazioni

COCQUIO TREVISAGO – A Cocquio Trevisago lezione di scacchi col “Grande maestro“ Carlos García Palermo. Lo scacchista argentino naturalizzato italiano è stato commissario tecnico della nazionale italiana femminile di scacchi e sarà in paese ospite della “Scacchistica Canal” – Tutte le informazioni

SOLIDARIETA’

VARESE – “La vita salva”, al Teatro Santuccio Santuccio una serata con Aido Varese. Sabato 30 settembre lo spettacolo benefico che racconta l’incrocio di più storie, di più vite, di più personaggi – Tutte le informazioni

OGGIONA SANTO STEFANO – Passeggiata in Rosa, Oggiona scende in campo per la prevenzione del tumore al seno. La manifestazione rientra nel palinsesto degli eventi della quinta edizione di Valbossa IN Rosa – Tutte le informazioni

SESTO CALENDE – I clown di Vip Verbano festeggiano a Sesto Calende la giornata del Naso Rosso. La XIX edizione si terrà domenica 1 ottobre con i clown dell’associazione che animeranno la piazza con giochi, balli, palloncini, truccabimbi, tanti sorrisi e abbracci – Tutte le informazioni

AZZATE – Giornata mondiale del cuore, ad Azzate un incontro e dimostrazioni pratiche di rianimazione. Venerdì 29 settembre ore 21 nella sede della pro loco si parlerà dell’importanza dell’alimentazione per la prevenzione delle malattie cardiovascolari e i fattori di rischio. Sabato in piazza Belvedere prove pratiche – Tutte le informazioni

DAVERIO – Apertura straordinaria del Magazzino delle Mamme in cerchio a Daverio. Sabato 30 settembre dalle ore 10 alle 12 il magazzino propone mobili, attrezzatura e accessori per l’infanzia usati ma in ottimo stato per finanziare progetti di sostegno alla genitorialità – Tutte le informazioni

COSA FARE SUL LAGO MAGGIORE – Cosa fare nel weekend dal 29 settembre al 1 ottobre. Tanti piccoli eventi dal sapore autunnale, musica, birra, mercatini e molto altro nel weekend sul Lago Maggiore e nei dintorni – Tutti gli appuntamenti