Crepa nel tunnel del Gottardo, sospeso il traffico sulla autostrada in galleria

Una crepa comparsa nella galleria ha imposto lo stop al traffico nel tunnel stradale del Gottardo, collegamento tra Canton Ticino e Svizzera Tedesca, parte dell’asse tra Italia e Nord Europa.

La crepa è stata individuata nel pomeriggio di domenica 10 settembre 2023: la fessura si trova nel soffitto a 700 metri dell’imbocco settentrionale, ha una lunghezza di 25 metri.

La galleria è chiusa in entrambi i sensi, i veicoli vengono deviati sulla strada del San Bernardino (che peraltro è soggetta a lavori che rallentano il traffico) e sulla strada storica del Passo del San Gottardo, che prevede ovviamente velocità ridotta e grande dislivello.

L’Ufficio federale del traffico (Ustra) comunica che la chiusura è a tempo indeterminato. La situazione è delicata perché anche la galleria ferroviaria di base (l’Alptransit) è limitata al traffico in una sola canna – quindi a binario unico “a senso alternato” – al transito dei treni merci, dopo lo svio avvenuto ad agosto. E il ripristino completo è atteso solo a fine anno.

La preoccupazione in Svizzera è evidente: «A livello economico la chiusura della galleria ferroviaria poteva essere ancora sopportabile. Questa volta il colpo è abbastanza grosso. I camion non li puoi deviare tutti quanti sul passo» ha dichiarato a Tio.ch il professor Remigio Ratti, specializzato in trasporti, che da anni studia il traffico attraverso le Alpi.

Va ricordato che sono previsti anche lavori al tunnel del Monte Bianco (rinviati dopo pressione del mondo economico, ma necessari) e sull’asse ferroviario del Brennero.