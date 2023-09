Crescita professionale: come metterti in luce sul posto di lavoro

Crea un piano

Se vuoi davvero raggiugere il successo sul posto di lavoro e affermarti, crea con gli accessori economici per l’ufficio un tuo piano di sviluppo professionale. Devi stabilire degli obiettivi chiari nero su bianco ma che siano anche realistici. Indica delle tempistiche e domandati dove ti vedi tra uno, cinque e dieci anni. Il piano ti aiuta a mantenerti focalizzato sui tuoi obiettivi e misurare la tua performance nel corso del tempo.

Impara e apprendi

Non pensare mai di esser arrivato. D’altronde è vero che se il mondo è in continua evoluzione, lo è anche il lavoro, a prescindere dall’ambito di cui ti occupi. Abbonati a una rivista di settore, partecipa a corsi di formazione, segui un podcast o webinar. In questo modo, sei sempre aggiornato sulle ultime novità nel tuo campo.

Sviluppa le soft skills

Si parla tanto negli ultimi tempi di soft skills, ovvero competenze trasversali che sembrano esser la chiave per il successo. Sviluppa soft skills quali la comunicazione efficacie, la leadership, il famoso problem solving che sono utili in ogni ambito professionale.

Crea un tuo network

Per avere successo sul posto di lavoro e migliorare la tua posizione, dovresti creare un tuo network di contatti professionali. Diventa una figura di riferimento nella tua cerchia di conoscenze che puoi ampliare partecipando a conferenze, eventi, incontri. Più semplicemente, puoi fare qualche telefonata in più e fermarti a fare public relation; fare due parole in più prendendo un caffè potrebbe aprire le porte a nuove opportunità per la tua carriera.

Assumi maggiori responsabilità

Tra i consigli migliori per realizzare una maggiore crescita professionale, ricorda che devi responsabilizzarti. Mettiti alla prova agli occhi della dirigenza assumendoti maggiori responsabilità. Accetta le nuove sfide per dimostrare le tue capacità e la tua dedizione anche nelle situazioni più ardue da gestire. Se ne esci vincitore, tutti ti vedranno sotto una nuova luce.

Sii intraprendente

Per arrivare a una migliore posizione in ufficio, diventa più propositivo e intraprendente. Suggerisci nuove idee e proponi nuovi strade non ancora battute alla tua azienda.

Aumenta la flessibilità

Nel mondo del lavoro la flessibilità è una qualità molto ricercata. In ufficio mostrati aperto al cambiamento e sii flessibili. Non esser troppo rigido e puntiglioso perché è controproducente. Adotta, invece un atteggiamento positivo, puntando anche sull’etica professionale.

Chiedi feedback

Per sapore come stai andando, nulla ti vieta di chiedere consigli e feedback. Puoi rivolgerti ai colleghi oppure direttamente al capoufficio per valutare la tua prestazione nel medio periodo. Ti potrebbe esser utile per fare un’analisi del tuo operato, evidenziando, da un lato, i tuoi punti forti e, dall’altro, i punti di debolezza su cui devi ancora lavorare e impegnarti in un processo no-stop di auto miglioramento e crescita personale.

Valuta nuove opportunità

Se il tuo piano non dà frutti, non temere; esplora nuove opportunità lavorative al di fuori del tuo attuale lavoro. Potrebbe giovarti un cambiamento e forse è quello di cui hai bisogno per raggiugere i tuoi obiettivi.