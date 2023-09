Crescono i numeri dei richiedenti asilo in provincia di Varese, si cercano soluzioni per l’accoglienza

I numeri dell’accoglienza migranti sul territorio provinciale continuano a crescere e il coordinamento da parte della Prefettura, che chiede la collaborazione di Provincia, comuni e terzo settore, si trova a dover risolvere sempre più situazioni complesse. Attualmente si contano più di mille persone distribuite sul territorio e un numero crescente di arrivi.

Una conseguenza inevitabile del fatto che gli sbarchi sulle coste italiane siano raddoppiati rispetto allo scorso anno e triplicati rispetto a due anni fa. Al 7 settembre, ultimo dato comunicato dal ministero dell’Interno, risultano infatti 115.298 sbarchi di cittadini, in prevalenza, della Guinea, Costa d’Avorio, Tunisia ed Egitto.

Come da procedura nazionale i richiedenti asilo vengono distribuiti sul territorio nei centri governativi e i Centri di accoglienza straordinaria e di volta in volta il coordinamento provinciale è chiamato a trovare sistemazioni coinvolgendo sindaci e terzo settore.

Le tempistiche sugli arrivi impongono un ritmo serrato, talvolta con meno di un giorno di preavviso, e la ricerca emergenziale di luoghi dove approntare soluzioni di accoglienza.

Per organizzare l’accoglienza la Prefettura si era già rivolta lo scorso marzo con una lettera al Presidente della Provincia e a tutti i Sindaci. Allora la Prefettura aveva chiesto “un contributo al reperimento, nei rispettivi territori, di immobili da utilizzare allo scopo, segnalando strutture ricettive di qualsiasi genere (alberghi dismessi, colonie, pensionati, case per vacanze e simili) attualmente inutilizzate, utilizzabili per l’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale e la cui gestione potrebbe essere affidata, con fondi a carico del Ministero dell’Interno, a soggetti del terzo settore che già collaborano con la Prefettura o che siano interessati ad iniziare una collaborazione”. Da allora i numeri hanno però continuato ad aumentare.

L’ultima riunione si è tenuta a villa Recalcati mercoledì 6 settembre alla presenza di istituzioni e associazioni di categoria. La richiesta è sempre quella della massima collaborazione per gestire una situazione molto delicata.

In Lombardia, secondo l’ultimo dato reso disponibile dal ministero dell’Interno, a fine luglio erano presenti 17.430 immigrati in accoglienza sul territorio. All’inizio dell’estate il Viminale aveva previsto la collocazione di 50mila richiedenti asilo su tutto il territorio nazionale nell’arco di due mesi e mezzo dall’1 luglio al 15 settembre attraverso un piano di ripartizione che vedeva 6mila persone affidate al territorio lombardo.