Cuasso al Monte, il comitato di Bergamo vince il Trofeo Lombardia di mountain bike

Gli sterrati nei dintorni di Cuasso al Monte sono stati teatro – domenica 3 settembre – di una grande manifestazione ciclistica giovanile, il Trofeo Lombardia di mountain bike, che ha visto impegnati circa 260 atlete e atleti tra i 7 e i 12 anni provenienti da tutta la regione.

Uno spettacolo di sport che ha visto in gara le squadre selezionate di singoli comitati provinciali, con i migliori prospetti di ogni territorio. La gara è stata organizzata dalla Valceresio Bike, società che da ormai 11 anni si dedica ad allestire competizioni di mountain bike per tutte le età. Il tracciato della prova era stato già testato nel mese di maggio e ha garantito ai giovani corridori un’ottima qualità dal punto di vista tecnico.

La classifica per province ha visto il trionfo di Bergamo che ha primeggiato in tutte e tre le graduatorie, ovvero maschile, femminile e nella staffetta (il cosiddetto team relay), gara quest’ultima che ha dato un tocco di spettacolo in più alla giornata. Dietro il team orobico si sono piazzate le selezioni di Sondrio e di Lecco con i giovani di Varese che hanno concluso in quinta posizione. Nelle singole categorie, la selezione varesina ha ottenuto una vittoria nella G4 Maschile grazie a Federico Forlani che gareggia con i colori del MTB San Martino Valcuvia. Di seguito i vincitori di tutte le classi.

G6 – Maschile: Jacopo Palermo (Brescia) – Femminile: Marta Bodini (Brescia)

G5 – Maschile: Nicolò Ferrari (Sondrio) – Femminile: Martina Rota (Bergamo)

G4 – Maschile: Federico Forlani (Varese) – Femminile: Eleonora Lombardi (Monza Brianza)

G3 – Maschile: Francesco Baratti (Bergamo) – Femminile: Marta Daffini (Brescia)

G2 – Maschile: Thomas Baretto (Sondrio) – Femminile: Sofia Rusan (Como)

G1 – Maschile: Marco Poletto (Lecco) – Femminile: Emma Daffini (Brescia)