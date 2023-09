“Cuori in piazza”, per un giorno il centro di Busto Arsizio sarà sommerso di solidarietà

Il 10 settembre, un evento molto atteso farà il suo ritorno tra le vie del centro della città di Busto Arsizio. La seconda edizione di “Cuori in Piazza” promette di essere una giornata straordinaria dedicata alle associazioni e ai volontari che costituiscono il tessuto sociale della comunità locale.

“Cuori in Piazza” è un evento che celebra la solidarietà, la diversità e l’impegno della comunità bustocca. È un’occasione per riconoscere il lavoro straordinario delle associazioni e dei volontari che contribuiscono al benessere di tutti i cittadini. Non perdete l’opportunità di partecipare a questa giornata speciale che unisce la città intorno a cause nobili e promuove una maggiore coesione sociale.

L’evento, organizzato dall’amministrazione comunale in collaborazione con Confcommercio Busto, Comitato Centro Cittadino, Distretto del Commercio e Royal Time, ha l’obiettivo di mettere in luce i progetti di circa ottanta associazioni e di valorizzare il prezioso lavoro dei volontari.

“Cuori in Piazza” è un’opportunità unica per condividere, incontrare, confrontarsi e ringraziare tutti coloro che sono attivamente coinvolti nel mondo del volontariato. Le strade e le piazze di Busto Arsizio si trasformeranno in una grande vetrina che permetterà a queste associazioni di farsi conoscere, raccogliere adesioni e presentare attività, iniziative e nuovi progetti rivolti a diverse fasce della popolazione, con particolare attenzione ai bambini, agli anziani, ai disabili e a coloro che si trovano in situazioni di bisogno o difficoltà.

L’assessore all’Inclusione Sociale, Paola Reguzzoni, sottolinea l’importanza di questa giornata: “Cuori in Piazza è la vetrina che il mondo del volontariato si merita, è il grazie che la Città deve a chi ogni giorno si occupa, con generosità, competenza e dedizione, dei bisogni degli altri. Un lavoro che il Comune da solo non potrebbe fare. Sarà un’occasione preziosa per le associazioni e per chi ha bisogno di aiuto e non sa a chi rivolgersi.”

Durante l’evento, saranno presentate le iniziative promosse dall’Assessorato, con particolare attenzione al progetto “Cresciamo Insieme,” che mira a creare sinergie tra le realtà commerciali e le associazioni per sostenere i progetti sociali e offrire visibilità alle attività imprenditoriali, promuovendo un circolo virtuoso tra acquisti locali ed effetti positivi sulla comunità.

Un momento significativo dell’evento sarà l’appuntamento alle 13:00 con il pranzo solidale offerto a tutte le associazioni e ai volontari in piazza Vittorio Emanuele. Questa condivisione e solidarietà rappresentano un’opportunità unica per rafforzare i legami tra le diverse associazioni presenti e promuovere la collaborazione per cause comuni.

Tra le novità di questa edizione 2023, ci sarà la chiusura della piazza Trento Trieste, dove saranno esposte auto d’epoca e Harley Davidson. Inoltre, il Mercatino Creativo sarà allestito al parco Norma Cossetto di via Foscolo, dove artisti locali e artigiani esporranno le loro creazioni. Nel pomeriggio, il Family Village aprirà le porte, offrendo una varietà di attività divertenti per i bambini, come gonfiabili, trucca bimbi, zucchero filato e baby dance, in collaborazione con Shed Park Chiringhito del Foscolo.

Dedicato ai più giovani sarà il “Busto’s Got Talent KIDS,” uno spettacolo musicale organizzato da Diego Barbati, in collaborazione con alcune realtà musicali cittadine. Prima del talent, si esibirà la Belotti band, un gruppo musicale composto dai ragazzi speciali del CDD Belotti Pensa.

La giornata si concluderà con i saluti istituzionali, seguiti da una proiezione speciale alle 19:00 di “Oltre il buio,” un cortometraggio dedicato a un diverso concetto di disabilità, con la partecipazione straordinaria del blog “Invisibili” del Corriere della Sera e il cast di Cinealpi.

Il programma della giornata

ore 9.00 apertura manifestazione

ore 9.30 piazza Santa Maria – Inizio realizzazione Scultura del Cuore

ore 9:30 parco Cossetto – Inaugurazione Mercatino Creativo

ore 11.00 piazza Trento Trieste – Esposizione auto e moto a cura di Meccaniche Bandera, Vespa Club, HARLEY DAVIDSON Moto club, Autoemotion, Italcar Motorsport Busto Arsizio

ore 11.00 via Milano – Mongolfiera Volandia

ore 11.00 piazza San Giovanni – Cuori in Piazza ai fornelli con il Mago dei Fornelli

ore 11.30 basilica San Giovanni – Santa Messa della Solidarietà

ore 12.30 Campane della pace

ore 13.00 piazza Vittorio Emanuele – Pranzo del cuore

ore 15.00 parco Cossetto – Family Village (attività pets, truccabimbi, baby dance, gonfiabili)

ore 16.00 da piazza Vittorio Emanuele – Caccia al Tesoro con Legambiente

ore 16.00 Sorvolo elicottero della Polizia di Stato e atterraggio in piazzale dei Bersaglieri

ore 16.30 piazza San Giovanni – Flash Mob Eva Odv -Aretè

ore 17.00 piazza San Giovanni – Raduno del popolo social

ore 17.00 piazza Santa Maria – esibizione della Belotti Band, Busto Got Talents Kids, Esibizione del Centro Arte Danza

ore 18 piazza Trento Trieste – Sfilata Harley e Vespa Club

ore 18.30 piazza San Giovanni – Saluti istituzionali

ore 19.00 parco Cossetto – Aperitivo solidale e presentazione di Oltre il Buio

ore 20.00 Chiusura manifestazione.

In caso di maltempo l’evento sarà rimandato a domenica 1° ottobre.

Tutte le info su cuorinpiazza.it