Da Flavio Oreglio al colonnello Giuliacci, tutti gli appuntamenti della Fiera di Varese

Iniziata nel migliore dei modi la 45° edizione di Fiera di Varese, massima affluenza all’inaugurazione tenutasi venerdì 8 settembre al cospetto delle autorità e grande successo di pubblico per il primo week-end di Fiera di Varese.

Si sono stimate circa 12mila presenze nei padiglioni della Schiranna, complice il bel tempo e la qualità espositiva. “I dati di affluenza del primo fine settimana stanno confermando le aspettative, così come la soddisfazione di espositori e visitatori” commenta Pietro Garavaglia, Ad di Chocolat Pubblicità Segreteria Organizzativa della Fiera. La Fiera proseguirà per tutta la settimana dalle 16 alle 23 con ingresso gratuito e chiuderà domenica 17 settembre.

Grande successo per l’Area Street Food che offre le migliori proposte gastronomiche del panorama dello street food nazionale e internazionale con tre ristoranti che spaziano dalla cucina emiliana che vede protagonisti lasagne, gnocco fritto, erbazzone, polpette parmigiane, tortelli e tortellini, sbrisolona e lambrusco passando per le bombette pugliesi e gli arrosticini abruzzesi e poi la cucina spagnola con paella e dolci tipici della cucina sudamericana come i Churros.

Ad accogliere tutti i visitatori c’è l’oramai tradizionale bancone del Bar Fermento che unisce le sue due anime: quella della caffetteria e quella della birreria con birre originali bavaresi e le migliori industriali sul mercato. Grande novità di questa stagione la presentazione ufficiale della “Birra Biancorossa” la birra artigianale del Varese Calcio.

EVENTI AREA INCONTRI E CULTURA

Un calendario di eventi unico dove l’Acqua è al centro, nello specifico al centro del dibattito pubblico con Alfa, gestore unico della reta idrica provinciale.

Si parte lunedì 11 settembre con “Acqua e sport: binomio vincente”. Sarà una serata dedicata al prezioso valore dell’idratazione nell’attività sportiva. Il direttore di Alfa Notizie Debora Banfi intervista il biologo Stefano Cattorini e la campionessa di canottaggio Ilaria Broggini.

Martedì 12 è tempo di leggerezza e ristate alle ore 19 con Stefano Chiodaroli che intervista Leonardo Manera. Mercoledì 13 settembre si affronta il tema “Prevenire le inondazioni? Si può?” Annalisa Berni e Chiara Cosco, rispettivamente Responsabile Acque Reflue e Responsabile Invarianza Idraulica di Alfa, sempre intervistate da Debora Banfi, accenderanno i riflettori sulle nuove frontiere dell’edilizia. Si parlerà in particolare di risparmio idrico e delle nuove frontiere dell’architettura.

Giovedì 14 sempre alle 19 lo spettacolo di Flavio Oreglio Storytelling – CABARET: L’ARTE RIBELLE di e con Flavio Oreglio, basata sui documenti dell’Archivio Storico del Cabaret Italiano e sulle ricerche del Centro Studi Musicomedians e dove quella che emerge è un’avventura artistica incredibile e meravigliosa (con proiezione video).

Venerdì 15 settembre si parla di “Siccità e alluvioni: l’Italia che cambia”. Debora Banfi dialoga con il colonnello Mario Giuliacci; sarà una serata dedicata agli effetti del cambiamento climatico sul Varesotto e non solo. Si andrà oltre ai raccontarti sul che tempo farà, sarà un modo per svelare tante curiosità interessanti.

Si chiude sabato 16 alle 19.00 Stefano Chiodaroli intervista Rocco Barbaro.

EVENTI AREA BENESSERE

Nello Spazio Benessere tutti i giorni si alterneranno laboratori, dimostrazioni ed esibizioni. Lunedì 11 alle ore 17.30 Laboratorio di Mandala con lana, una esperienza di tessitura di mandala a cura di Mandala Manu. Questo laboratorio offre un’esperienza di tessitura di mandala ojo de dios, l’intessitura è un’esperienza contemplativa e spirituale da sperimentare. Sessioni gratuite da 6 persone massimo (prenotazione) ore 19 conclusione. Alle ore 20 circa Francesca Schiralli propone un trattamento olistico a 4 mani, incontro con l’energia maschile e femminile.

Martedì 12 alle ore 17.30 Laboratorio di Mandala con lana, una esperienza di tessitura di mandala a cura di Mandala Manu. Questo laboratorio offre un’esperienza di tessitura di mandala ojo de dios, l’intessitura è un’esperienza contemplativa e spirituale da sperimentare. Sessioni gratuite da 6 persone massimo (prenotazione) ore 19 conclusione. Alle ore 20.00 circa Francesca Schiralli propone una conferenza dal tema “Cranio sacrale, benefici fisici e spirituali attraverso l’ascolto della voce del copro. Mercoledì 13 alle ore 17.30 laboratorio “Armonizzazione di Gruppo: i benefici terapeutici dei bagni di frequenze sonore con le campane tibetane” a cura di Cristina Caimi. Alle ore 20.30 conferenza dal tema “L’ossigeno ozonoterapia: un prezioso presidio per la salute” a cura del Dr. Teodosio De Bonis. Giovedì 14 ore 17.30 conferenza dal tema “ Universo femminile e universo maschile: se queste due forze sono in equilibrio si raggiunge un armonioso benessere psicofisico” a cura da Francesca Schiralli. Venerdì 15 ore 17.30 “Bagni di Suoni. Senza spazio, senza tempo, gong, campane tibetane, e tamburi” a cura di Viviana Bognetti. Ore 20.00 conferenza dal tema “Sistema immunitario: questo sconosciuto. Pandemie virali, prevenzione e stili di vita” a cura di Dr. Teodosio De Bonis e Dr. Mauro Mantovani. Sabato 16 e domenica 17 ore 15.00 Andrea presenta in esclusiva “Il Giardino Sonoro” laboratorio musicale con i nuovissimi Fungy – invito a tutti dai 6 ai 99 anni.

EVENTI AREA SPETTACOLI

Atleti in passerella dal pallone alla pagaia nell’Area Spettacoli, ogni sera ci sono appuntamenti con le squadre di diverse discipline della provincia in collaborazione con la testata online varesesport.com. Sfileranno sul palco lunedì 11 alle 20 Twirling Buguggiate, martedì 12 alle 19.30 Hockey Varese giovanili e femminile e alle 20.30 Canottieri Varese. Mercoledì 13 alle 20.00 Città di Varese, giovedì 14 alle 19.30 Malnate Vikings Baseball e Softball e alle 20.30 Varese Basketball, venerdì 15 alle 19.30 Pallacanestro femminile Varese95 e alle 20.30 i Gorillas Varese American Football Team. Si chiude il secondo week-end con Sabato 16 alle 19.00 Oxygen Triathlon e alle 20.00 Rugby Varese e domenica 17 alle 18.00 Von Pallanuoto.