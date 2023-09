“Da grande voglio fare teatro”: il film del Liceo Artistico Frattini di Varese racconta la storia di Francine Christophe

Questo sabato, 30 settembre, alle ore 18, il Cinema Teatro Nuovo di Varese ospiterà la prima del film “Da grande voglio fare teatro”, prodotto dal Liceo Artistico Angelo Frattini, una pellicola che racconta alcuni anni della vita di Francine Christophe, sopravvissuta al campo di concentramento nazista di Bergen Belsen, che ha collaborato con la scuola per la realizzazione di uno spettacolo teatrale tratto dal suo libro “Non sono passata per il camino”.

Da questo primo spettacolo è nata l’idea di raccontare anche attraverso il cinema la sua storia: “Questo film è il risultato di un progetto scolastico impegnativo, lungo, che ha richiesto la partecipazione di tanti studenti, docenti, ex allievi e anche collaboratori esterni – racconta Andrea Minidio, professore del liceo nonché interprete di uno dei personaggi principali del film – L’idea nasce all’interno di un progetto del programma del Ministero della Cultura e del Merito chiamato “cinema e immagini per la scuola”. Siamo andati a Parigi con alcuni studenti e un gruppo di professori dove abbiamo incontrato Francine Cristophe e abbiamo montato insieme il suo racconto e la sua storia alternandola alla rievocazione in fiction dei punti salienti”.

Al comando del film la regia di Luca Scarabelli, sceneggiatura di Andrea Minidio, scenografie di Costantin Migliorini e naturalmente i ragazzi della scuola, in particolare la 5F di indirizzo multimediale e la 3D dell’indirizzo di scenografico.

“Progettare è molto importante per i ragazzi, perché gli da la possibilità di esprimersi in molti ambiti – ha spiegato il dirigente scolastico del Liceo, Santo D’Angelo – Realizzare un progetto del genere significa mettere in campo tutto: stare insieme, lavorare, diventare scenografi, attori. Come dirigente io sono arrivato da poco ma sono contento di vedere questa progettualità attiva in questa scuola, significa che si da ai ragazzi delle vere possibilità per il loro futuro”.