Da I Legnanesi a Paolo Crepet, ecco la stagione 2023-24 del Teatro Galleria di Legnano

Si apre una nuova stagione al teatro Galleria di Legnano. Il cartellone 2023-2024 dedica ampio spazio alla comicità ospitando nel programma coppie di comici esilaranti come Pio e Amedeo (giovedì 23 novembre 2023), Ale e Franz (lunedì 4 dicembre 2023), o i Panpers (venerdì 22 marzo 2024). Spettacoli come “Il Pedone. Luci, ombre e colori di una vita qualunque”, il nuovo spettacolo di Giuseppe Giacobazzi (sabato 10 febbraio 2024), che fa un paragone tra la nostra vita e quella vissuta su una scacchiera. O la comicità tagliente e irriverente dell’ex iena Angelo Duro (venerdì 17 novembre 2023), novità nazionale di questa stagione teatrale. Una comicità che si lega alla musica, come nello stile del giovane showman, Francesco Cicchella (venerdì 25 ottobre 2023) o che gioca ironicamente con la scienza, come vi spiegherà l’originale Barbascura X (sabato 27 gennaio 2024), il punk della divulgazione scientifica più influente del web. Ad arricchire il cartellone anche spettacoli che fanno sorridere e riflettere, raccontando spaccati di vita umana attraverso parole e musica, come “Ti racconto una storia”, del grande attore e regista contemporaneo Edoardo Leo (sabato 16 dicembre 2023).

Grande atteso Paolo Crepet (domenica 24 marzo 2024), noto psicologo e scrittore, che portando in scena “Prendetevi la luna” regalerà una serata di riflessioni profonde e stimolanti sul tema della crescita personale e della felicità. E poi c’è Marco Paolini (venerdì 02 febbraio 2024) con il suo “Boomers” che porta in scena una sorta di dialogo, un po’ particolare tra padre e figlio che ritrovano, nel punto fermo del bar della Iole, un cassetto di ricordi, di sogni e di desideri che si intrecciano. Vi saranno momenti in cui si ride e momenti in cui lo spettatore viene costretto a riflettere, su come stanno correndo i tempi.

Sul palco del Galleria atteso anche il mattatore Teo Teocoli (domenica 31 dicembre 2023), che, assieme alla sua band, accenderà le luci alla notte di Capodanno o al noto (ballerino) showman Stefano De Martino (giovedì 15 e venerdì 16 febbraio 2024) che si racconterà in un clima di umorismo e scherzi con il pubblico. Ci sarà anche Drusilla Foer (martedì 26 marzo 2024), con la pièce teatrale supportata dalla musica, da lei scritto e diretto, “Venere Nemica” ispirato alla favola di Apuleio “Amore e Psiche”.

In scena, non solo racconti e monologhi, ma anche la forza di grandi opere come “Lo Schiaccianoci“ (mercoledì 20 dicembre 2023), con il Balletto del Teatro dell’Opera Nazionale della Romania. Le maestose coreografie, l’emozionante musica di Tchaikovsky e la bravura dei ballerini daranno vita a un’esperienza visiva e sonora indimenticabile. “Queen at the Opera”, andrà in scena nella giornata dell’anniversario della morte di Freddie Mercury, venerdì 24 novembre 2023: gli spettatori saranno trasportati nel mondo iconico e indimenticabile dei Queen, rivivendo i loro più grandi successi in una scenografia spettacolare. In cartellone “Shine” (sabato 16 marzo), con le musiche originali eseguite dal vivo dai Pink Floyd Legend e “Forza venite gente” (domenica 26 novembre 2023), il Musical che racconta la storia di San Francesco con semplicità, umanità e coinvolgimento attraverso le canzoni che dal 1981 risuonano nelle case delle famiglie italiane, di generazione in generazione. Una coinvolgente storia di amore e coraggio. “Happy days” (sabato 13 aprile 2024) una commedia musicale che si ispira alla famosa serie TV farà infine rivivere la nostalgia degli anni ‘80. In programma anche nomi di cantautori di eccezione come Max Gazzè (giovedì 30 novembre 2023) o Nino d’Angelo (venerdì 15 dicembre 2023) e il poliedrico artista Elio (sabato 24 febbraio 2024), che, con ironia e talento, canterà e omaggerà il grande Jannacci.

Ci sarà anche la reunion delle Orme (sabato 14 ottobre 2023) , le storie dei Nomadi (venerdì 12 aprile 2024), e la Pfm (sabato 17 febbraio 2024) che ricorda De Andrè. E ancora si daranno il cambio tanti grandi professionisti, nomi noti nel mondo del Teatro, personalità che sono sinonimo di qualità ed emozioni come i Legnanesi (da martedì 5 dicembre a domenica 10 dicembre 2023), forti della loro comicità e tradizione alle prese con un comandamento quanto mai attuale “7°…non rubare” . Ancora grandi nomi: Paolo Cevoli (venerdì 5 aprile 2024) , Arturo Brachetti (sabato 4 e domenica 5 maggio 2024), Maurizio Battista (sabato 9 marzo 2024), Debora Villa (venerdì 8 marzo 2024), Antonio Ornano (venerdì 23 febbraio 2024), Marco Paolini (venerdì 02 febbraio 2024), Luca Ravenna(venerdì 12 gennaio 2024) e altri ancora.

Primo appuntamento imperdibile: sabato 7 Ottobre 2023 con “The music of Hans Zimmer”, lo show dedicato ad uno dei più celebri compositori contemporanei.

