Da Luino a Roma, il pellegrinaggio della “Mons. Comi” dal papa

Una esperienza indimenticabile. È quella vissuta da un gruppo di anziani ospiti della RSA della Fondazione Monsignor Comi di Luino che ha trascorso tre giorni in pellegrinaggio a Roma. Una visita culminata con l’incontro in piazza San Pietro con Papa Francesco che ha stretto la mano a uno dei partecipanti, lasciandolo senza parole per l’emozione.

Galleria fotografica Il “Mons. Comi” di Luino in pellegrinaggio a Roma 4 di 12

Il gruppo di luinesi, forte di uno staff formato da operatori, medico, fisioterapista, infermieri, assistenti ed educatori, ha visitato la Capitale con le sue bellezze tra il 18 e il 20 settembre. La prima tappa è stata Follonica dove è stato possibile anche bagnare i piedi nel mare grazie all’accesso alla spiaggia.

A Roma i partecipanti al pellegrinaggio hanno visitato i Musei Vaticani con tanto di ingresso nella Cappella Sistina, poi si sono spostati al Colosseo e alla basilica di San Pietro. Mercoledì invece l’attesa udienza generale di Papa Francesco: il gruppo di Luino ha trovato posto a pochi metri dall’altare papale e al termine dell’udienza è stato proprio Francesco – in carrozzina – a dirigersi verso le prime file e quindi anche verso la delegazione del “Comi”.

«Quando l’ho visto davanti, gli ho sorriso e non sono riuscita a dire una parola; ma quello che ho sentito non aveva bisogno di parole. Sarà un momento indimenticabile della mia vita» dice Maria, una delle signore presenti a Roma. Dopo l’udienza la comitiva è ripartita per Luino con qualcosa di diverso nel cuore.

Soddisfatti i vertici della RSA, con la vicepresidente della Fondazione, Erica Nogara, che ha partecipato al pellegrinaggio. «Una esperienza speciale che abbiamo fortemente voluto» spiega il direttore generale Fausto Turci.