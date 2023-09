Da Milano Malpensa a Shenzhen: partito il primo volo Hainan Airlines

Nonostante le incertezze economiche all’orizzonte, cresce ancora la rete di connessioni tra Italia e Cina: nella mattina di mercoledì 20 settembre è infatti decollato il primo volo di Hainan Airlines per Shenzhen, città al centro di un’area metropolitana da 23 milioni di abitanti, con grande presenza manifatturiera nel settore dell’elettronica avanzata e della elettrificazione.

«Questa è la nostra terza rotta diretta intercontinentale dalla Cina all’Italia» ha spiegato Lewis Liu Zhaocai, general manager Italy Hainan Airlines. Una «giornata particolarmente importante per noi» commenta Andrea Tucci, vicepresidente di Sea. «Siamo l’aeroporto che recupera meglio sulla Cina: oggi accogliamo un nuovo vettore e una nuova destinazione, che ci porta a 180 in totale».

Il portfolio di connessioni tra Milano e la Cina conta oggi cinque voli: Air China vola su Pechino, Shanghai, e Wenzhou, la italianissima Neos vola su Nanchino, e dalla mattina di mercoledì 20 settembre si aggiunge appunto anche Hainan su Shenzhen. In autunno è prevista una ulteriore rotta, con un nuovo vettore: Juneyao Air aprirà su Zhenghou.

Tornando al volo di Hainan Airlines, a Malpensa il vettore si appoggia su Dnata per l’handling e a Icts per i servizi di sicurezza.

Al debutto il volo ha trasportato quasi un centinaio di passeggeri e 20 tonnellate in stiva. Il volo inaugurale è stato accompagnato da una piccola cerimonia per appassionati di aviazione, giornalisti e passeggeri in imbarco.