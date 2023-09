Da Regione 95 contratti aggiuntivi di formazione medica specialistica, 7 per l’Insubria

Regione Lombardia ha assicurato anche quest’anno il finanziamento dei contratti aggiuntivi di formazione medica specialistica, le cosiddette borse di specialità, relative all’anno accademico 2022/2023. La Giunta regionale, su proposta dell’assessore al Welfare, Guido Bertolaso, ha infatti approvato una delibera che prevede uno stanziamento di 10,6 milioni euro.

In tutto sono 95 i contratti finanziati così suddivisi: 11 Università degli studi di Brescia, 34 Università degli studi di Milano, 14 Università degli studi Milano Bicocca, 8 Università vita salute San Raffaele Milano, 18 Università degli studi di Pavia, 7 Università dell’Insubria di Varese e 3 Humanitas University.

In particolare, 12 sono per la neuropsichiatria infantile, 12 psichiatria, 11 pediatria, 8 riguardano anestesia, rianimazione e terapia intensiva e del dolore, 4 malattie infettive e tropicali, 4 medicina di comunità e delle cure primarie, 4 malattie dell’apparato digerente ed altri ancora. Per l’ateneo varesino i contratti saranno così destinati: 1 ginecologia e ostericia; 1 malattie infettive e tropicali; 1 microbiologia e virologia; 1 ortopedia e traumatologia; 1 pediatria; 2 psichiatria.

L’assessore Guido Bertolaso ha così dichiarato: «La formazione in area medica è sempre più importante e strategica per questo, annualmente, Regione Lombardia stanzia risorse aggiuntive a quella già investite dal Ministero della Salute. Offriamo borse di studio nelle specializzazioni più strategiche dove ci sono più offerte di lavoro. Abbiamo coinvolto e privilegiato soprattutto le strutture pubbliche. L’obiettivo è quello di incentivare la formazione specialistica dei medici e favorirne la permanenza nelle strutture del servizio sanitario regionale».