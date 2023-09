Da Uboldo ai monti del Novarese, la sfida degli ultramaratoneti della bici

Dalla pianura lombarda ai monti del Novarese, fino alle sponde del Lago Maggiore passando per la Svizzera: è la sfida della Randonnèe di Uboldo, in programma domenica 10 settembre.



È sesta edizione per questa randonnée organizzata da Helios asd di Uboldo propone tre itinerari differenti che, toccherà il santuario novarese di Boca, la vetta del Mottarone e le rive del Lago Maggiore.

Le randonnée sono gran fondo pensate per i ciclisti non professionisti capaci di pedalare dall’alba al tramonto o per più giorni. Oggigiorno moltissime sono le randonnée proposte ai cicloamatori, i quali ambiscono alla più celebre Parigi-Brest-Parigi che è giunta il 20 agosto scorso alla 20a edizione. Non tutti riescono a parteciparvi, i posti sono limitati e l’iscrizione è consentita solo a chi abbia ottenuto i brevetti da 200, 300, 400 e 600 chilometri che possono essere guadagnati alle randonnée minori con il rilascio dell’attestato di finisher.

Domenica Helios asd propone tre differenti percorsi, di cui due con il chilometraggio minimo di 200 chilometri per essere definite randonnée da manuale, da percorrere a una velocità media compresa tra 15 e 28 chilometri orari.

La prima proposta Uboldo-Santuario di Boca-Uboldo prevede una tratta di 130 km, il secondo percorso supera di 70 chilometri il primo per permettere di raggiungere la vetta del Monte Mottarone e costeggiare il Lago d’Orta prima di raggiungere il Santuario del Santissimo Crocifisso; il terzo invece, da completare in massimo 20 ore, prevede una lunghezza complessiva di 300 chilometri e un dislivello di 3200 metri, permette di arrivare a costeggiare le sponde del lago Maggiore fino all’ultimo checkpoint svizzero di Locarno.

Lungo tutto l’itinerario scelto per ottenere l’attestato di finisher, saranno presenti punti di ristoro convenzionati e QR Code da scansione per testimoniare il passaggio dai punti di controllo. Il presidente Stefano Moneta specifica che per la randonnée 2023 la società ha adottato una tecnologia che permette di localizzare nel raggio di 250 metri il ciclista che abbia salvato sul suo cellulare il numero di telefono comunicato al momento dell’iscrizione, nel momento in cui questi dovesse dimenticare di scansionare il codice.

Per partecipare al brevetto randonnée non è necessario essere soci ARI (Audax Randonneur Italia), tuttavia è da presentare un certificato medico agonistico per il ciclismo o, in sostituzione, un certificato medico per attività ad elevato impegno cardiovascolare. Le iscrizioni online sono aperte fino a sabato 9 settembre, eventualmente per i ciclisti in possesso di tessera agonistica è possibile iscriversi in loco prima della partenza.

Hai deciso di pedalare il primo gradino? Ci vediamo all’alba il giorno della partenza.