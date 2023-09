Da Verdi a Morricone, un concerto per celebrare i 25 anni del Centro Anziani di Daverio

Il Centro Anziani Daverio sta celebrando un importante traguardo: il suo venticinquesimo anniversario. Fondato nel 1998, il Centro Anziani Daverio ha dedicato un quarto di secolo a fornire servizi essenziali e a promuovere il benessere degli anziani residenti nella zona.

In occasione di questo significativo traguardo, il Centro Anziani Daverio ha organizzato un evento speciale, con il patrocinio del Comune di Daverio: il concerto “Da Verdi a Morricone”.

Il concerto avrà luogo il 16 settembre alle ore 20.30 alla Palazzina della Cultura di Daverio. Gli ospiti avranno l’opportunità di immergersi in un’esperienza musicale unica mentre il Trio Sonus Aurae si esibisce sul palco.

Il concerto è aperto a tutti gli abitanti di Daverio e non solo, e rappresenta una meravigliosa opportunità per riunirsi come comunità e celebrare insieme la cultura e la musica. L’ingresso è gratuito.

Il Centro Anziani Daverio ha giocato un ruolo fondamentale nella vita della comunità per 25 anni. La sua missione principale è quella di erogare servizi essenziali agli anziani e di collaborare attivamente con l’amministrazione comunale per garantire il benessere di tutti i cittadini più anziani. La promozione dell’inclusione sociale degli anziani è un obiettivo costante e cruciale per il centro, poiché si impegna a creare un ambiente in cui gli anziani possano continuare a vivere una vita soddisfacente e attiva.