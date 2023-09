Dal 16 al 22 settembre Luino torna ad essere laboratorio della mobilità sostenibile

Il Comune di Luino torna ad essere protagonista della Settimana Europea della Mobilità Sostenibile, che si terrà dal 16 al 22 settembre 2023. Iniziativa annuale che mira a promuovere un approccio più sostenibile alla circolazione urbana, incoraggiando cittadini e turisti a considerare alternative ‘verdi’ e di rispetto ambientale al normale utilizzo dell’auto privata.

Durante la Settimana Europea della Mobilità Sostenibile, il Comune di Luino si impegnerà a sensibilizzare i cittadini sull’importanza di questi progetti e a promuovere azioni concrete volte a ridurre l’inquinamento atmosferico migliorando la qualità della vita della comunità.

Obiettivi raggiungibili anche grazie alla promozione di due App dedicate: MyCompany, pensata per la promozione del carpooling lavorativo e scolastico, e Smart Border Parking, utile a monitorare l’utilizzo dei parcheggi della Quinta Locale e delle Ex Parigine.

App MyCompany

Questa app mette in contatto coloro che condividono le stesse destinazioni, facilitando la condivisione dei veicoli e contribuendo a ridurre il traffico e le emissioni di CO2. Un modo più intelligente e sostenibile di viaggiare. Gli utenti potranno trovare facilmente colleghi di lavoro o genitori con bambini nello stesso istituto scolastico con cui condividere il tragitto quotidiano, riducendo il numero di auto in circolazione e migliorando l'efficienza complessiva del sistema di trasporto. Con l’App si potrà percorrere i primi passi per migliorare le nostre abitudini di spostamento, rendendole più semplici, economiche e sostenibili.

Una soluzione di mobilità completa che mira ad offrire a tutti i cittadini nuovo modo di vivere la mobilità.

1) Scarica Mobility Company per iOS e Android o usa il QR Code in locandina.

2) Effettua la prima registrazione con il codice “smartborder”

3) Accedi con le tue credenziali mail

App Smart Border Parking

Dedicata al progetto Smart Border e legata all’utilizzo dei due parcheggi in zona Stazione FS, strategici per promuovere la mobilità sostenibile e incentivare un uso consapevole dell’automobile. La Quinta Locale sarà il parcheggio preposto allo scambio tra mezzo privato e mezzo pubblico mentre quello delle Ex Parigine sarà il punto di snodo luinese per il car pooling & car sharing. Scaricando la app ed inserendo i dati si avranno utili informazioni per la sosta e, indicando il fine per il quale si sta utilizzando il parcheggio e quale parcheggio, servirà a monitorare l’utilizzo e il target di utenza.

Di seguito le specifiche per i due parcheggi luinesi:

PARCHEGGIO “V LOCALE”:

1) MOBILITA’ DI GRUPPO

– mobilità aziendale

– car pooling

– moto pooling

– car sharing

2) MOBILITA’ PUBBLICA

– treno

– autobus

– navigazione laghi

3) ALTRO

– moto

– bicicletta

– monopattino

PARCHEGGIO “EX PARIGINE”:

1) MOBILITA’ DI GRUPPO

– mobilità aziendale

– car pooling

– moto pooling

– car sharing

– progetto “Smisto”

2) MOBILITA’ PUBBLICA

– treno

– autobus

– navigazione laghi

3) SOSTA BREVE

– sosta breve in qualità di residente in ambito territoriale locale

– sosta breve per lo shopping nel tessuto commerciale di Luino

– sosta breve per la visita al mercato storico di Luino

– sosta breve per accesso a Ospedale, ATS e RSA

4) ALTRO

– moto

– bicicletta

– monopattino

Durante tutta la settimana dedicata alla mobilità dolce, il Comune di Luino organizzerà eventi e attività volte a promuovere questo cambio di mentalità, come camminate e percorsi ciclabili. Invitiamo i cittadini di tutte le età a partecipare, scoprendo quanto possa essere piacevole e salutare spostarsi a piedi o in bicicletta per brevi tragitti all’interno della città.

L’amministrazione luinese è determinata a fare la sua parte nella lotta al cambiamento climatico e a creare un ambiente urbano più sostenibile per tutti, invitiamo i cittadini a unirsi a noi nel promuovere un futuro migliore attraverso scelte di mobilità responsabile e rispettosa dell’ambiente.

Inoltre, nell’ambito del Progetto Interreg ‘Smart Border’, volto a favorire una mobilità sostenibile, intelligente ed innovativa tra l’Italia e la Svizzera, il Comune di Luino ha deciso di lanciare l’iniziativa di incentivazione all’adozione di modalità di spostamento sostenibile “SmartBorder4Green”, rivolta a tutti i soggetti maggiorenni che risiedono e/o transitano per motivi di lavoro, di studio o ludici nella zona dell’Alto Lago Maggiore che include il nord della Provincia di Varese ed il distretto svizzero del Locarnese (in particolare la zona a ridosso del Lago Maggiore). I partecipanti riceveranno una serie di punti sulla base del mezzo di trasporto utilizzato e dei chilometri percorsi nel corso degli spostamenti rilevati dall’App MyCompany nonché del numero di corse condivise con altri e dei chilometri percorsi tramite il modulo Carpooling. Il progetto a grande respiro che interesserà Luino sarà presentato nel corso di una conferenza stampa aperta a giornalisti e cittadinanza che si terrà giovedì 21 settembre a Palazzo Verbania, ore 20.30.

«È una iniziativa che si inserisce nel contesto dello Smart Border, che lo rende operativo a Luino proprio grazie all’App dedicata – commenta Francesca Porfiri, assessore ai lavori pubblici di Luino -. È un tema di nostro interesse e lo

dimostra anche il nostro impegno nella creazione di nuove ciclovie. Tutto questo in un contesto nel quale si inseriscono anche il piano di Mobilità Urbana Sostenibile e il Bici Plan che vanno a regolamentare la mobilità ‘verde’ del Comune e che sono in fase di valutazione ambientale e strategica».

Per ulteriori informazioni sugli eventi e sulle iniziative in programma durante la Settimana Europea della Mobilità Sostenibile a Luino, si prega di visitare il sito web del Comune o contattare il Settore Infrastrutture al numero 0332 543575.

Maggiori info sulla Settimana Europea della Mobilità Sostenibile è possibile averle cliccando qui

Per rimanere aggiornati in tempo reale sulle informazioni del comune: App MyLuino disponibile per iOS e Android