Dal Birrificio Poretti a Bregazzana, a Varese una corsa in salita con ristoro

Si svolgerà domenica 17 la “Walk run trail” corsa/camminata organizzata dagli Amici di Bregazzana.

La corsa è di 11 km circa con 500 metri di dislivello, mentre la camminata 6 km circa e 300 metri di dislivello, in un percorso che partendo dalla Carslberg tocca Bregazzana, la Rasa, Sgarbat, il Mott dul Brug e le sorgenti petrificanti con arrivo in piazza Don Essi a Bregazzana

Al termine della corsa/camminata possibilità di ristoro con panino e salamella o hamburger e birra o bibita.

Il ritrovo sarà dalle 8,30 nel parcheggio del birrificio Carslberg ad Induno Olona, con partenza alle 9,30. L’iscrizione è possibile direttamente alla postazione di ritrovo.

Le premiazioni saranno in piazza Don Essi: per i primi 3 classificati (uomini e donne) il Birrificio Carlsberg mette a disposizione come premio delle confezioni di birra.

Info e iscrizioni presso Walter coppe via S.Vito Silvestro 109 tel 3480801729