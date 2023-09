Dal dizionario al teatro, il dialetto di Angera vive con la “Cumpagnia i Piott”

All’inizio c’era solo un dizionario in cui registrare le parole, i modi di dire e i significati. Ma se una lingua non è parlata finisce per morire. Ed è così che ad Angera è nata la “Cumpagnia i Piott”, un gruppo di lettori per la conservazione della cultura, delle tradizioni e della lingua locale.

È proprio questo gruppo di attori che rappresenta la seconda tappa del nuovo progetto video che VareseNews -supportato dall’agenzia per il lavoro Family Care– sta realizzando per accendere i riflettori sulla “Varese d’Argento”.

Vogliamo infatti raccontare, attraverso esperienze aggregative, abitudini, ma anche ricordi e luoghi la quotidianità dei nostri anziani e tutta la ricchezza del loro mondo.

Se volete, potete segnalarci altri luoghi e altre storie belle e preziose da cogliere tra i volti e le voci dei nostri nonni.