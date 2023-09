Dal “Dottor Zivago” al “Gattopardo” fino a Harry Potter, la Tipografica Varese regina dei best seller letterari

Chissà se i lettori quando aprono un libro si chiedono dove e da chi viene stampato. La Tipografica Varese (LTV), azienda della famiglia Redaelli, ceduta nello scorso luglio alla Rotolito spa, colosso del settore, in un secolo di vita ha stampato prime edizioni di libri entrati nella storia della letteratura. Del resto non poteva che essere così, considerato che lo slogan della ormai passata proprietà è: “Crediamo in un mondo di libri“. (nella foto Gianandrea Redaaelli)

L’elenco dei best seller e long seller stampati dalla Tipografica di viale Belforte è lungo. Citiamo dunque solo i libri più importanti: “Il dottor Živago” di Boris Leonidovič Pasternak pubblicato in anteprima mondiale in Italia nel novembre 1957 dalla Feltrinelli; “Il Gattopardo” scritto da Giuseppe Tomasi di Lampedusa ed edito da Einaudi; “Il Padrino” di Mario Puzo ed edito da Dall’Oglio; “Va’ dove ti porta il cuore”, scritto da Susanna Tamaro e pubblicato da Baldini e Castoldi; “Harry Potter e la pietra filosofale” e “Harry Potter e la camera dei segreti” della scrittrice J. K. Rowling, editi in Italia da Adriano Salani Editore; fino all’ultimo successo di Michel Houellebecq “Annientare“ pubblicato nel 2022 e ristampato dopo le prime 400 mila copie vendute.

Inoltre la Tipografica Varese ha stampato, fin dalla costituzione di Regione Lombardia, il Bollettino Ufficiale, fino alla sua “dematerialializzazione”, così come i Fascicoli Servizi e gli Orari Ufficiali di Ferrovie dello Stato.

.