Dal Neorealismo ad oggi, a Filmstudio 90 tornano le lezioni di cinema

Il primo ciclo di lezioni della stagione 2023-24 è dedicato alla storia del cinema italiano: cinque incontri con esperti, il primo è per il 30 settembre

Dopo le prime due edizioni molto partecipate, tornano le Lezioni di Cinema organizzate da Filmstudio 90 APS. Il primo ciclo di lezioni della stagione 2023-24 è dedicato alla storia del cinema italiano: durante i cinque incontri verrà raccontata e analizzata la filmografia dei alcuni dei registi più importanti del nostro cinema. Pensato tanto per i neofiti quanto per i cinefili incalliti, il corso si terrà ogni sabato al Cineclub Filmstudio 90 (Via de Cristoforis 5, Varese) dal 30 settembre al 28 ottobre. Tutti gli incontri dureranno due ore, dalle 16 alle 18.

Il tema della prima lezione (che sarà sabato 30/09) sarà il Neorealismo e in particolare il cinema di Vittorio De Sica; nella seconda (sabato 7/10) si parlerà del cinema degli anni ’60 con un approfondimento su Antonio Pietrangeli; la terza (sabato 14/10) sarà dedicata al cinema di genere a cavallo tra gli anni ’70 e ’80; la quarta (sabato 21/10) sarà legata al cinema contemporaneo confrontando le produzioni di due importanti autori come Paolo Sorrentino e Matteo Garrone; la quinta e ultima (sabato 28/10) parlerà delle cineteche, dei restauri cinematografici e della loro importanza nella costruzione della memoria collettiva.

Le prime due lezioni saranno tenute da Maria Francesca Piredda, docente di storia del cinema presso l’Università Cattolica e l’Università degli Studi dell’Insubria; la terza e la quarta da Andrea Bellavita, docente presso l’Università IULM e l’Università degli Studi dell’Insubria; mentre l’ultima da Stella Dagna, esperta di restauro e valorizzazione delle pellicole cinematografiche. I relatori saranno disponibili per rispondere alle domande dei partecipanti.

Per seguire le lezioni è necessario aver sottoscritto la tessera soci Filmstudio 90 o ARCI. L’iscrizione a tutto il corso, da effettuare entro venerdì 29, avrà un costo di € 50. Sarà possibile partecipare anche ad un singolo incontro (costo lezione singola €12), ma la richiesta di tesseramento dovrà essere effettuata almeno 24 ore prima inviando il modulo sul sito: https://www.filmstudio90.it/tesseramento/

Sono già disponibili le tessere socio Filmstudio 90 2024, valide già per gli ultimi tre mesi del 2023 e con scadenza 31/12/2024. Per info e iscrizione scrivere a: prenotazioni@filmstudio90.it