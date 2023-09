Dalla Provincia i soldi per la messa in sicurezza delle scuole di Saronno e Castellanza

Tra i punti all’ordine del giorno del Consiglio provinciale di giovedì 7 settembre c’è stato il riconoscimento del debito fuori bilancio per la messa in sicurezza degli istituti IPSIA Parma, ITC Zappa, ITIS Riva, Liceo G.B.Grassi, Liceo Legnani a Saronno e ISIS Facchinetti a Castellanza.

In seguito alle violente piogge accompagnate da grandine e forti venti nei giorni 21, 24, 25 e 29 luglio 2023, tra i danni dei quali Provincia ha preso atto ci sono quelli agli edifici degli istituti scolastici di proprietà dell’ente. Come nel caso del plesso scolastico di Tradate, i danni rilevati sono risultati i più urgenti in relazione all’avvicinarsi dell’inizio dell’anno scolastico.

Per quanto riguarda l’Ipsia “Parma” e l’Itc “Zappa”, sono stati eseguiti immediatamente gli interventi più urgenti di messa in sicurezza delle coperture dalla ditta incaricata. I danni maggiori sono stati rilevati agli impianti fotovoltaici, risultati fuori uso a causa dei pannelli danneggiati dalla grandine.

L’Ipsia “Parma” ha riscontrato i danni maggiori perché la grandine ha colpito anche i lucernari, circa una sessantina, e gli oblò a copertura. Danneggiati anche gli impianti esterni, come la canna fumaria e la caldaia. Dopo una prima messa in sicurezza delle coperture, che in caso di un’eventuale nuova ondata di maltempo permetterà comunque le attività, il secondo intervento effettuato è stato ripulire e rispristinare il corso naturale delle acque meteoriche. Sia all’Ipsia, sia all’Itc sono intervenute due ditte che attualmente hanno l’appalto di manutenzione edile e che porteranno avanti i lavori fino a completamento, con la manutenzione degli impianti e la fornitura e posa delle nuove apparecchiature. La stima dei costi per gli interventi ad entrambi gli istituti di Saronno ammonta a un importo complessivo di 160.000,00 euro, variazione inserita nel bilancio 2023 e approvata nella seduta consigliare di ieri con immediata eseguibilità.

Gli interventi di ripristino dovrebbero aggirarsi intorno ai 90 giorni dalla data di affidamento, un fattore che potrebbe essere condizionato dalle tempistiche di produzione e consegna dei materiali e delle apparecchiature per via della riapertura dei fornitori a inizio mese.

Invece, i lavori già eseguiti e in corso esecuzione per l’Itis “Riva” sono la sostituzione di circa 120 elementi vetrati o similari nelle specchiature degli shed dei laboratori con elementi in plc alveolare; dei vetri della chiostrina della copertura del laboratorio chimica con pannelli accoppiati plc compatto e plc alveolare; di circa 20 elementi vetrati con elementi in plc compatto. Inoltre, sono stati eseguiti i lavori di lattoneria in copertura su troppo pieno, la pulizia e il ripristino delle gronde e delle converse. Infine, la riparazione e la sigillatura degli elementi metallici di copertura danneggiati.

Per il Liceo “Legnani” sono stati sostituiti circa 80 pannelli dei controsoffitti e sono stati commissionati i nuovi elementi a copertura dell’area della biblioteca. Le attività necessarie all’Isis “Facchinetti”, invece, riguardano soprattutto le vetrate del bar, della biblioteca e dei laboratori danneggiate dalla grandine e che verranno sostituite con vetri nuovi già commissionati. Al Liceo “G.B. Grassi” sono stati eseguiti i rilievi delle coperture e delle linee di scarico delle acque bianche, compresa la videoispezione dei pluviali, nonché la riparazione saltuaria delle aperture sanabili e la commissione di nuove vetrazioni in sostituzione delle attuali rotte dalla grandine. I restanti interventi di ripristino, riguardanti fondamentalmente le nuove coperture del Grassi dovrebbero richiedere circa 90 giorni dalla data di affidamento, un elemento che potrebbe essere condizionato dalle condizioni metereologiche e dalle tempistiche di produzione e consegna dei materiali per via della riapertura dei fornitori a inizio settembre.

L’ammontare dei costi degli interventi di messa in sicurezza da realizzare presso gli istituti scolastici sede dell’Itis “Riva”, del Liceo Scientifico “Grassi” e del Liceo Classico “Legnani” di Saronno e dell’Itis “Facchinetti” di Castellanza è di circa a 604.460,05 euro, variazione inserita nel bilancio 2023 e approvata nella seduta consigliare di ieri con immediata eseguibilità.