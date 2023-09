Daniele Cassioli, tre ori ai mondiali e 100 titoli in carriera

“Veni, non vidi, vici”. Come da tradizione Daniele Cassioli butta anche un pizzico di autoironia nel commentare l’ennesima grande prestazione della sua carriera. Il 37enne di Gallarate, campione di sci nautico per non vedenti, ha concluso con tre ori e un argento i Mondiali 2023 disputati in California.

Sulle acque di Sacramento, Cassioli si è imposto nelle specialità “Figure”, “Salto” e “Combinata” concludendo invece al secondo posto la gara di “Slalom”. Un bottino notevole che permette a Daniele di arrivare a quota 100 titoli in carriera tra campionati italiani, europei e mondiali.

L’atleta paralimpico nato a Roma (ma vive a Gallarate fin da quando era piccolo) vinse i primi due ori internazionali nel 2000 all’Idroscalo di Milano in un’edizione degli Europei. 23 anni dopo Cassioli è ancora sulla cresta dell’onda nonostante abbia affiancato (sempre di più) l’attività agonistica a una lunga serie di progetti dedicati soprattutto allo sport disabile e ai bambini (con l’associazione Real Eyes Sport o con la Piramis Onlus tra le altre). Daniele ha anche raccontato le sue esperienze in due libri: “Il vento contro” nel 2018 e “Insegna al cuore a vedere” (con Salvatore Vitellino) nel 2022

«Provo un’enorme soddisfazione perché sono numeri che mi accompagneranno per sempre – racconta Cassioli dopo i podi ottenuti in California – Poi ci sono quelle cose che non si esprimono con i dati eppure valgono tantissimo: un senso di gratitudine gigantesco per i miei compagni di squadra, tanti di loro amici da una vita con cui ho condiviso fatiche e soddisfazioni. Diversi allenatori che hanno creduto in me e che amano lo sci nautico anche per chi ha una disabilità. E poi le amicizie con gli atleti delle altre nazioni, con i giudici, piloti, organizzatori e volontari. Lo sport è magico è al di là dei successi è meraviglioso per i rapporti umani che genera, alimenta e trasforma».