Vandali al Parco Gioia di Villa Mylius. Rotti tre strumenti musicali dell’area giochi inclusiva

Danneggiati da ignoti tre giochi dell’Isola della musica del Parco Gioia di Villa Mylius, il primo parco davvero inclusivo della città di Varese. Un’area giochi sempre molto frequentata dalle famiglie sin dalla sua inaugurazione, nell’aprile 2021, realizzata grazie a una grande campagna di raccolta fondi e alle donazioni di centinaia di persone.

«Questo gesto fa moltissimo male a tutte le persone della nostra città, dai piccoli ai grandi, che hanno partecipato attivamente alla costruzione di un luogo di civiltà ed inclusione», commenta affranta Anita Romeo, mamma promotrice del Parco Gioia assieme ad Emanuela Solimano.

Qualcuno ha rimosso il pannello da un tamburo, rotta la pelle di un altro e tranciato uno dei cavi che reggono le bacchette dello xilofono.

Ad aggravare il dolore e lo sconcerto, la sensazione che non si sia trattato di una bravata visto che ad essere danneggiati sono stati solo i giochi dell’isola della musica: i tamburi e le canne al vento portano i segni non di un uso improprio, ma di un vero e proprio sabotaggio. «Chi ha commesso questo atto lo ha fatto intenzionalmente e con perizia, portandosi da casa gli attrezzi per tranciare cavi d’acciaio, rovinare e rendere inutilizzabili alcuni degli strumenti musicali – affermano le promotrici del Parco Gioia – Fa molta tristezza che per qualcuno la musica e il gioco dei bambini siano un fastidio da mettere a tacere».

Lo sconforto per i danni subiti non intacca però la tenacia delle mamme del Parco Gioia: «La nostra isola della musica tornerà presto a suonare – assicurano – Abbiamo già contattato il fornitore dei giochi per capire l’entità del danno e come ripararlo. Presto speriamo di poter restituire quest’area ai bambini e alle bambine della nostra città».