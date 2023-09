“D’Aria e Destino”, in scena lo spettacolo del regista di Cocquio Leonardo Lempi

Appuntamento per il 16 settembre, alle ore 21, al Salone Teatro Soms di Caldana (Via Carlo Malgarini 3, Cocquio Trevisago) con il Teatro Del Noce per lo spettacolo inedito “D’Aria e Destino”.

Preparatevi a essere rapiti da una storia d’amore intensa e coinvolgente, che affronta le sfide dell’anima e le scelte cruciali che ogni individuo deve affrontare nella vita. Ambientato in un mondo in cui la ricerca della propria strada si scontra con le aspettative della società, “D’Aria e Destino” vi condurrà in un viaggio emozionale straordinario. La scenografia, pur essenziale, catturerà l’essenza delle situazioni e dei luoghi, permettendovi di immergervi completamente nell’atmosfera unica dello spettacolo. Sotto le luci incantate del nostro palcoscenico, seguiremo le vite intrecciate di due anime coraggiose. In un equilibrio delicato tra la passione incontrollabile e le responsabilità imposte dalla realtà, questi personaggi si trovano di fronte alla difficile scelta tra inseguire i propri sogni o abbracciare un lavoro obbligato. Con soltanto due attori in scena, l’intensità delle loro performance e il tempo, che diventa la chiave di tutto, vi lasceranno senza parole.

Lo spettacolo è un’opera inedita, un capolavoro scritto appositamente per questa occasione da un giovane ragazzo che ha dimostrato un talento straordinario. Il talentuoso regista Leonardo Lempi, Cocquiese doc, ha guidato il processo creativo, mettendo in luce ogni sfumatura e l’emozione dei personaggi. Le loro interpretazioni vi coinvolgeranno in un vortice di sentimenti e riflessioni.

Non perdete l’opportunità di essere parte di questa esperienza teatrale unica nel suo genere. Prenotate i vostri posti in anticipo per assicurarvi di non perdere uno spettacolo che vi farà ridere, piangere e riflettere sulle scelte che plasmano le nostre vite.

Vi aspettiamo il 16 settembre alle 21 al Salone Teatro Soms di Caldana per condividere insieme “D’Aria e Destino”. Non mancate!

Per info e prenotazioni

teatrodelnoceaps@gmail.com

3515869470