“Dentro la natura”, le opere di Giovanni Beluffi in mostra al monastero di Cairate

Si inaugura domenica 24 settembre 2023 alle ore 10.30, presso il Monastero di S. Maria Assunta a Cairate la mostra di Giovanni Beluffi “Dentro la natura”

L’artista sepriese, con questa esposizione, festeggia il 50° anniversario della sua attività artistica.

Saranno esposte una quarantina di opere dal 2008 al 2023, alcune anche di grandi dimensioni. Presenta la mostra il critico d’arte Prof. Luigi Cavadini.

La tematica che l’artista propone in questa mostra è rivolta alla natura, ai risvolti poetici che essa emana, dove Ri-trova innumerevoli spunti creativi.

Scrive in catalogo l’assessore alla pubblica Istruzione Cultura e Turismo del Comune di Cairate, Cristina Luoni: «Lo stile personale, che da tempo lo caratterizza, rappresenta un’interpretazione fortemente intima dei ricordi legati al territorio, in cui le emozioni, le percezioni e gli stati d’animo dell’artista sono posti al centro dell’opera. Così, con questa mostra, Giovanni mette in campo non solo la sua arte ma anche il suo talento nel cogliere e reinterpretare ciò che incontra nel suo cammino».

E il critico d’arte Luigi Cavadini aggiunge: «Luogo principale di questa nuova indagine è, come sempre, il territorio che si estende dal lago di Varese alla Valle Olona e privilegia in particolare gli scorci dove l’acqua ha una presenza rilevante. Sono ambiti che Beluffi percepisce come propri, entro cui si crogiola, dove ritrova sé stesso nelle situazioni più diverse: vi si può esaltare nella luce che abbaglia, ma anche lasciarsi andare alla malinconia dei grigi propria di alcuni giorni d’inverno dove i colori sembrano smarrire ogni parvenza di vita. Fondamentali in questo guardare – o, forse, sarebbe meglio dire traguardare – la natura è il senso di interiorizzazione di ciò che l’occhio vede, il cervello elabora, il cuore adotta, filtra e adatta ad una visualizzazione che si ammanta di verdi o di grigi o di azzurri, ma soprattutto si giova di una luce che l’artista legge “dentro” le acque, i boschi, i cieli».

Per questa occasione è stato pubblicato un pregevole catalogo a cura del Consorzio Artigiano L.V.G. di Azzate, dove sono pubblicate tutte le opere esposte, alcune delle quali accompagnate da prose poetiche di Mario Chiodetti.

BIOGRAFIA

Giovanni Beluffi, pittore di prevalente impronta naturalistica, nasce a Seniga (BS), il 18 ottobre del 1950. Dopo gli studi in agraria a Cremona, alla fine degli anni sessanta, si trasferisce in provincia di Varese. Autodidatta, in quel periodo arricchisce le sue conoscenze artistiche, visitando i principali Musei e le rassegne d’arte più qualificate. Frequenta inoltre assiduamente gli studi di noti artisti, con i quali continuamente si confronta.

Inizia l’attività espositiva nel 1973, con la sua prima mostra personale. Successivamente partecipa a qualificati concorsi nazionali ed internazionali, conseguendo numerosi primi premi e significativi riconoscimenti, tra cui, la Medaglia del Presidente della Repubblica.

Ha esposto in mostre personali e collettive in sedi pubbliche di prestigio in Italia e all’estero, tra le quali:

Musei Civici di Villa Mirabello, Varese; Casa Centrale dell’Arte, Mosca (Russia); Museo di Baku (Azerbaigian); Museo di Tbilisi (Georgia); Monastero di Torba (FAI) ; Azienda di Promozione Turistica, Varese ; Chiostro di Voltorre, Gavirate; Museo Internazionale del Design Ceramico, Laveno Mombello ; Centro Culturale Concordia, Arsago Seprio; Villa Pomini, Castellanza ; Monastero di S. Maria Assunta, Cairate; Pinacoteca d’Arte, Borgoticino; Palazzo del Parco, Diano Marina ; Centro Civico “Medioevo”, Olgiate Comasco ; Fondazione A. Marazza, Borgomanero ; Fondazione Museo Pagani, Castellanza ; Villa Recalcati, Varese ; Museo della Cultura Rurale Prealpina, Brinzio; Spazio Expo, Biblioteca Frera, Tradate ; Palazzo Verbania, Luino; Museo Civico Branda Castiglioni e MAP, Castiglione Olona ; Museo Civico di Palazzo Marliani Cicogna, Busto Arsizio; Civico Museo “Parisi Valle”, Maccagno; Galleria d’Arte Moderna, Gallarate; Sala Veratti, Varese.

Tra le personali più recenti si ricorda:

2016 Civiche Raccolte d’Arte di Palazzo Marliani Cicogna, Busto Arsizio; 2017 Villa Truffini, Tradate; 2018 Sala Veratti, Varese; 2021 Spazio Arte Carlo Farioli, Busto Arsizio; 2022 Museo Civico Branda Castiglioni, Castiglione Olona; Battistero Romanico di S. Giovanni Battista, Arsago Seprio.

Autorevoli sono state le presentazioni critiche a suo favore con numerose recensioni su quotidiani, riviste specializzate e tv.

Sue opere figurano in qualificate collezioni pubbliche e private in Italia e all’estero.

Collabora inoltre da tempo alla promozione e realizzazione di attività culturali con associazioni ed enti pubblici. Per molti anni è stato socio dell’Associazione Liberi Artisti della Provincia di Varese, della quale, dal 2006 al 2009, ha ricoperto la carica di vicepresidente.