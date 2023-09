Denunciato in Canton Ticino pirata della strada italiano: viaggiava a oltre 100 all’ora dove il limite è 50

Viaggiare oltre i limiti in Svizzera costa molto caro, dal momento che oltreconfine le regole per chi guida vengono fatte rispettare in maniera inflessibile.

La Polizia cantonale comunica che ieri giovedì 14 settembre, nell’ambito di un controllo della velocità, è stata riscontrata una grave infrazione alle norme della circolazione stradale. A Magadino, in via Cantonale, è stato intercettato un 24enne automobilista italiano residente in Italia che circolava a una velocità di 107 chilometri orari (velocità punibile: 103 km/h) dove il limite è di 50. Sono quindi stati avviati i necessari accertamenti da parte della Polizia cantonale.

Il 24enne è stato denunciato al Ministero pubblico quale pirata della strada per grave infrazione alla Legge federale sulla circolazione stradale. Inoltre, gli è stato intimato il divieto di circolazione in Svizzera. «Si ricorda che la velocità elevata permane una delle maggiori cause di incidenti, con esiti anche gravi e/o letali. Si rinnova dunque l’invito ai conducenti a rispettare i limiti a tutela della propria incolumità e di quella degli altri utenti della strada», dicono dal comando della Cantonale.